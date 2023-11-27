В матчах Кубка России могут начать использовать контрастные мячи

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал о возможности использования контрастных мячей в матчах Кубка России.
Если говорить о красных мячах, на Кубке, насколько я знаю, они будут. Если такие ситуации возникнут на неделе, арбитр примет решение об использовании контрастных мячей.
В матче 16-го тура РПЛ «Балтика» и «Спартак» играли мячом белого цвета на заснеженном поле. Как сообщает источник, 25 ноября в пресс-службе Премьер-Лиги рассказали, что клубы проголосовали за то, чтобы играть мячами Nike, закупленными по параллельному импорту. В РПЛ отметили, что Nike не производит красные мячи в свободную продажу и делает их только под заказ футбольных лиг при официальном партнёрстве.
Всё верно! Пора играть мячами с самонаведением. ))
Всё верно! Пора играть мячами с самонаведением. ))
Это не форс-мажор, такое было уже с начала премьер-лиги
Это не форс-мажор, такое было уже с начала премьер-лиги