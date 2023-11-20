ПСЖ подтвердил, что Заир-Эмери больше не сыграет в этом году

Полузащитник ПСЖ и сборной Франции Уоррен Заир-Эмери пропустит оставшиеся матчи в этом году. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Футболист получил растяжение связок правой лодыжки средней тяжести в матче отбора на Евро-2024 с Гибралтаром.
Полузащитник ПСЖ и сборной Франции Уоррен Заир-Эмери пропустит оставшиеся матчи в этом году. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Футболист получил растяжение связок правой лодыжки средней тяжести в матче отбора на Евро-2024 с Гибралтаром.
Мне вообще иногда кажется, что Дешам очень ограничен и выезжает исключительно за счёт лидеров сборной.
Теперь вы понимаете почему Энрике часто играет запасными? Оставляет на замене Угарте? Хороший тренер умеет управлять составом. Но это точно не про Дешама или Гальтье. После них только руины.
Я считаю, что ПСЖ должен запретить ключевым игрокам играть за национальные сборные, если они уже решили свои турнирные задачи. НЕ ОТПУСКАТЬ ИХ.
Мне вообще иногда кажется, что Дешам очень ограничен и выезжает исключительно за счёт лидеров сборной.
Теперь вы понимаете почему Энрике часто играет запасными? Оставляет на замене Угарте? Хороший тренер умеет управлять составом. Но это точно не про Дешама или Гальтье. После них только руины.
Я считаю, что ПСЖ должен запретить ключевым игрокам играть за национальные сборные, если они уже решили свои турнирные задачи. НЕ ОТПУСКАТЬ ИХ.
Перелома у него нет, что уже хорошо. Обследование точно покажет сроки отсутствия. Но с Монако и Ньюкаслом он точно не сыграет.
Перелома у него нет, что уже хорошо. Обследование точно покажет сроки отсутствия. Но с Монако и Ньюкаслом он точно не сыграет.