Галактионов и Баринов получат длительные дисквалификации. «Локомотив» плохо контролирует себя

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вчера, 12:27

Во всех смыслах, в том числе на футбольном поле.

Тренер и капитан ругались в прямом эфире

В протоколе матча «Крыльев Советов» и «Локомотива» указано, что Баринов выругался на помощника арбитра. Пропустит важный матч против «Зенита». По регламенту за подобное оскорбительное поведение убирают на срок от двух до четырёх матчей. Баринов вчера организовал досрочный отпуск, до конца года осталось два поединка РПЛ . Непрофессиональное поведение, ремарки Дмитрия не отменяли решения арбитра Казарцева, который назначил пенальти за игру рукой. Удар произвели на 101-й минуте, но фол был намного раньше. Команды переиграли 1 минуту и 4 секунды, что нормально, ведь в добавленное время был другой гол и другие паузы.

«Локомотив» недоволен, что судья указал на «точку», хотя здесь москвичи неправы. Мяч зажат рукой защитника, это пенальти. Вопросы к игроку, который согнул конечность в локте. Держи руку внизу – не будет пенальти после случайного касания с мячом. Понимаем, что арбитр матча слабого уровня, вчера ошибался в обе стороны. Но ругаться из-за компенсированной одной минуты это мелко для большого клуба. «Локомотиву» стоит спросить себя, почему не возили мяч в центре поля, ведя 1:3? Галактионов матерился в интервью, тоже дисквалифицируют, но эмоции тренера и капитана «Локомотива» в этом случае не вызывают сочувствия.

Также нервы не служат оправданием команде. У москвичей благодаря дублю Жемалетдинова было преимущество, вели в два мяча. Любая зрелая команда забирает спокойные три очка. Но «Локомотив» другой, у них слишком много нервов и мешающих работе эмоций. Иногда это спасает в концовках поединков, сами вытащили немало неудачных матчей – кстати, тогда не спорили о добавленном времени, а теперь нерв помешал. Давно известно, что характер в футболе это тактический, а не стратегический приём.

Галактионов не управляет своей командой

Дело не только в эмоциях и словах. И не только в факторе судейства, которое нередко заставляет тренеров и игроков в РПЛ закипать. Нервозность влияет на результаты «Локомотива» на футбольном поле, даже если вроде бы всё идет по плану. В первом матче сезона москвичи пропустили от «Рубина» на третьей минуте матча. Затем сравняли счёт, но рваная игра привела клуб из Казани ко второму забитому мячу. Пришлось Изидору спасать «Локомотив» в концовке матча.

С порога сформировали привычку. Против ЦСКА Галактионов перемудрил, сам «Локомотив» запутался и вместо победы над соперником, которого прижали в дебюте матча, получили разгром 4:1. В первом круге Галактионов не сумел обыграть ни Осинькина, ни Ивича. Оба раза спасались, добывали ничьи голами в добавленное время. Никакого контроля, даже против «Балтики» дома, хотя команда Игнашевича ужасно играет в гостях, «Локомотив» пропустил два мяча.

Были лишние карточки, эмоции и неумение переключаться, независимо от сюжета матча. Зрелости нет. Могут обыграть «Зенит» в гостях, а через тур потерять очки против бедового осенью «Урала». Причём в тот день Сулейманов снова спас после девяностой минуты. А «Ростов» отличился против «Локомотива» победным мячом на третьей минуте матча. «Спартак», невзирая на удаление, сыграл в дерби лучше, но повезло, что Дзюба забил, а футболисты Абаскаля промахнулись.

Тренер Галактионов не контролировал игру в дерби со «Спартаком», персонально заслуживал поражения – ужасная работа в большинстве больше тайма. «Ахмат» сломали в конце матча двумя голами подряд, до этого уступали в счёте. В Самаре не увидели ничего нового, поэтому упустили два очка.

«Локомотив» среди разочарований сезона

У команды классный состав. Вчера на замену выходил Сельянов из сборной России. Самошников тоже играл за эту команду. Жемалетдинов с международным опытом. А ещё появился форвард Сулейманов, который помог Рифату оформить дубль. У «Локомотива» есть Дзюба, но тренерский штаб не подготовил лучшего снайпера в истории РПЛ к сезону. Есть Глушенков и Пиняев, но когда Сергей скис, то тренеры не помогли ему выйти из кризиса.

Очарование прошлого сезона Карпукас сбавил. Заведённого Баринова теперь не позовут в Турцию. В обороне «Локомотив» может играть лучше, молодость не служит оправданием игрокам, ведь проблема в организации игры. Бразилец Фассон и его российские напарники не бездарные защитники. Тикнизян круто смотрится в атаке, но Наиру позволяют наглеть и недорабатывать в обороне. Также он дерзкий, отсюда глупые карточки и новая дисквалификация.

У Галактионова нет оправданий в виде скудности кадров или эпидемии травм. Проблемы со здоровьем только у Магкеева. У «Локомотива» есть всё для успеха, но молодой тренер не справляется и матерится, хотя молчал бы в случае идентичного пенальти в ворота «Крыльев Советов». У «Локомотива» зрелищная команда с техничными игроками группы атаки, и пока проблема в тренере, которому вряд ли дадут много времени с такими ошибками.

Галактионов должен был успокоить команду, а вместо этого ждёт, что Лантратов спасёт и получится запихнуть мяч в сетку чужих ворот в добавленное время. Вчера дважды так поступили «Крылья Советов». Голый нерв «Локомотива» часто превращается в оголенный провод под напряжением. Эмоции в футболе это хорошо, но надо уметь их направлять. «Локомотив» дёрганый, рваный и нелогичный во многих аспектах реакции на соперников.