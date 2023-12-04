Вратарь «Ньюкасла» Поуп пропустит около пяти месяцев

Из-за вывиха плеча, полученного в матче 14-го утра АПЛ против «Манчестер Юнайтед», вратарь «Ньюкасла» Ник Поуп пропустит около пяти месяцев. В ближайшие 48 часов игрок пройдёт обследование, которое окончательно определит сроки восстановления.
Стоит отметить, что данная травма Поупа является рецидивом, так как в «Бернли» он уже получал вывих плеча и пропустил чуть более пяти месяцев.
В текущем сезоне 31-летний англичанин провёл 20 матчей во всех турнирах, пропустил 19 мячей и 8 матчей отыграл «на ноль».
Здоровья Ник! Скорейшего выздоровления!
Здоровья Ник! Скорейшего выздоровления!