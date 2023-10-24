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Юран об увольнении из «Химок»: «Для меня это был шок»

24 октября 2023, 11:39

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал про увольнение из «Химок» в прошлом году.

Была ли договорённость с клубом на короткий срок? Конечно, нет! У меня был контракт в Хабаровске, мне предлагали его продлить. Я не пошёл бы на короткий срок. Ни один тренер на такое не подписался бы!

Заплатили ли «Химки» компенсацию? Да. В этом плане благодарен им, всё чётко. И со мной, и с моим штабом рассчитались. У нас было несколько минут встречи, Садыгов сказал: «Будем расторгать контракт». Я даже не стал спрашивать зачем, почему. Смысл? Решили так решили. Просто попросил в первую очередь с тренерским штабом рассчитаться, чтобы не было ругани.

Когда я играл в Европе, то видел, что тренеров увольняют, когда нет результата. Но когда результат есть, но всё равно увольняют — для меня это был шок! Двадцать лет в профессии — но такого не случалось никогда. Сейчас стараюсь подписывать такие контракты, чтобы компенсация была полная вне зависимости от момента отставки. Недоверия нет, но вдруг руководство поменяется или что-то кому-то в голову взбредёт?

Всегда говорил, что могу уйти сам, если нет результата. Футбол для меня — это результат, а зарплата уже на втором месте. Никогда не ставил деньги выше футбола. Так воспитан, и это не в моём характере. Когда куда-то приглашают, всегда спрашиваю: «Какие задачи?» — и только потом, если ответ устраивает, обговариваю зарплату. Тренер — это тяжёлая работа. Постоянно на нервах, вне семьи. Нужно её кормить, а значит — зарабатывать достойно. Но нельзя это делать, если не видишь и не понимаешь зачем.

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Все комментарии
Дима Коновалов
Дима Коновалов
сегодня в 03:21
лишь бы удержания счета больше не было, федотов если не 12 сам уйдешь
Дима Коновалов
Дима Коновалов
сегодня в 03:15
цска нужен именно юран игроки немного запрели он их встряхнет и встряхнет думаю не хило)))
Дима Коновалов
Дима Коновалов
сегодня в 03:13
Юрану хочу сказать ЦСКА ждет, федотова увольняем,так что ура новый тренер!!!!не думаю что сергей откажется, а федотову удачи и прощай)
Дима Коновалов
Дима Коновалов
сегодня в 03:06
я юрана уважаю он бросил вызов. а эти уроды что и могут как уволить, давай в цска брат юран, там тебя не тронут
Дима Коновалов
Дима Коновалов
сегодня в 03:01
юрана уволили из за сделок с футболистами, он хотел присечь откаты, но мафия в виде рпл сильнее, ему сказали либо рот закрыть либо.......... сколько можно терпеть мафию в рпл которые сшибают деньги с каждого трансфера причем себе в корман. думаю обратится к фетисову, посмотрим что он скажет
Дима Коновалов
Дима Коновалов
сегодня в 02:55, ред.
юран очень хороший тренер лучший мотиватор, а уволили за честность, он не будет терпеть воровство,которое рфл курирует всеми способами,когда же вас расстреляют уже упыри,вам все денег мало
Шуnя771
Шуnя771
24 октября в 21:21
Добрый вечер!

1. Прошу рассмотреть по существу пост юзера ANATOLY KANDAURV oт 13 ч. 18 мин., где я обвиняюсь в "искажении слов" Юрана. Я КОПИРОВАЛ предложение из выступления и взял его в "КАВЫЧКИ"!!
Как бы похоже на провокацию....
2. Исходя из вышеизложенного как его пост мог стать "Лучшим комментарием"?
Спасибо.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Шуnя771 (раскрыть)
24 октября в 21:09
Определённые факты открыл.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
24 октября в 19:14, ред.
Юран в верхней части таблицы Высшей Лиги чемпионата самой большой страны глобуса......играет даже против самого Абаскаля....
А Химки ...где то там....в ФНЛ...
ermak6848
ermak6848
24 октября в 18:07
Как то странно, без меня меня ушли..
FRZZ
FRZZ
24 октября в 17:50
Если уволили не по результату, значит где-то что-то ляпнул не то и это передали шефу.
cfzevefgfw2v
cfzevefgfw2v ответ w1345ds (раскрыть)
24 октября в 17:33
Это было бы забавно))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
24 октября в 17:11
Юрана уволили из Химиком потому , что он в основу не ставил сына Садыгова . Все очень прозрачно и просто. Потому что Юран мужик с стержнем , а не тряпка половая
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
24 октября в 15:06
Юран в Нижнем ,а Химки под Москвой
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
24 октября в 15:02
Об этом и намекал Толстых, показывая книгу с оковами, на памятной пресс-конференции его отставки в 2013 году.
pomor45
pomor45
24 октября в 14:11
Ну, чем не герой нашего времени. Зарплата может и на втором месте, но при прочих равных всегда выходит на первое.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
24 октября в 13:18
Олег, ты не точен и искажаешь смысл его слов. Бессребреником его можно было бы назвать, если бы он сказал "зарплата не важна", а он сказал "зарплата на втором месте". А это существенно меняет дело. Многие творческие люди и топ специалисты считают, что на первом месте интересная работа, а зарплата на втором месте. И это не означает, что зарплата не важна. Важна, но не на первом месте.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
24 октября в 13:12
Хотя комментарий не совсем по теме, но интересен и спасибо за информацию.
ДСА
ДСА
24 октября в 13:04
Ну прям никогда удачливого тренера не увольняли...
Вспомним Карреру из чемпионского Спартака.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 октября в 12:56
Ну уволили и уволили....
Главное итог...
Где сейчас Юран...и где сейчас Химки...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
24 октября в 12:53
Пусть перелистнет страницу и двигается дальше. Бывало хуже, как обращались с тренерами.
Шуnя771
Шуnя771
24 октября в 12:51
Юран:

"...Футбол для меня — это результат, а зарплата уже на втором месте. Никогда не ставил деньги выше футбола...."

Как то почувствовал свою неполноценность при виде этого бессребреника...)
Сп62
Сп62
24 октября в 12:40
Все подробности под грифом "СЕКРЕТНО".
shlomo
shlomo
24 октября в 12:11
Всегда есть что вспомнить и хорошее и плохое
Митя Митин
Митя Митин
24 октября в 12:10
Компенсацию заплатили и ладно,Юран не пропадёт !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
24 октября в 12:07
Повезло Юрану, что ни о чём не спросил.

Читал бы знаменитое уголовное дело азербайджанской мафии, по которому Тельмана Исмаилова пытались посадить, но он сбежал в Черногорию, знал бы, что один из убитых бандитами Исмаилова бизнесменов как раз должен был получить именно от Туфана Садыгова, ближайшего друга Исмаилова, большую сумму за проданный ему бизнес-центр, но тот не захотел отдавать и как-то тот бизнесмен умер, но убил его формально брат Тельмана Исмаилова Рафик, а доказать причастность самого Садыгова не удалось.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
24 октября в 11:54, ред.
Здравые мысли, адекватное поведение...
Однако..., чем дольше Юран будет оставаться в РПЛ, тем больше Дикость будет обрастать Обыденностью.
w1345ds
w1345ds
24 октября в 11:51
В начале подумал что его опять уволили из Химок, но потом вспомнил что он сейчас в НН.
Scorp689
Scorp689
24 октября в 11:47
Достойный комментарий специалиста из НиНо ... по прошествии времени, немного узнаём...
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