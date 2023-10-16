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УЕФА ищет решение вопроса участия в турнирах сборных России до 17 лет

вчера, 15:25

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что УЕФА прорабатывает возможность участия сборных России среди игроков не старше 17 лет в турнирах под эгидой организации и ищет решение этого вопроса

Есть поручение исполкома УЕФА проработать эту возможность, она прорабатывается, это выполняется администрацией организации. Было дано поручение отработать всю ситуацию технически, в настоящий момент решение ищется. С чего стали вбрасывать информацию о том, что что-то отменено, — это надо спрашивать их. Бойкоты удивлением для нас не стали.

Вопрос с переходом [РФС] в Азию и сейчас обсуждается каждый день. Мы являемся членом УЕФА, наш приоритет — играть в официальных соревнованиях сборными и клубами. Российский футбольный союз остается членом конфедерации, которая является сильнейшей в мире. РФС желает лучшего для российского футбола, даже в этой сложной ситуации мы стараемся, чтобы наш футбол развивался только в позитивном ключе. Все это шаги, которые в том числе являются результатами работы организации.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:31
Тупоголовые западные политики. Сделали так, что получили обратный эффект). Умом Россию им никогда не понять! Слава России!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 17:35
Ничего они не ищут, просто говорят.
Но скоро им станет стыдно за свое поведение.
Capral
Capral
вчера в 15:55
Люди или наивные, или глупые. Неужели непонятно- всё же на поверхности...
Прорабатывают они.
протон
протон
вчера в 15:46
Куда ж Митрофанов ездить будет за госсчет, если контакты прекратить? По России? Футбол в деревнях развивать? Лучше в Европу на посиделки ни о чем. Высказать свою озабоченность, тусануться и командировочные пропить. Не нужен ты Европе, хоть на колени встань. Ищут они способы вернуть Россию?
lotsman
lotsman ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 15:39
Наказать можно одну, две команды. А когда бойкотируют больше половины, то тут проще удалить из турнира виновника бойкотов.
lotsman
lotsman
вчера в 15:36
УЕФА прорабатывает.) УЕФА полностью политизирована и подчиняется западным политикам. А у всего Запада сейчас болит голова - задушить Россию. Если военным способом не получается, то подорвать изнутри. Путём санкций и запретов, с расчётом на недовольство и возмущение масс. А для этого, по их мнению, хорошо может подойти недовольство политикой государства болельщиков спорта.
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:32
Наказывать нужно за бойкоты и минусом и долларом. В регламентах всё прописано...
Вещий
Вещий
вчера в 15:26
Толку все равно не будет... можно даже и не начинать суетиться.
Гость
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