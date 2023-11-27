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В матчах Кубка России могут начать использовать контрастные мячи

вчера, 22:43

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал о возможности использования контрастных мячей в матчах Кубка России.

Если говорить о красных мячах, на Кубке, насколько я знаю, они будут. Если такие ситуации возникнут на неделе, арбитр примет решение об использовании контрастных мячей.

В матче 16-го тура РПЛ «Балтика» и «Спартак» играли мячом белого цвета на заснеженном поле. Как сообщает источник, 25 ноября в пресс-службе Премьер-Лиги рассказали, что клубы проголосовали за то, чтобы играть мячами Nike, закупленными по параллельному импорту. В РПЛ отметили, что Nike не производит красные мячи в свободную продажу и делает их только под заказ футбольных лиг при официальном партнёрстве.

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Все комментарии
galem72
galem72 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 00:48
Голосование-согласование? Да тут референдумом не обойтись!
galem72
galem72 ответ kazakoff (раскрыть)
сегодня в 00:45
"...следует на опережение работать..."

Всё верно! Пора играть мячами с самонаведением. ))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:06
Что ж так сложно то. Не ужели это такой глобальный вопрос? Чтоб на белом снегу играть красным мячом, надо провести согласования - голосования и ещё попутно "спалить" параллельный импорт.
kazakoff
kazakoff
вчера в 22:45
Давно пора, следует на опережение работать
Это не форс-мажор, такое было уже с начала премьер-лиги
Гость
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