Месси рассказал, что мог вернуться в «Барселону»

Нападающий «Интер Майами» рассказал, что летом этого года мог вернуться в «Барселону».

Я мог вернуться в «Барселону», но этого не произошло. Это было похоже на то, как мне пришлось уйти в 2021 году. Я думал о возвращении в «Барсу», о своей жизни там, о завершении карьеры там, как я всегда хотел, но… Это было невозможно.