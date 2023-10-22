Моуриньо удалили за жест в адрес главного тренера «Монцы»

У главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо произошёл конфликт с наставником «Монцы» Раффаэле Палладино.
Португалец был удалён в добавленное время за жест, имитирующий плач в сторону тренера команды-соперника и резервного арбитра. После игры Моуриньо сообщил журналистам, что представители «Монцы» «устраивали шоу» на боковой линии и «пытались оказать давление на арбитра» после удаления защитника гостей Данило Д'Амброзио на 41-й минуте.
На пресс-конференции Жозе также спросили о ситуации с хавбеком «Монцы» Алехандро Гомесом, которого дисквалифицировали на 2 года за допинг. Футболист настаивает на том, что случайно принял детский сироп от кашля, что и стало причиной положительной пробы.
В прошлом сезоне Гомес выступал за «Севилью», которая в финале Лиги Европы обыграла «Рому».
Тренер римлян прокомментировал:
Гомес не играл в финале Лиги Европы. Думаю, он сыграл против «Ювентуса» после положительного результата. В любом случае, я не хочу об этом говорить. Если у меня появится кашель, я не буду принимать этот сироп, иначе у меня тоже будут проблемы.
Хотя..., на то он и Особенный.
Хотя..., на то он и Особенный.