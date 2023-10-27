Нойер сыграет с «Дармштадтом»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер в ближайшее время вернется на поле. Это подтвердил главный тренер команды Томас Тухель.
Завтра он сыграет с «Дармштадтом». Мы очень этого ждем, как и Мануэль.
Нойер из-за травмы не играл с декабря 2022 года.
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер в ближайшее время вернется на поле. Это подтвердил главный тренер команды Томас Тухель.
Завтра он сыграет с «Дармштадтом». Мы очень этого ждем, как и Мануэль.
Нойер из-за травмы не играл с декабря 2022 года.
той формы мужчине в расцвете лет ...!!!
той формы мужчине в расцвете лет ...!!!