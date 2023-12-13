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Бывший тренер «Реала» и сборной Испании может возглавить «Ман Юнайтед»

вчера, 19:45

«Манчестер Юнайтед» может отправить в отставку главного тренера клуба Эрика тен Хага.

Если это произойдёт, МЮ рассмотрит вариант с назначением бывшего наставника «Реала» и сборной Испании Хулена Лопетеги.

Последним место работы испанского специалиста был «Вулверхэмптон».

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 06:56, ред.
По тому, какими футболистами и тренерами интересуются руководство клубов, можно определить их компетентность.
112910415
112910415
сегодня в 06:04
тоже не волшебник, отнюдь не волшебник
shur
shur
вчера в 23:42
.....чего бы там не случилось, готовы на всё , перемен, мы ждём перемен...!!!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Рой Макай (раскрыть)
вчера в 20:52
Наверное скорее всего МЮ ценит тех кто их обыгрывал. Севилья Лопетеги прошла МЮ в ЛЕ, Жозе домирировал с Челси в АПЛ, Ван Гал прошёл МЮ в ЛЧ с Баварией.
Мойес шотландец, Сульшер свой среди чужих, Рангника продвинули как гения.
В общем возьмут тренера даже из Копенгагена, но пока до этого не дошло. Либо которого распиарят, либо своего.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 20:44, ред.
Возможно многие отказываются, то скорее всего по этой причине рассматривают вариант с Лопетеги.
Зидан и Флик скорее всего отказали, остальные тренеры заняты.
Но и при Лопетеги волки не прибавили, скорее всего деградировали. Санту надо было оставлять волкам, хотя могли бы и Санту рассмотреть в МЮ перед Новым Годом. Все таки в МЮ могут ещё верить в Деда Мороза, как и то, что Лопетеги их вытащит из пропасти.
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 20:43
Это который вылетел из сборной Испании прямо перед ЧМ, а потом опозорился с Реалом? Умеет конечно МЮ тренеров подбирать.
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:20
Думаю что он не выведет МЮ из кризиса
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