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«Ливерпуль» проиграл «Юнион Сент-Жиллуаз» в матче Лиги Европы

вчера, 22:40
Юнион Сент-ЖиллуазЛоготип футбольный клуб Юнион Сент-Жиллуаз (Брюссель)2 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Юнион Сент-Жиллуаз» выиграл у «Ливерпуля» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы (2:1).

На 32-й минуте Мохамед Амура вывел хозяев вперёд. Жарелл Куанса на 40-й сравнял счёт. Победный мяч бельгийской команды забил Кэмерон Пуэртас на 43-й.

«Юнион» занял 3-е место в группе E, набрав 8 очков. «Ливерпуль» выиграл квартет с 12 баллами.

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 00:57
Зато проверил резерв.
jfzkzfubwh9z
jfzkzfubwh9z
сегодня в 00:27
Для Ливерпуля матч проходной отсюда результат
Randomjkee
Randomjkee
сегодня в 00:05
На ливер был кэф 3+ , изначально было понятно что ливер сольет игру
ABir
ABir
вчера в 23:56
То что Ливерпуль и без этого матча Занял первое место в группе - единственное объяснение проигрыша англичан
kazakoff
kazakoff
вчера в 23:51
Резерв старался, но не получилось
В кубках надо их наигрывать дальше, может и выстрелит кто
Elliada
Elliada
вчера в 23:51
Для болельщиков Юниона просто праздник
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:23
На горизонте МЮ, здесь же всё решили старшие товарищи!)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ IKER-RAUL (раскрыть)
вчера в 23:21
к гадалке не ходи!
IKER-RAUL
IKER-RAUL ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 23:08
думаешь Ливерпуль победит в воскресенье?
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:07
молодежь красных перспективная, побольше бы таких проходных матчей, чтобы их наигрывать
Главная игра в воскресенье на Энфилде!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:00
Бедный Манчестер Юнайтед(
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