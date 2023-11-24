Головин против главной звезды Лиги 1. Ключевой матч для «Монако» – есть шанс вернуться на вершину

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вчера, 13:18

Но у хозяев громадное преимущество в классе.

О делах «Пари Сен-Жермен»

- К 12-му туру в Лиге 1 установилась привычная гармония – парижане вернулись на 1-е место. Коллектив хандрило в первых матчах при Луисе Энрике – случились ничьи с «Лорьяном» и «Тулузой», затем было поражение от «Ниццы». После этого клуб и начал возвращение на вершину – парижане лишь в одной из следующих 7 встреч потеряли очки.

- У слабого старта был комплекс причин – значительные перемены в группе атаки, новый тренер. Плюс ссора боссов с главной звездой клуба Килианом Мбаппе. Новости вокруг потенциального перехода форварда в «Реал» поутихли – но начались проблемы с результативностью. В конце сентября-начале октября Килиан не мог забить в четырёх матчах кряду. Эмоциональный фон вокруг бомбардира скверный – и, к счастью, эту серию он прервал. После возвращения из сборной в октябре Мбаппе забил 7 мячей в 6 матчах. Кризис миновал, и как раз вовремя – парижане вернулись в лидеры чемпионата.

- Французский гранд окончательно перестроился под Луиса Энрике. При Кристофе Гальтье парижане играли в схеме либо с тремя центральными защитниками, либо с «ромбом» в центре поля (только так получалось разместить Месси, Неймара и Мбаппе). Сейчас ПСЖ перешёл на «4-3-3»/«4-4-2». Так удаётся равномернее распределять игровое время между Килианом и ещё двумя форвардами (Коло Муани и Рамушем), а также Дембеле с Асенсио.

- Испанскому менеджеру приходится мириться сразу с несколькими ограничениями. Прежде всего, с травмами у нескольких игроков – в лазарете оказались центрдеф Преснель Кимпембе, левый защитник Нуну Мендеш, опорник Данилу Перейра и вингер Марко Асенсио. Но главная потеря – системообразующий хавбек ПСЖ Уоррен Заир-Эмери. 17-летний исполнитель ворвался в стартовую обойму и стал лидером. А теперь вывихнул лодыжку и будет восстанавливаться до января 2024 года. Плюсом к этому новобранцы не в лучшей форме – тот же Коло Муани после неплохого старта сник и в трёх предыдущих матчах остался без голов. На игру с «Реймсом» остался вне заявки. Проблемы есть и у Гонсалу Рамуша, сомнения – в перспективах Асенсио после восстановления.

- Предстоящее столкновение с монегасками наслаивается на «зарубу» в Лиге чемпионов. В конкурентной группе F парижане вторые, но отрыв от «Милана» – только 1 балл. В очных противостояниях конкуренты разменялись победами. Теперь сразу после топ-матча в чемпионате – сложная игра против мотивированного на борьбу за плей-офф «Ньюкасла». «Сорокам» победа нужна кровь из носа – с 4 очками они замыкают квартет, но по содержанию игры могут замахнуться выше.

Ориентировочный состав ПСЖ (4-4-2): Доннарумма – Мукиеле, Шкриньяр, Маркиньос, Хакими – Ли, Витинья, Угарте, Дембеле – Рамуш, Мбаппе.

О делах «Монако»

- Когда в конкурентах самый богатый клуб лиги и рванувшая при жарком итальянце «Ницца», даже единичные ошибки бьют сильнее. Монегаски красиво шли в лидерах на первых порах, победой над «Марселем» в 7-м туре извинились за поражение от «орлят». Но в 10-м туре случились 0:2 от «Лилля», а после победы над «Брестом» – ничья с «Гавром». И подопечные Ади Хюттера теперь на третьей строчке. Вперёд пропустили не только парижан, но и «Ниццу».

- Но сейчас коллектив в любом случае выглядит лучше – австрийский менеджер добавил команде свежести. «Монако» перешёл на схему с тремя центральными – в связке с Марипаном и Магасса регулярно появляется новичок Синго. На острие игровое время теперь делят опытный Бен-Йеддер и перспективный выпускник академии «Арсенала» Фоларин Балогун. Американец в Лиге 1 уже второй год – правда, в «Реймсе» получился ударный сезон (21 гол за 37 матчей чемпионата), а в составе монегасков пока не клеится (3 мяча за 9 матчей).

- Этим изменения не ограничиваются – они коснулись и Александра Головина. Россиянин в 27 лет идёт на свой лучший сезон во французском гранде (и номинировался на приз лучшему игроку Лиги 1) – в 11 матчах чемпионата уже 5 голов и 2 ассиста. И не просто так. В новой схеме Хюттер дал исполнителю новую позицию – Александр теперь чаще играет под нападающим. Хотя иногда возвращается на фланг – когда тренер решает снова сыграть в «4-4-2», как годом ранее.

- Главные потери – Кайо Энрике и Бен-Сегир. Первый отлично влился в новый коллектив и выдал 4 голевые за 6 матчей, второй уверенно дебютировал в прошлом сезоне. Обоих в важнейшем противостоянии будет не хватать.

Ориентировочный состав «Монако» (3-4-2-1): Кён – Марипан, Магасса, Синго – Якобс, Закариа, Фофана, Диатта – Головин, Аклиуше – Бен-Йеддер.

О противостоянии

- Очевидно, что фаворит предстоящей встречи – ПСЖ . Коллектив 12 раз обыгрывал монегасков в последних 20 встречах. Трижды сыграли вничью, побед у «Монако» – лишь 5.

- В гостях монегаски не выигрывали у парижан с 2021 года. В то же время у команды в Париже неплохие показатели – дважды в предыдущих трёх играх они увозили отсюда очки.