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Месси рассказал, что мог вернуться в «Барселону»

вчера, 10:08

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, что летом этого года мог вернуться в «Барселону».

Я мог вернуться в «Барселону», но этого не произошло. Это было похоже на то, как мне пришлось уйти в 2021 году. Я думал о возвращении в «Барсу», о своей жизни там, о завершении карьеры там, как я всегда хотел, но… Это было невозможно.

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Все комментарии
Agamaga...............
Agamaga............... ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 19:04
Барселона свободных агентов еле регистрировала, куда им Месси? Бенфика, Спортинг для меня это одно и тоже, то самое место, где мог закончить карьеру Роналду.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 17:31
Всё , что не делается - всё к лучшему .. Пребывание Месси в Париже это доказало.. Сполна..
протон
протон
вчера в 16:52
В этом вопросе Лапорта занимался популизмом, хотя сам уже принял решение строить новую команду без Месси, многие тогда поддержали это решение. Основная ставка была сделана на Дембеле и Рафинью, что из этого вышло все видели.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 16:22
Многие его хотели, но он хотел в Барсу.. В Барсе бардак, поэтому и выбрал Майами.. Логично..
Karkaz
Karkaz ответ Agamaga............... (раскрыть)
вчера в 15:34, ред.
Два раза ты ответил и два раза мимо, вот так вот не разобравшись начинают своё доказывать, лишь бы Месси защитить.
Первое. Родной клуб Роналду это Спортинг.
Второе. В Маями в 10 раз больше предложили чем бы предложили в Барсе, речь об этом идет и новость об этом. При чём тут СА? В Маями он получает около 60млн., в Барсе он бы получал 10млн. в лучшем случае.
СправедливыйЗритель
СправедливыйЗритель
вчера в 14:14
Для Барсы Месси уже нет топ.
shur
shur
вчера в 13:39
...это я на Соккер зашёл или у Карлика сегодня день рождения,
сплошь да рядом???!!!
Rahat R
Rahat R ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:25
Причем тут верблюды если речь идёт о Месси?!
Agamaga...............
Agamaga............... ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 13:23
В 10 раз больше? Цифры все знают, зачем лгать. В Аравии он мог 1,2 млрд получить, а в Америке с учётом всего 60-70 максимум.
Agamaga...............
Agamaga............... ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 13:21
Бенфика это родной клуб Роналду, что там потерял Месси?
Месси поехал прокачать МЛС, там и соотечественников очень много. Он сделал правильный выбор.
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:10
Ну и хорошо, что не вернулся - для Барселоны...
Elliada
Elliada ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 12:01
Выбор он делал ради интересов семьи. Если в Париже не прижились, то в Италии тоже в теории не смогли. Ну и какой смысл, если добился всего? Сейчас на пенсии в несильной лиге доигрывает.
Karkaz
Karkaz ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:53, ред.
На пляж тоже за деньгами, в два раза больше зарабатывает чем в шейховском ПСЖ. Просто Месси выбрал более комфортный по обстановке регион, пожертвовав еще большими деньгами.
Если не за деньгами, тогда он выбрал бы Барсу, Аргентину, ушёл бы в Италию, комфортное место для ветеранов, в Бенфику, похожий язык, поиграл бы вместе с Ди Марией, но нет...
Elliada
Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:02
Чтобы вернуться в Барселону, каталонцам пришлось бы продать часть игроков. И с кем тогда играл бы Месси? С детишками из академии? Сам понимаешь, какие были бы результаты. Правильно, что не пошел.
Elliada
Elliada ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 11:01
За деньгами к верблюдам, а не на пляж
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:58
Понятен перец...лучше уж быть игроком величайшего "Интер Майами"...чем некой "Барселоны"....
Любой бы между "Майами" и "Барсой" сделал бы подобный выбор.....тут без вариантов...
Karkaz
Karkaz
вчера в 10:30
Потому что в Майями в 10 раз больше предложили, за бабками погнался)
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 10:26
cska1948
cska1948
вчера в 10:24
"...Я думал о возвращении в «Барсу», о своей жизни там, о завершении карьеры там, как я всегда хотел, но…"
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Но у Барсы закончились деньги и это стало невозможно.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:13
барса без денег, а аппетиты у Месси серьезные)) вот и не сраслось
Гость
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