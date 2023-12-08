Ведущий скаут «Бенфики» встретился с руководством «Спартака»

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сегодня, 11:45

Ведущий скаут «Бенфики» Томаш Амарал несколько дней назад посетил офис «Спартака» в Москве, где провёл встречу с руководством «красно-белых». Португалец является кандидатом на пост спортивного директора москвичей.

Ещё один претендент на данную должность — испанец Хавьер Рибалта, который сегодня прилетел в Москву.