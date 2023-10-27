Нойер сыграет с «Дармштадтом»

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вчера, 14:18

Голкипер «Баварии» в ближайшее время вернется на поле. Это подтвердил главный тренер команды .

Завтра он сыграет с «Дармштадтом». Мы очень этого ждем, как и Мануэль.

Нойер из-за травмы не играл с декабря 2022 года.