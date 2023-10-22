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Моуриньо удалили за жест в адрес главного тренера «Монцы»

вчера, 23:35
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)1 : 0Логотип футбольный клуб МонцаМонцаМатч завершен

У главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо произошёл конфликт с наставником «Монцы» Раффаэле Палладино.

Португалец был удалён в добавленное время за жест, имитирующий плач в сторону тренера команды-соперника и резервного арбитра. После игры Моуриньо сообщил журналистам, что представители «Монцы» «устраивали шоу» на боковой линии и «пытались оказать давление на арбитра» после удаления защитника гостей Данило Д'Амброзио на 41-й минуте.

На пресс-конференции Жозе также спросили о ситуации с хавбеком «Монцы» Алехандро Гомесом, которого дисквалифицировали на 2 года за допинг. Футболист настаивает на том, что случайно принял детский сироп от кашля, что и стало причиной положительной пробы.

В прошлом сезоне Гомес выступал за «Севилью», которая в финале Лиги Европы обыграла «Рому».

Тренер римлян прокомментировал:

Гомес не играл в финале Лиги Европы. Думаю, он сыграл против «Ювентуса» после положительного результата. В любом случае, я не хочу об этом говорить. Если у меня появится кашель, я не буду принимать этот сироп, иначе у меня тоже будут проблемы.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 09:49
Почему Гомесу дали 2 года, а Погба только 7 месяцев?
ОПС
ОПС
сегодня в 05:36
Ничего особенного он не показал. Пошутил немного.
e4u7ttzhgcjk
e4u7ttzhgcjk
сегодня в 05:35
Не умеет Маур не быть провокатором
d9z9re4yu9bu
d9z9re4yu9bu
сегодня в 03:09
Особливый в своём репертуаре
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:43
Без его футбол скучен.. Хе..
de1-pier0
de1-pier0
сегодня в 00:38
До чего отвратительный этот организм. Сколько у него удалений за свою не убедительную карьеру?Ужас...сколько он денег отвалил у МЮ и у Тотенхэма...теперь столько же хочет у Ромы..тьфу противно смотреть на него.
Capral
Capral
сегодня в 00:18
Клоун старый. Никак не угомонится.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:41
С юмором у него никогда проблем не было, а вот с самодисциплиной...
Хотя..., на то он и Особенный.
Гость
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