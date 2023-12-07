Президент «Урала» рассказал о тренировке команды в условиях сильного мороза

Президент «Урала» высказался о тренировках команды в непростых погодных условиях. Ранее сообщалось, что уральцы выполнили беговую работу при температуре -24 градуса.

Нет, не тренировался «Урал» в «–24». Не было у нас такой температуры. У нас сегодня –18 градусов.

Боимся, конечно, что игроки могут заболеть. А что делать? Нам надо тренироваться. У нас есть манеж, но ребята не хотят в нем проходить подготовку. Хотят заниматься в условиях, в которых они будут играть.