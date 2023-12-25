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Ивич: «Галицкий приезжает на тренировки»

сегодня, 10:25

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич дал комментарий касательно работы с владельцем клуба Сергеем Галицким.

Одержимость Галицкого атакующим футболом? Это его философия. Галицкий ― владелец клуба, он создал «Краснодар» с нуля, инвестирует в него свои деньги. У него есть безграничное право задавать мне любые вопросы каждый день, на которые я буду обязан давать ответы – потому что я работаю на него. И Галицкий знает это, моими первыми словами ему были: «Я доступен для вас в любое время». Это часть моей работы. Мы часто говорим отдельно об игроках, о команде, о соперниках. Галицкий приезжает на тренировки. Для игроков важно видеть, что владелец с ними.

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Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:27
дык за вами глаз да глаз нужен!
Дед и ушко
Дед и ушко ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 11:25
Отношение горожан, родителей тысяч юных учеников Академии, бывших подчиненных в бизнесе - и есть огромное уважение. Здоровья Сергею.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:04
Отношение Галицкого к футболу - заслуживает всяческого уважения , здоровья Сергею.
Гость
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