«Крылья Советов» назвали сумму, за которую готовы отпустить Гарре

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сегодня, 10:12

«Крылья Советов» готовы продать своего полузащитника за 8 миллионов евро. Игрока хотел приобрести «Зенит», но данная сумма отпугнула питерцев. Также аргентинцем интересуются клубы из Испании, Греции и ОАЭ .

Гарре выступает за «Крылья Советов» с зимы 2023 года. Его контракт истекает летом 2026 года. В текущем сезоне 23-летний вингер сыграл 18 матчей, забил 7 мячей и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов евро.