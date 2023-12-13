Бывший тренер «Реала» и сборной Испании может возглавить «Ман Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» может отправить в отставку главного тренера клуба Эрика тен Хага.
Если это произойдёт, МЮ рассмотрит вариант с назначением бывшего наставника «Реала» и сборной Испании Хулена Лопетеги.
Последним место работы испанского специалиста был «Вулверхэмптон».
Мойес шотландец, Сульшер свой среди чужих, Рангника продвинули как гения.
В общем возьмут тренера даже из Копенгагена, но пока до этого не дошло. Либо которого распиарят, либо своего.
Мойес шотландец, Сульшер свой среди чужих, Рангника продвинули как гения.
В общем возьмут тренера даже из Копенгагена, но пока до этого не дошло. Либо которого распиарят, либо своего.
Зидан и Флик скорее всего отказали, остальные тренеры заняты.
Но и при Лопетеги волки не прибавили, скорее всего деградировали. Санту надо было оставлять волкам, хотя могли бы и Санту рассмотреть в МЮ перед Новым Годом. Все таки в МЮ могут ещё верить в Деда Мороза, как и то, что Лопетеги их вытащит из пропасти.
Зидан и Флик скорее всего отказали, остальные тренеры заняты.
Но и при Лопетеги волки не прибавили, скорее всего деградировали. Санту надо было оставлять волкам, хотя могли бы и Санту рассмотреть в МЮ перед Новым Годом. Все таки в МЮ могут ещё верить в Деда Мороза, как и то, что Лопетеги их вытащит из пропасти.