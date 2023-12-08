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«Зенит» намерен приобрести право приоритетного выкупа юниоров «Коринтианса»

сегодня, 12:07

«Зенит» отправит своих скаутов в Бразилию, чтобы понаблюдать за двумя игроками «Коринтианса» во время очередного розыгрыша юношеского Кубка Сан-Паулу. Речь идёт о нападающем Лео Агостиньо и защитнике Кайо Энрике. В январе прибудет российский представитель, который будет наблюдать за игроками. Решение о просмотре было доведено до менеджеров футболистов.

«Зенит» следит за Агостиньо и Энрике ещё с юношеских лет, но никогда не был в Бразилии, чтобы наблюдать за ними на постоянной основе. Россияне используют свои хорошие отношения с «Коринтиансом», чтобы попытаться заполучить игроков. «Сине-бело-голубые» ещё не сделали предложения, но уже заявили о своём намерении сделать приоритетным приобретение этой пары. «Зенит» готов выплатить денежную компенсацию.

Лео Агостиньо выступает за команду «Коринтианса» до 20 лет с 2022 года, а Кайо Энрике — за команду до 17 лет. У нападающего контракт до 31 декабря 2025 года. Энрике подписал контракт с «Коринтиансом» до августа 2026 года.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:00
вот же !
готовят молодую смену !
мудрая политика
Futurista
Futurista
сегодня в 13:11, ред.
Нормальная схема...рабочая)...любые двери открывает...тем более в Бразилии...

Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:50
Бразильский роддом....скаут Зенита уговаривает будущую маму через 20 лет отправить сына в Санкт Петербург...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:47
Ну тогда нужно переименовывать команду ЗенКорен... :)))
adekvat
adekvat
сегодня в 12:46
А своих воспитывать слабо?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 12:35
Молодцы за счет бюджетного денежного мешка. Это деньги не заработанные, а взятые из кармана государства
ДСА
ДСА
сегодня в 12:22
В этом плане Зенит молодцы, сделали из Коринтианса фарм-клуб.
Гость
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