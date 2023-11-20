ПСЖ подтвердил, что Заир-Эмери больше не сыграет в этом году

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вчера, 23:23

Полузащитник ПСЖ и сборной Франции пропустит оставшиеся матчи в этом году. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Футболист получил растяжение связок правой лодыжки средней тяжести в матче отбора на Евро-2024 с Гибралтаром.