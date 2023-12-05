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«Локомотив» хочет обменяться игроками с «Пари НН»

сегодня, 14:08

«Локомотив» хочет обменять своего полузащитника Константина Марадишвили на хавбека «Пари НН» Мамаду Майга. Речь идёт об обмене без доплат. Однако «Пари НН» согласен отпустить Майга в «Локомотив» только если помимо Марадишвили к ним придут ещё два игрока «Локомотива». Это полузащитник Михаил Щетинин и нападающий Кирилл Никишин. Причём не в аренду, а на постоянной основе. В данный момент между клубами идут переговоры.

В текущем сезоне Майга провёл 19 игр и получил 5 жёлтых карточек. На счету Марадишвили 14 матчей и гол. Щетинин провёл 3 игры. Никишин не принимал участия в матчах основной команды «Локомотива».

Ранее сообщалось, что «железнодорожники» обменяют Марадишвили на нападающего Тимура Сулейманова.

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