«Ливерпуль» по-прежнему хочет подписать Мбаппе

«Ливерпуль» надеется на сотрудничество с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе.
«Красные» общаются с игроком на протяжении многих лет, главный тренер команды Юрген Клопп в 2017 году на частном самолете посетил Ниццу, чтобы поговорить с футболистом. Тогда Мбаппе выступал за «Монако».
Парижане не опасаются, что Килиан может покинуть команду без компенсации, поскольку уверены в контракте, который был заключен в августе. Отмечается, что ПСЖ вряд ли сможет договориться о новом контракте с Мбаппе до конца 2023-го.
Реальнее всего - это Реал.)
Реальнее всего - это Реал.)