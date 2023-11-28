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Нападающий «Монпелье» может перейти в «Милан»

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c6g4g3reh87d
c6g4g3reh87d
сегодня в 14:09
Переход Акора Адамса в “Милан” может принести пользу обоим клубам. Для “Милана” это возможность усилить свою атакующую линию, а для Адамса - возможность играть на более высоком уровне и конкурировать за трофеи.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:15
Как всегда, Милан ищет дешевые, но качественные варианты.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 09:52
Если судить по трансфермаркту то ценник не высокий (8 млн.)
Но естественно французы 20 заломят и в принципе он эти деньги оправдает
3wgx7tdjm72r
3wgx7tdjm72r
сегодня в 09:37
Если такую же стату будет держать и в Милане, то пусть переходит
Гость
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