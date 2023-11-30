На «Ростов Арене» будет постелен новый газон

Исполнительный директор «Ростова» Артём Купров рассказал, что на «Ростов Арене» планируется замена газона.

Планируется реновация газона, будет новое покрытие. Работа начнётся уже завтра: агрономы стадиона приступают к процедуре срезания.

После срезки они будут сыпать новый кварцевый песок, поднимут прошивку, а затем уже посев. Работа будет проводиться ежедневно, и, конечно, будем за ней следить.

Агрономы обещают, что новая трава взойдёт через две недели после посева.

Есть все предпосылки, что к возобновлению сезона газон будет в приемлемом состоянии. Я уверен, что ребята подготовят покрытие в соответствии со всеми стандартами качества.