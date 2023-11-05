«Арсенал» хочет усилиться полузащитником «Шальке»

Полузащитник Ассан Уэдраого имеет шансы перейти из «Шальке» в «Арсенал».
В 11 матчах текущего сезона Второй Бундеслиги футболист забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
Ранее сообщалось, что у игрока есть и другие варианты продолжения карьеры.
Полузащитник Ассан Уэдраого имеет шансы перейти из «Шальке» в «Арсенал».
В 11 матчах текущего сезона Второй Бундеслиги футболист забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
Ранее сообщалось, что у игрока есть и другие варианты продолжения карьеры.
Нужен ли Арсеналу этот игрок?! Сейчас сложно сказать что то конкретное, но высоченный Ассан имеет все данные,что бы стать большим игроком. Думаю самому игроку лучше остаться в Германии и если покинет Шальке, то лучше перейти в условный Дортмунд или Байер,т.к там умеют работать с молодыми талантами. Сейчас игроку нужна постоянная игровая практика, а в Арсенале или в Баварии ее у него точно не будет
Нужен ли Арсеналу этот игрок?! Сейчас сложно сказать что то конкретное, но высоченный Ассан имеет все данные,что бы стать большим игроком. Думаю самому игроку лучше остаться в Германии и если покинет Шальке, то лучше перейти в условный Дортмунд или Байер,т.к там умеют работать с молодыми талантами. Сейчас игроку нужна постоянная игровая практика, а в Арсенале или в Баварии ее у него точно не будет