Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2023/2024

Скальвини может покинуть «Аталанту»

вчера, 18:56

Тулио Тинти, агент защитника «Аталанты» Джорджио Скальвини, полагает, что игрок может покинуть свою нынешнюю команду.

Скальвини выступает в своем третьем сезоне Серии А. Мальчик, который в силу своего возраста и качества привлекает все ведущие европейские клубы. До начала трансферного рынка остается еще месяц, и мы не знаем, что произойдет, потому что могут повлиять травмы и другие факторы.

Скальвини — игрок очень серьезный, он во всех отношениях является футболистом основного состава «Аталанты» и входит в список национальной сборной. К нему приковано всеобщее внимание, посмотрим, что будет дальше. Он уже продемонстрировал, что является потенциальным чемпионом.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Челси» намерен зимой продать Галлахера
Вчера, 21:34
Почеттино ответил на вопрос о будущих трансферах «Челси»
Вчера, 17:16
Слухи«Ман Сити» может заплатить 50 млн фунтов за полузащитника сборной Канады
Вчера, 00:18
Слухи«Манчестер Юнайтед» определился с заменой Санчо и Марсьяля
Вчера, 00:01
СлухиЧаглар Сёюнджю может покинуть «Атлетико» в январе
10 декабря
СлухиСтало известно, какую позицию намерен усилить ПСЖ в январе
10 декабря
Все комментарии
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:46
Наверное хотят клуб по серьезнее и бабла заработать
alexgurzan
alexgurzan ответ ehj99jz4h6ux (раскрыть)
вчера в 19:32
Призы ещё не высылали. Ожидайте.
c3cv8z2ch5tf
c3cv8z2ch5tf
вчера в 19:31
Уже собрался в топ клуб, есть предложения
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 