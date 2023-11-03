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«Ливерпуль» по-прежнему хочет подписать Мбаппе

вчера, 22:47

«Ливерпуль» надеется на сотрудничество с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе.

«Красные» общаются с игроком на протяжении многих лет, главный тренер команды Юрген Клопп в 2017 году на частном самолете посетил Ниццу, чтобы поговорить с футболистом. Тогда Мбаппе выступал за «Монако».

Парижане не опасаются, что Килиан может покинуть команду без компенсации, поскольку уверены в контракте, который был заключен в августе. Отмечается, что ПСЖ вряд ли сможет договориться о новом контракте с Мбаппе до конца 2023-го.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:59
вот это было бы интересно. посмотреть на него в апл
Валерыч
Валерыч
сегодня в 09:23
Вряд ли он согласится на переход в Ливерпуль.
Реальнее всего - это Реал.)
ДСА
ДСА
сегодня в 06:30
Даже Ливерпулю трудно будет потянуть его финансовые запросы.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 06:21
Он ливеру, и ливер ему, очень подходят
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:11
Многие хотят подписать, но не все потянут...
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