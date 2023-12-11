Чеферин хочет внести поправки, чтобы остаться во главе УЕФА до 2031 года

Президент УЕФА Александер Чеферин может остаться во главе организации до 2031 года.
По информации источника, глава Союза европейских футбольных ассоциаций вместе со своими сторонниками в течение нескольких месяцев работал над планами о внесении поправок в устав УЕФА, а перед жеребьёвкой группового этапа чемпионата Европы 2024 года они были представлены на исполкоме.
Предложение о внесении поправок будет вынесено на голосование всех 55 стран-членов УЕФА на Конгрессе в Париже, который пройдёт в феврале следующего года.
Отмечается, что бывший исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Дэвид Гилл выступает против возможных изменений.
Срок полномочий Чеферина на посту президента УЕФА истекает в 2027 году, он руководит союзом с 2016 года.