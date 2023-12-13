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Моуриньо может возглавить «Ньюкасл»

вчера, 17:29

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо может вернуться в Англию.

В приглашении португальского специалиста заинтересован «Ньюкасл». Контракт Моуриньо с «Ромой» истекает в конце этого сезона, однако «волки» намерены предложить Жозе новую сделку.

В Англии Моуриньо работал с «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом».

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Все комментарии
jya8zwttz4f3
jya8zwttz4f3
вчера в 19:34
Приход Маура в АПЛ это всегда интересно, буду только рад
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:05
Лучше ХАУ оставить
112910415
112910415
вчера в 18:53
пусть это будет просто шутка
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Бармалей 7 (раскрыть)
вчера в 18:52, ред.
Жозе все таки с опытом, но есть у него только две вредные привычки - 1. Менять игроков постоянно, если не будет результата, 2. Не задерживаться более 3 сезонов.
Сейчас Ньюкасл периодически показывает автобус, так что разницы не будет, но результат при Жозе вполне возможен.
Сейчас Ньюкасл напоминает богатый Челси при Абрамовиче до появления МС.
Может и выиграет АПЛ.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:47, ред.
Даже не знаю, Хау, конечно, огорчает в этом сезоне, может, и есть смысл дать шанс бабке Мавринье, потому что игроки приличные собраны.
Бармалей 7
Бармалей 7
вчера в 18:20
Шляпа. Не позовут его. Делать автобус из Ньюкасла? Не надо тренера менять. Норм тренер. Кризис. Переживут.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 18:16
Саудитам придётся готовить кошелёк, результат вполне возможен при таком варианте. Ньюкасл это конечно лучше, чем Рома сейчас.
SHEARER
SHEARER
вчера в 17:46
OMG только не он!
sihafazatron
sihafazatron ответ idres (раскрыть)
вчера в 17:39
Это тоже саудиты))
vfkmshu5yvyy
vfkmshu5yvyy
вчера в 17:38
Возглавить сорок все равно что попасть от части в СА по финансовой составляющей.
idres
idres
вчера в 17:34
Вроде как Маур к саудитам собирался.... или уже передумал.
Гость
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