Мхитарян договорился о продлении контракта с «Интером»

Полузащитник Генрих Мхитарян продолжит выступать за «Интер».
По данным источника, стороны подпишут новый контракт до 2025 года.
Устно условия сделки были согласованы ещё несколько недель назад.
Полузащитник Генрих Мхитарян продолжит выступать за «Интер».
По данным источника, стороны подпишут новый контракт до 2025 года.
Устно условия сделки были согласованы ещё несколько недель назад.
Шикарная карьера, честно, никогда не был его фанатом. Но то, как человек работает, играет, реализует свой талант, а он есть, просто вызывает уважение. Как такого игрока не хватает нам. Это уровень, европейский. Желаю еще года 3-4 в Италии попылить.
Он показывает самую стабильную игру в этом сезоне, без него мы бы многих очков недобрали бы, Индзаги всё - таки шарит в футболе.
Шикарная карьера, честно, никогда не был его фанатом. Но то, как человек работает, играет, реализует свой талант, а он есть, просто вызывает уважение. Как такого игрока не хватает нам. Это уровень, европейский. Желаю еще года 3-4 в Италии попылить.
Он показывает самую стабильную игру в этом сезоне, без него мы бы многих очков недобрали бы, Индзаги всё - таки шарит в футболе.