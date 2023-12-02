«Пари НН» в добавленное время вырвал победу у «Урала»

«Пари НН» обыграл «Урал» в матче 17-го тура РПЛ (1:0).
Единственный гол на 90+1-й минуте забил Никита Каккоев.
«Пари НН» занимает 9-е место в чемпионате России, имея в активе 24 очка. «Урал» располагается на 12-й строчке с 19 баллами.
«Пари НН» обыграл «Урал» в матче 17-го тура РПЛ (1:0).
Единственный гол на 90+1-й минуте забил Никита Каккоев.
«Пари НН» занимает 9-е место в чемпионате России, имея в активе 24 очка. «Урал» располагается на 12-й строчке с 19 баллами.
Молодцы Юран и Ко!!!
Молодцы Юран и Ко!!!
При том что в запасе у Нижнего Новгорода сидят - Стоцкий, Калинский, Карапузов, Кухарчук, Эдедем, Боселли, Зе Турбо
Ростов в этом сезоне потратил на трансферы меньше всех в лиге. Всего 600 тысяч евро. Купили единственного лега Моххеби
При том что в запасе у Нижнего Новгорода сидят - Стоцкий, Калинский, Карапузов, Кухарчук, Эдедем, Боселли, Зе Турбо
Ростов в этом сезоне потратил на трансферы меньше всех в лиге. Всего 600 тысяч евро. Купили единственного лега Моххеби
Бывает...
Бывает...
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Мысли все были в предыдущей игре Урала!
Спасибо, что спас от всемирного позора!)
Мысли все были в предыдущей игре Урала!
Спасибо, что спас от всемирного позора!)
НН с победой!
НН с победой!