Нападающий «Монпелье» может перейти в «Милан»

1701153303

сегодня, 09:35

Нападающий «Монпелье» может продолжить карьеру в Италии.

По данным источника, интерес к форварду проявляет «Милан».

В нынешнем сезоне Адамс провёл 12 матчей за «Монпелье», в которых забил 7 голов.