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Нойер сыграет с «Дармштадтом»

вчера, 14:18
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт16:30 Не начался

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер в ближайшее время вернется на поле. Это подтвердил главный тренер команды Томас Тухель.

Завтра он сыграет с «Дармштадтом». Мы очень этого ждем, как и Мануэль.

Нойер из-за травмы не играл с декабря 2022 года.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:22
Смешанные чувства, с одной стороны- Нойер легенда Баварии, хочется, чтоб вернулся на прежний уровень и играл бы ещё пару лет. С другой стороны, может пора уже начать смотреть в будущее, в таких играх Перетцу шанс давать.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:26
Хет-трик сделает сходу))))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:10
Сложно входить в игру после травмы - это точно.
shur
shur
вчера в 15:57
...один из любимых киперов моих, с возращением Ман , дай то
той формы мужчине в расцвете лет ...!!!
rain07
rain07
вчера в 15:18
Ману лучший!
salleeh
salleeh
вчера в 15:12
Защитники Баварии привыкли, что позади у них человек, который играет хорошо ногами а с Ульрайхом есть определённые проблемы по качественному взаимодействию…
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:49
Ну , что ж будет интересно - посмотреть в какких он сейчас кондициях.
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