Моуриньо может возглавить «Ньюкасл»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо может вернуться в Англию.
В приглашении португальского специалиста заинтересован «Ньюкасл». Контракт Моуриньо с «Ромой» истекает в конце этого сезона, однако «волки» намерены предложить Жозе новую сделку.
В Англии Моуриньо работал с «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом».
Сейчас Ньюкасл периодически показывает автобус, так что разницы не будет, но результат при Жозе вполне возможен.
Сейчас Ньюкасл напоминает богатый Челси при Абрамовиче до появления МС.
Может и выиграет АПЛ.
Сейчас Ньюкасл периодически показывает автобус, так что разницы не будет, но результат при Жозе вполне возможен.
Сейчас Ньюкасл напоминает богатый Челси при Абрамовиче до появления МС.
Может и выиграет АПЛ.