Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Вратарь «Ньюкасла» Поуп пропустит около пяти месяцев

сегодня, 15:21

Из-за вывиха плеча, полученного в матче 14-го утра АПЛ против «Манчестер Юнайтед», вратарь «Ньюкасла» Ник Поуп пропустит около пяти месяцев. В ближайшие 48 часов игрок пройдёт обследование, которое окончательно определит сроки восстановления.

Стоит отметить, что данная травма Поупа является рецидивом, так как в «Бернли» он уже получал вывих плеча и пропустил чуть более пяти месяцев.

В текущем сезоне 31-летний англичанин провёл 20 матчей во всех турнирах, пропустил 19 мячей и 8 матчей отыграл «на ноль».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Карвахаль из-за травмы не сыграет до конца года
Сегодня, 17:26
Тер Штегену может понадобиться операция
Сегодня, 09:52
Почеттино подтвердил, что Нкунку близок к возвращению на поле после травмы
02 декабря
ОфициальноЗащитник «Баварии» получил разрыв крестообразной связки
01 декабря
Беллингем досрочно покинул тренировку «Реала»
01 декабря
Вратарь «Гента» получил жуткую травму
01 декабря Фото
Сортировать
Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 16:19
Хоть не зря пострадал,обыграли красноголовых!
SHEARER
SHEARER
сегодня в 16:16
Серьезная потеря для сорок!
Здоровья Ник! Скорейшего выздоровления!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:09
Надежный вратарь. Похоже его потеря для Ньюкасла будет критична.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 15:54, ред.
Очень печально, желаю скорейшего выздоровления. Самое обидное, что нет полноценной замены. Дубравка староват, а Кариуса всерьез рассматривать нельзя.
k6xmkee9ak7d
k6xmkee9ak7d
сегодня в 15:51
Ник Поуп является отличным вратарем и я уверен, что он сможет преодолеть эту трудность и вернуться на поле еще более сильным. Желаю ему крепкого здоровья, терпения и веры в свои силы.
Вещий
Вещий
сегодня в 15:49
Рецидив может дорого ему стоить... и пяти месяцев может не хватить.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 