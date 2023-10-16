УЕФА ищет решение вопроса участия в турнирах сборных России до 17 лет

Генеральный секретарь РФС рассказал, что УЕФА прорабатывает возможность участия сборных России среди игроков не старше 17 лет в турнирах под эгидой организации и ищет решение этого вопроса

Есть поручение исполкома УЕФА проработать эту возможность, она прорабатывается, это выполняется администрацией организации. Было дано поручение отработать всю ситуацию технически, в настоящий момент решение ищется. С чего стали вбрасывать информацию о том, что что-то отменено, — это надо спрашивать их. Бойкоты удивлением для нас не стали.