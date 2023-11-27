В матчах Кубка России могут начать использовать контрастные мячи

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вчера, 22:43

Председатель судейского комитета РФС рассказал о возможности использования контрастных мячей в матчах Кубка России.

Если говорить о красных мячах, на Кубке, насколько я знаю, они будут. Если такие ситуации возникнут на неделе, арбитр примет решение об использовании контрастных мячей.