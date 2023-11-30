На «Ростов Арене» будет постелен новый газон

Исполнительный директор «Ростова» Артём Купров рассказал, что на «Ростов Арене» планируется замена газона.
Планируется реновация газона, будет новое покрытие. Работа начнётся уже завтра: агрономы стадиона приступают к процедуре срезания.
После срезки они будут сыпать новый кварцевый песок, поднимут прошивку, а затем уже посев. Работа будет проводиться ежедневно, и, конечно, будем за ней следить.
Агрономы обещают, что новая трава взойдёт через две недели после посева.
Есть все предпосылки, что к возобновлению сезона газон будет в приемлемом состоянии. Я уверен, что ребята подготовят покрытие в соответствии со всеми стандартами качества.
Напомним, вчера в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Ростов» сыграл вничью с ЦСКА.
На Ростов-Арене поле выполнено с подогревом к тому же зимы в нашем регионе за последние десять лет стали значительно мягче, поэтому если будет выполнена качественная прошивка, то травка к старту второй половины сезона будет зеленеть на всей поляне.
Другой вопрос "за чей счёт банкет" и кто ответит за траты на прошлую реконструкцию газона(порядка пятидесяти миллионов руб.)? С момента сдачи стадиона к функционированию(первый матч весна 2018) это уже третий ковёр за пять лет, хотя ранее подрядчик гарантировал как минимум трёх летнюю эксплуатацию. Попахивает очередным распилом бюджетных средств. Болейте за своих, а не против чужих!
На Ростов-Арене поле выполнено с подогревом к тому же зимы в нашем регионе за последние десять лет стали значительно мягче, поэтому если будет выполнена качественная прошивка, то травка к старту второй половины сезона будет зеленеть на всей поляне.
Другой вопрос "за чей счёт банкет" и кто ответит за траты на прошлую реконструкцию газона(порядка пятидесяти миллионов руб.)? С момента сдачи стадиона к функционированию(первый матч весна 2018) это уже третий ковёр за пять лет, хотя ранее подрядчик гарантировал как минимум трёх летнюю эксплуатацию. Попахивает очередным распилом бюджетных средств. Болейте за своих, а не против чужих!