Моуриньо удалили за жест в адрес главного тренера «Монцы»

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вчера, 23:35

У главного тренера «Ромы» произошёл конфликт с наставником «Монцы» .

Португалец был удалён в добавленное время за жест, имитирующий плач в сторону тренера команды-соперника и резервного арбитра. После игры Моуриньо сообщил журналистам, что представители «Монцы» «устраивали шоу» на боковой линии и «пытались оказать давление на арбитра» после удаления защитника гостей Данило Д'Амброзио на 41-й минуте.

На пресс-конференции Жозе также спросили о ситуации с хавбеком «Монцы» Алехандро Гомесом, которого дисквалифицировали на 2 года за допинг. Футболист настаивает на том, что случайно принял детский сироп от кашля, что и стало причиной положительной пробы.

В прошлом сезоне Гомес выступал за «Севилью», которая в финале Лиги Европы обыграла «Рому».

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