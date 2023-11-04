Месси рассказал, что мог вернуться в «Барселону»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, что летом этого года мог вернуться в «Барселону».
Я мог вернуться в «Барселону», но этого не произошло. Это было похоже на то, как мне пришлось уйти в 2021 году. Я думал о возвращении в «Барсу», о своей жизни там, о завершении карьеры там, как я всегда хотел, но… Это было невозможно.
Если не за деньгами, тогда он выбрал бы Барсу, Аргентину, ушёл бы в Италию, комфортное место для ветеранов, в Бенфику, похожий язык, поиграл бы вместе с Ди Марией, но нет...
Если не за деньгами, тогда он выбрал бы Барсу, Аргентину, ушёл бы в Италию, комфортное место для ветеранов, в Бенфику, похожий язык, поиграл бы вместе с Ди Марией, но нет...