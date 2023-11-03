«Ливерпуль» по-прежнему хочет подписать Мбаппе

1699040859

вчера, 22:47

«Ливерпуль» надеется на сотрудничество с нападающим ПСЖ .

«Красные» общаются с игроком на протяжении многих лет, главный тренер команды Юрген Клопп в 2017 году на частном самолете посетил Ниццу, чтобы поговорить с футболистом. Тогда Мбаппе выступал за «Монако».