Нападающий «Монпелье» может перейти в «Милан»

Нападающий «Монпелье» Акор Адамс может продолжить карьеру в Италии.
По данным источника, интерес к форварду проявляет «Милан».
В нынешнем сезоне Адамс провёл 12 матчей за «Монпелье», в которых забил 7 голов.
Нападающий «Монпелье» Акор Адамс может продолжить карьеру в Италии.
По данным источника, интерес к форварду проявляет «Милан».
В нынешнем сезоне Адамс провёл 12 матчей за «Монпелье», в которых забил 7 голов.
Но естественно французы 20 заломят и в принципе он эти деньги оправдает
Но естественно французы 20 заломят и в принципе он эти деньги оправдает