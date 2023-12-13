Бывший тренер «Реала» и сборной Испании может возглавить «Ман Юнайтед»

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вчера, 19:45

«Манчестер Юнайтед» может отправить в отставку главного тренера клуба .

Если это произойдёт, МЮ рассмотрит вариант с назначением бывшего наставника «Реала» и сборной Испании .

Последним место работы испанского специалиста был «Вулверхэмптон».