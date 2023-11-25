«Ювентус» борется за титул. Громко стартовали, обыграли «Милан», следующий – «Интер»

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вчера, 13:21

Судьбу Серии А-23/24 определяют две команды.

«Юве» возвращается в топ

Мучения «старой синьоры» остались в прошлом сезоне – это тогда с команды снимали очки и оставили без еврокубков. Сейчас болезненный этап сменяется постепенным восстановлением. «Бьянконери» быстро вернулись в разборки за титул.

У Массимилиано Аллегри вновь заиграла схема «3-5-2», а в пару нападающих отлично вписались Душан Влахович и Федерико Кьеза. В итоге за 12 туров текущего чемпионата туринцы потерпели лишь одно поражение (2:4 от «Сассуоло»). В то же время стали грозой для других претендентов на чемпионство. В матче против усилившегося «Милана» смогли одержать минимальную победу – «россонери», шедшие в лидерах, откатились аж на третью строчку.

Итальянский менеджер уже осторожно намечает планы на ближайшие годы:

«Ювентус» идет по своему пути. У нас много молодых футболистов. [Против «Милана»] дебютировал парень 2005 года рождения (Дин Хёйсен, вышедший на замену во 2-м тайме – прим. ред). В запасе было еще трое игроков 2005 года рождения, еще двое – 2003 года рождения. Даже Влахович родился в 2000-м. У этой команды впереди большое будущее, но нам нужно терпение. Мы должны финишировать в топ-4, чтобы в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов.

«Интер» уверенно проходит дистанцию и готовится к плей-офф ЛЧ

«Нерадзурри», по ощущениям, самая зрелая команда чемпионата Италии. И им не потребовались серьёзные вливания для этого. Коллектив концентрировался на арендах и свободных агентах – и пришедшие вписались в структуру Симоне Индзаги эталонно.

Янн Зоммер уверенно действует на последнем рубеже, Ачерби отлично разбавляет ротацию и часто появляется на поле, пришедший свободным агентом Маркус Тюрам вообще стал лидером и нашёл общий язык с Лаутаро Мартинесом.

Поэтому миланцы уверенно стартовали в новом чемпионате: 13 голов и 1 пропущенный в первых 4 встречах плюс победа в дерби над «Миланом». Несмотря на небольшую просадку в конце сентября-начале октября, подопечные Симоне Индзаги выправили положение – и уже сами подкараулили спад «россонери». Забрались на вершину – и никому лидерство не отдают.

У Влаховича и Кьезы спад – у них очная ставка с парой Мартинес-Тюрам

Одно из персональных противостояний предстоящего матча – столкновение двух связок центрфорвардов. И те, и другие предпочитают схему «3-5-2». У туринцев в первых турах выстрелили Кьеза и Влахович. Только на дистанции выяснилось – хватило их на первые 4-5 туров.

На этом отрезке оба оформили по 4 гола, шли среди лидеров в топе бомбардиров. А вот затем последовал спад. Теперь снова пошли разговоры, что Душан не вписывается в структуру – Федерико хотя бы есть место на фланге (на его профильной позиции).

Связка Маркуса и Лаутаро – полная противоположность. Каждый знает свою роль на поле. Поэтому Тюрам не тянет одеяло на себя и позволяет аргентинскому бомбардиру сверкать ещё ярче – Мартинес проходит стартовый отрезок кампании без спадов и является лидером топа бомбардиров Серии А-23/24. 12 голов в 12 матчах. У француза – 4 мяча и 5 ассистов (3 из них – на коллегу по амплуа).

В последних турах Аллегри изменил пару нападающих – но шанс увидеть именно такое столкновение всё равно остаётся.

Тренеры не обещают яркий футбол

Перед матчем Аллегри лестно высказывается о предстоящем сопернике:

«Интер» – фаворит Серии А, как и «Милан» с «Наполи», но в отдельно взятой игре может произойти что угодно. Мы обязаны постараться удержаться наверху, чтобы иметь преимущество перед командой с пятого места [в борьбе за топ-4]. «Интер уже несколько лет организован так, чтобы брать скудетто. Пока ему этого не удалось, но в этом сезоне он фаворит.

Настрой у „Ювентуса“ боевой – но вряд ли это выльется в яркий обоюдоострый футбол – прежде всего из-за философии наставников.

Индзаги ещё в прошлом сезоне показал, что не собирается усложнять структуру – и если простые забросы и дальние передачи принесут результат, он спокойно согласится на такой характер игры. Пусть непривлекательный – зато эффективный.

Менеджер „Ювентуса“ же проводил лучшие матчи почти 10 годами ранее. Футбол Аллегри может быть зрелищным, если есть яркие индивидуальности – поэтому, например, летом-2022 подписывали Погба. Но сейчас таких в „старой синьоре“ крайне мало. И игра „Юве“ вместо яркой импровизации иногда отдаёт безыдейностью. Хотя бы результат приносит.

Определят отрыв от остальных

Изначально предполагалось, что разыгрывать титул будут два миланских коллектива – и те, и другие в отличной форме и не имеют системных проблем, а тренеры отлично знакомы с коллективом. Но „Милан“ неожиданно забуксовал осенью (не без помощи „Юве“) – а его место сенсационно занимает „Ювентус“.

И их с „Интером“ отрыв от остальных лишь растёт. Уже сейчас туринцы опережают „россонери“ на 6 баллов, отрыв „нерадзурри“ — и вовсе 8 очков. В 4-м туре уже был матч, который определял лидера чемпионата на начальном отрезке – тогда в дерби разгромную победу добыл „Интер“. Сейчас наступает пора очередного „водораздела“: „Юве“ в случае победы может обогнать конкурентов и впервые за долгое время снова оказаться на вершине. Если же 3 очка заберёт банда Симеоне, они лишь подтвердят чемпионские амбиции и укрепят позиции. Остальным же приходится следить за разборками лучших, смотря снизу вверх.