«Шахтёр» проиграл «Порту» в результативном матче

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сегодня, 01:04

«Порту» обыграло «Шахтёр» (5:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 9-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Порту» Галено. На 29-й минуте форвард «Шахтёра» Данило Сикан сравнял счёт. На 43-й минуте Галено оформил дубль. На 62-й минуте нападающий Мехди Тареми удвоил преимущество «Порту». На 73-й минуте автогол забил полузащитник «Порту» Стивен Эустакьо. На 76-й минуте голом отметился защитник португальского клуба Пепе, а на 82-й минуте хавбек «Порту» Франсишку Консейсау. На 88-й минуте за «Шахтёр» забил нападающий Эгинальдо.

«Порту» занял 2-е место в группе Н (12 очков), «Шахтёр» расположился на 3-м месте (9 очков).