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«Крылья Советов» назвали сумму, за которую готовы отпустить Гарре

сегодня, 10:12

«Крылья Советов» готовы продать своего полузащитника Бенхамина Гарре за 8 миллионов евро. Игрока хотел приобрести «Зенит», но данная сумма отпугнула питерцев. Также аргентинцем интересуются клубы из Испании, Греции и ОАЭ.

Гарре выступает за «Крылья Советов» с зимы 2023 года. Его контракт истекает летом 2026 года. В текущем сезоне 23-летний вингер сыграл 18 матчей, забил 7 мячей и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов евро.

Напомним, Гарре является автором самого позднего гола в РПЛ.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:54
Продать дело нехитрое. Кого взамен и как? На это надо время.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 10:42
И не стоит пока рыпаться куда-то
Если только в Европу и за дорого
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 10:34, ред.
ещё один Изидор наверное нужен был Семаку он собирает весь не нужный хлам
Scorp689
Scorp689
сегодня в 10:21
Какие бомжи пугливыми стали...
memphis
memphis
сегодня в 10:21
До лета потерпите хоть
Гость
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