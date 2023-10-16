УЕФА ищет решение вопроса участия в турнирах сборных России до 17 лет

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что УЕФА прорабатывает возможность участия сборных России среди игроков не старше 17 лет в турнирах под эгидой организации и ищет решение этого вопроса
Есть поручение исполкома УЕФА проработать эту возможность, она прорабатывается, это выполняется администрацией организации. Было дано поручение отработать всю ситуацию технически, в настоящий момент решение ищется. С чего стали вбрасывать информацию о том, что что-то отменено, — это надо спрашивать их. Бойкоты удивлением для нас не стали.
Вопрос с переходом [РФС] в Азию и сейчас обсуждается каждый день. Мы являемся членом УЕФА, наш приоритет — играть в официальных соревнованиях сборными и клубами. Российский футбольный союз остается членом конфедерации, которая является сильнейшей в мире. РФС желает лучшего для российского футбола, даже в этой сложной ситуации мы стараемся, чтобы наш футбол развивался только в позитивном ключе. Все это шаги, которые в том числе являются результатами работы организации.