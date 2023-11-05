«Арсенал» хочет усилиться полузащитником «Шальке»

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вчера, 20:27

Полузащитник имеет шансы перейти из «Шальке» в «Арсенал».

В 11 матчах текущего сезона Второй Бундеслиги футболист забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что у игрока есть и другие варианты продолжения карьеры.