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«Пари НН» в добавленное время вырвал победу у «Урала»

вчера, 21:29
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Пари НН» обыграл «Урал» в матче 17-го тура РПЛ (1:0).

Единственный гол на 90+1-й минуте забил Никита Каккоев.

«Пари НН» занимает 9-е место в чемпионате России, имея в активе 24 очка. «Урал» располагается на 12-й строчке с 19 баллами.

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Все комментарии
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сегодня в 00:05
НН. С победой!
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 23:52
Нижний с победой!!!
Молодцы Юран и Ко!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:30, ред.
Урал не удержал ничью,потерял нужное очко.
sg5wj2cpr67y
sg5wj2cpr67y
вчера в 23:03
Видно работу Юрана в Нижнем, средняя команда , а держится на плаву
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 22:54
Тут некоторые пишут что у Нижнего Новгорода состав не сильнее чем у Ростова
При том что в запасе у Нижнего Новгорода сидят - Стоцкий, Калинский, Карапузов, Кухарчук, Эдедем, Боселли, Зе Турбо
Ростов в этом сезоне потратил на трансферы меньше всех в лиге. Всего 600 тысяч евро. Купили единственного лега Моххеби
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:48
Привет, Олег!
Бывает...
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:46
Удачи вам!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:23
Привет Виктор!
Мысли все были в предыдущей игре Урала!
Спасибо, что спас от всемирного позора!)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:20
Виктор, приветствую! Мы можем проиграть кому угодно,а потом одержать немыслимую победу. Это футбол, футбол не высокого уровня
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:15
Из ничего создаёт коллектив. Этот матч, хоть и с трудом, смотреть можно было, но вот Факел-Новгород, это извращение. Как вы могли им проиграть???
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:11
Урал?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:06, ред.
Два раза подряд не прошло...
НН с победой!
112910415
112910415
вчера в 21:53
логичным результатом была бы ничья
Viollator
Viollator
вчера в 21:45, ред.
В этом глду уже глубокая зима, а рфс думает что у нас Дубаи. Пора играть с мая по сентябрь. В октябре на кубок,.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:43
Все таки Юран тренер хорошего уровня. У него состав то не сильнее Урала, Ростова, а команда очень крепкая. Недооцененный специалист Сергей Николаевич.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:39
Сказалась магия своего поля на котором НН ни разу не проиграл. Молодцы !!!
K Z
K Z
вчера в 21:38
Жаль Урал. Ничья была справедливым результатом. Равные по силе команды. Будем надеяться на лучшее.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:35
Респект, Юран
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 21:31
С победой, Нижний. Важные три очка. Соболезную Уралу, который начал сезон за здравие. а заканчивает.. сами видите, как.
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