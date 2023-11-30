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На «Ростов Арене» будет постелен новый газон

сегодня, 12:29

Исполнительный директор «Ростова» Артём Купров рассказал, что на «Ростов Арене» планируется замена газона.

Планируется реновация газона, будет новое покрытие. Работа начнётся уже завтра: агрономы стадиона приступают к процедуре срезания.

После срезки они будут сыпать новый кварцевый песок, поднимут прошивку, а затем уже посев. Работа будет проводиться ежедневно, и, конечно, будем за ней следить.

Агрономы обещают, что новая трава взойдёт через две недели после посева.

Есть все предпосылки, что к возобновлению сезона газон будет в приемлемом состоянии. Я уверен, что ребята подготовят покрытие в соответствии со всеми стандартами качества.

Напомним, вчера в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Ростов» сыграл вничью с ЦСКА.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 13:39
Доброго Здоровья Юрий!
На Ростов-Арене поле выполнено с подогревом к тому же зимы в нашем регионе за последние десять лет стали значительно мягче, поэтому если будет выполнена качественная прошивка, то травка к старту второй половины сезона будет зеленеть на всей поляне.

Другой вопрос "за чей счёт банкет" и кто ответит за траты на прошлую реконструкцию газона(порядка пятидесяти миллионов руб.)? С момента сдачи стадиона к функционированию(первый матч весна 2018) это уже третий ковёр за пять лет, хотя ранее подрядчик гарантировал как минимум трёх летнюю эксплуатацию. Попахивает очередным распилом бюджетных средств. Болейте за своих, а не против чужих!
Quilby
Quilby
сегодня в 13:34
Хорошо, когда в стране хорошие стадионы.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:05
А вот я совсем не уверен, что газон будет готов к приёму первых гостей в новом сезоне. Трава - то вырастет, а вот укоренится ли основательно ? Сомневаюсь.
Гость
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