Моуриньо может возглавить «Ньюкасл»

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вчера, 17:29

Главный тренер «Ромы» может вернуться в Англию.

В приглашении португальского специалиста заинтересован «Ньюкасл». Контракт Моуриньо с «Ромой» истекает в конце этого сезона, однако «волки» намерены предложить Жозе новую сделку.

В Англии Моуриньо работал с «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом».