Юран об увольнении из «Химок»: «Для меня это был шок»

Главный тренер «Пари НН» рассказал про увольнение из «Химок» в прошлом году.

Была ли договорённость с клубом на короткий срок? Конечно, нет! У меня был контракт в Хабаровске, мне предлагали его продлить. Я не пошёл бы на короткий срок. Ни один тренер на такое не подписался бы!

Заплатили ли «Химки» компенсацию? Да. В этом плане благодарен им, всё чётко. И со мной, и с моим штабом рассчитались. У нас было несколько минут встречи, Садыгов сказал: «Будем расторгать контракт». Я даже не стал спрашивать зачем, почему. Смысл? Решили так решили. Просто попросил в первую очередь с тренерским штабом рассчитаться, чтобы не было ругани.

Когда я играл в Европе, то видел, что тренеров увольняют, когда нет результата. Но когда результат есть, но всё равно увольняют — для меня это был шок! Двадцать лет в профессии — но такого не случалось никогда. Сейчас стараюсь подписывать такие контракты, чтобы компенсация была полная вне зависимости от момента отставки. Недоверия нет, но вдруг руководство поменяется или что-то кому-то в голову взбредёт?

Всегда говорил, что могу уйти сам, если нет результата. Футбол для меня — это результат, а зарплата уже на втором месте. Никогда не ставил деньги выше футбола. Так воспитан, и это не в моём характере. Когда куда-то приглашают, всегда спрашиваю: «Какие задачи?» — и только потом, если ответ устраивает, обговариваю зарплату. Тренер — это тяжёлая работа. Постоянно на нервах, вне семьи. Нужно её кормить, а значит — зарабатывать достойно. Но нельзя это делать, если не видишь и не понимаешь зачем.