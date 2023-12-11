Скальвини может покинуть «Аталанту»

Тулио Тинти, агент защитника «Аталанты» , полагает, что игрок может покинуть свою нынешнюю команду.

Скальвини выступает в своем третьем сезоне Серии А. Мальчик, который в силу своего возраста и качества привлекает все ведущие европейские клубы. До начала трансферного рынка остается еще месяц, и мы не знаем, что произойдет, потому что могут повлиять травмы и другие факторы.

Скальвини — игрок очень серьезный, он во всех отношениях является футболистом основного состава «Аталанты» и входит в список национальной сборной. К нему приковано всеобщее внимание, посмотрим, что будет дальше. Он уже продемонстрировал, что является потенциальным чемпионом.