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Ведущий скаут «Бенфики» встретился с руководством «Спартака»

сегодня, 11:45

Ведущий скаут «Бенфики» Томаш Амарал несколько дней назад посетил офис «Спартака» в Москве, где провёл встречу с руководством «красно-белых». Португалец является кандидатом на пост спортивного директора москвичей.

Ещё один претендент на данную должность — испанец Хавьер Рибалта, который сегодня прилетел в Москву.

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06 декабря
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Все комментарии
xrrncqx45pd4
xrrncqx45pd4
сегодня в 13:31
А расийцев нет что-ли на эту должность?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:45
Хорошие новости.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 12:15
А что он очень хорошо Бенфику усилил. Тоже отличный кандидат.
Реально крутой Бенфика стала, во многом благодаря ему.
Значит такой и Спартак может усилить. Но вот вопрос:
кто круче: Рибалта или Амарал?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:02
Много их , а Спартак один....))))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:46
Оба товарища орлы!)
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