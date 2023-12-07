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Президент «Урала» рассказал о тренировке команды в условиях сильного мороза

сегодня, 09:30

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о тренировках команды в непростых погодных условиях. Ранее сообщалось, что уральцы выполнили беговую работу при температуре -24 градуса.

Нет, не тренировался «Урал» в «–24». Не было у нас такой температуры. У нас сегодня –18 градусов.

Боимся, конечно, что игроки могут заболеть. А что делать? Нам надо тренироваться. У нас есть манеж, но ребята не хотят в нем проходить подготовку. Хотят заниматься в условиях, в которых они будут играть.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 11:39
-18 это для зимних видов спорта, но точно не для футбола.
lotsman
lotsman
сегодня в 10:52
Правильно, тренироваться надо в условиях максимально приближённых к боевым.)
112910415
112910415
сегодня в 10:47
вчерашняя история
сегодня-то сильно прохладнее !
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 10:43
Ребята не хотят,но надо !
stanichnik
stanichnik
сегодня в 10:28
В Москве не на много теплее, чем на Урале.
drug01
drug01
сегодня в 09:59
Для Урала очки важны надо готовиться!
kazakoff
kazakoff
сегодня в 09:54
Всё верно, ещё игру играть
И закалятся к тому же
Гость
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