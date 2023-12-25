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ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2023/2024

Мхитарян договорился о продлении контракта с «Интером»

сегодня, 18:29

Полузащитник Генрих Мхитарян продолжит выступать за «Интер».

По данным источника, стороны подпишут новый контракт до 2025 года.

Устно условия сделки были согласованы ещё несколько недель назад.

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Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 19:59
В таком возрасте и продлил. Просто молодец. А там и на пенсию можно податься.
zj67rfmpuy9f
zj67rfmpuy9f
сегодня в 19:40
Генрих хорошо вписался в состав Интера,обе стороны будут довольны подписав продление контракта
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 19:06
Понял, не дочитал ..думал Турки тоже в счет идут. Спасибо за разъяснение.
apedccyrk76f
apedccyrk76f
сегодня в 18:48
Генрих супер-профессионал, шикарно вписался в состав и стал незаменимым игроком.
Шикарная карьера, честно, никогда не был его фанатом. Но то, как человек работает, играет, реализует свой талант, а он есть, просто вызывает уважение. Как такого игрока не хватает нам. Это уровень, европейский. Желаю еще года 3-4 в Италии попылить.
Он показывает самую стабильную игру в этом сезоне, без него мы бы многих очков недобрали бы, Индзаги всё - таки шарит в футболе.
alexgurzan
alexgurzan ответ Eugene Natsmith (раскрыть)
сегодня в 18:47
Добрый вечер.

Учитываются матчи РПЛ, АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1, Евро, ЧМ.

Правила:
https://www.soccer.ru/fantasy/rules?turnir=112
"Начисление очков"
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
сегодня в 18:41
Вопрос. Есть игрок - ПЗ Шиманьски Себастьян - Фенербахче - Вчера участник матч команды Фенербахче - очки не засчитываются. Подскажите причину?
Гость
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