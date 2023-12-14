«Ливерпуль» проиграл «Юнион Сент-Жиллуаз» в матче Лиги Европы

«Юнион Сент-Жиллуаз» выиграл у «Ливерпуля» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы (2:1).
На 32-й минуте Мохамед Амура вывел хозяев вперёд. Жарелл Куанса на 40-й сравнял счёт. Победный мяч бельгийской команды забил Кэмерон Пуэртас на 43-й.
«Юнион» занял 3-е место в группе E, набрав 8 очков. «Ливерпуль» выиграл квартет с 12 баллами.
В кубках надо их наигрывать дальше, может и выстрелит кто
В кубках надо их наигрывать дальше, может и выстрелит кто
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Главная игра в воскресенье на Энфилде!