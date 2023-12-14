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«Шахтёр» проиграл «Порту» в результативном матче

сегодня, 01:04
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту5 : 3Логотип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)ШахтёрМатч завершен

«Порту» обыграло «Шахтёр» (5:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 9-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Порту» Галено. На 29-й минуте форвард «Шахтёра» Данило Сикан сравнял счёт. На 43-й минуте Галено оформил дубль. На 62-й минуте нападающий Мехди Тареми удвоил преимущество «Порту». На 73-й минуте автогол забил полузащитник «Порту» Стивен Эустакьо. На 76-й минуте голом отметился защитник португальского клуба Пепе, а на 82-й минуте хавбек «Порту» Франсишку Консейсау. На 88-й минуте за «Шахтёр» забил нападающий Эгинальдо.

«Порту» занял 2-е место в группе Н (12 очков), «Шахтёр» расположился на 3-м месте (9 очков).

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Все комментарии
tz22y3gknjdu
tz22y3gknjdu
сегодня в 07:41
Не хватило шахтёрам сил
drug01
drug01
сегодня в 07:39
Вот такой счёт! Такая игра !!!!
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 05:11
Через пару месяцев уж 10 лет как прошло, а Шахтёр всё ещё "донецкий" :)
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:21
Болельщикам такие игры нравятся, а тренерам нет.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:38
Шикарный матч, весёлая перестрелка !
Capral
Capral ответ Sкрудж (раскрыть)
сегодня в 01:30
Ничего не имею против!!! Всегда за Шахтер!!!
Sкрудж
Sкрудж ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:29
Ливерпулю нужен титул АПЛ , как только будет тяжело играть на два фронта ( усталость , травмы ) , то Клопп с лёгкостью сольёт ЛЕ. Речь не о победе Шахтёра в ЛЕ , а при удачном жребии и проблемы других топов в своих чемпионатах , то могут доехать до полуфинала.
Capral
Capral ответ Sкрудж (раскрыть)
сегодня в 01:24
Сомневаюсь, что в ЛЕ у Шахты есть шансы. Ливерпуль- очевидный фаворит, да и кроме него, команд, могущих победить горняков- хватает. Буду рад ошибиться!!!
Sкрудж
Sкрудж ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:22
Шансов на что мало ? На победу в ЛЕ ? Нормально Шахтёр будет себя чувствовать там , будет равный среди равных. Никак не аутсайдер.
Sкрудж
Sкрудж
сегодня в 01:20
Весёлый матч сказался класс игроков Порто . Что порадовало в Шахтёре , не опускали руки играли при любом счёте. И в стартовом составе вышли 10 украинцев и один грузин - многие бы позавидовали. Давно вы видели , что бы в старте в ЛЧ ( в решающем матче , где нужен результат ) выходили 10 игроков той страны , которую они представляют.
Capral
Capral
сегодня в 01:19, ред.
Интересная получилась перестрелка- результативная. Как и ожидалось, нехватка должного международного опыта Шахтера- сказалась. Три из пяти мячей Порту, горняки привезли себе сами. Надо отдать должное игрокам Шахтерa, они боролись, пытались навязать борьбу, но ошибки в обороне и в центре поля, плюс- неуверенная игра вратаря, привели к тому, что горняки не пробились в ПО ЛЧ. И всёже, в этом розыгрыше ЛЧ, Шахтер проявил характер, а отдельные игры команды и конечно же победа над Барсой, показали, что команда на правильном пути и способна сохранить лицо.

Что касается Порту, то, на мой взгляд, команда не очень похожа на участника ПО ЛЧ. Много ошибок, как в обороне, так и в центре поля. Даже такая, малоопытная и молодая команда как Шахтер заставила португальцев ошибаться, а три мяча горняков- лишний раз подчеркнули проблемы Порту... Вобщем, пожелаю Шахтеру удачи в ЛЕ, хотя, думаю, и там, у команды немного шансов. Но, в любом случае, уже то, что команда прошла на весну- делает ей честь! Удачи, Шахтеру!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 01:08
С победой Порту! Отличная виктория.!👍
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:06
В хоккей играли?)
Гость
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