Вратарь «Ньюкасла» Поуп пропустит около пяти месяцев

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сегодня, 15:21

Из-за вывиха плеча, полученного в матче 14-го утра АПЛ против «Манчестер Юнайтед», вратарь «Ньюкасла» пропустит около пяти месяцев. В ближайшие 48 часов игрок пройдёт обследование, которое окончательно определит сроки восстановления.

Стоит отметить, что данная травма Поупа является рецидивом, так как в «Бернли» он уже получал вывих плеча и пропустил чуть более пяти месяцев.

В текущем сезоне 31-летний англичанин провёл 20 матчей во всех турнирах, пропустил 19 мячей и 8 матчей отыграл «на ноль».