«Зенит» намерен приобрести право приоритетного выкупа юниоров «Коринтианса»

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сегодня, 12:07

«Зенит» отправит своих скаутов в Бразилию, чтобы понаблюдать за двумя игроками «Коринтианса» во время очередного розыгрыша юношеского Кубка Сан-Паулу. Речь идёт о нападающем Лео Агостиньо и защитнике Кайо Энрике. В январе прибудет российский представитель, который будет наблюдать за игроками. Решение о просмотре было доведено до менеджеров футболистов.

«Зенит» следит за Агостиньо и Энрике ещё с юношеских лет, но никогда не был в Бразилии, чтобы наблюдать за ними на постоянной основе. Россияне используют свои хорошие отношения с «Коринтиансом», чтобы попытаться заполучить игроков. «Сине-бело-голубые» ещё не сделали предложения, но уже заявили о своём намерении сделать приоритетным приобретение этой пары. «Зенит» готов выплатить денежную компенсацию.

Лео Агостиньо выступает за команду «Коринтианса» до 20 лет с 2022 года, а Кайо Энрике — за команду до 17 лет. У нападающего контракт до 31 декабря 2025 года. Энрике подписал контракт с «Коринтиансом» до августа 2026 года.