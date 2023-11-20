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ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниФранция. Лига 1 2023/2024

ПСЖ подтвердил, что Заир-Эмери больше не сыграет в этом году

вчера, 23:23

Полузащитник ПСЖ и сборной Франции Уоррен Заир-Эмери пропустит оставшиеся матчи в этом году. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Футболист получил растяжение связок правой лодыжки средней тяжести в матче отбора на Евро-2024 с Гибралтаром.

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19 ноября
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 02:06
Что дала эта победа 14 : 0? Дешам даже не извинился. Поломал нам ключевого игрока. Это он виноват.
Мне вообще иногда кажется, что Дешам очень ограничен и выезжает исключительно за счёт лидеров сборной.
Теперь вы понимаете почему Энрике часто играет запасными? Оставляет на замене Угарте? Хороший тренер умеет управлять составом. Но это точно не про Дешама или Гальтье. После них только руины.
Я считаю, что ПСЖ должен запретить ключевым игрокам играть за национальные сборные, если они уже решили свои турнирные задачи. НЕ ОТПУСКАТЬ ИХ.
протон
протон
сегодня в 00:27
Никогда не понимал Дешама. На товарищеские матчи или уже ничего незначащие матчи выставлять основу. У него три состава наберётся. Нет, конечно же, с ГИБРАЛТАРОМ, нужно было сыграть основным составом. Ничего не скажешь, наиважнейший матч для сборной Франции.
Перелома у него нет, что уже хорошо. Обследование точно покажет сроки отсутствия. Но с Монако и Ньюкаслом он точно не сыграет.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:25
Значит надо лечиться и не усугублять травму.
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