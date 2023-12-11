Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: УЕФА

Чеферин хочет внести поправки, чтобы остаться во главе УЕФА до 2031 года

вчера, 14:51

Президент УЕФА Александер Чеферин может остаться во главе организации до 2031 года.

По информации источника, глава Союза европейских футбольных ассоциаций вместе со своими сторонниками в течение нескольких месяцев работал над планами о внесении поправок в устав УЕФА, а перед жеребьёвкой группового этапа чемпионата Европы 2024 года они были представлены на исполкоме.

Предложение о внесении поправок будет вынесено на голосование всех 55 стран-членов УЕФА на Конгрессе в Париже, который пройдёт в феврале следующего года.

Отмечается, что бывший исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Дэвид Гилл выступает против возможных изменений.

Срок полномочий Чеферина на посту президента УЕФА истекает в 2027 году, он руководит союзом с 2016 года.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В УЕФА отреагировали на информацию о возможном продлении срока Чеферина
Вчера, 16:41
СлухиСаудовские клубы с большой долей вероятности сыграют в Лиге чемпионов УЕФА
18 ноября
ОфициальноПредставлен официальный мяч чемпионата Европы 2024 года
15 ноября Фото
СлухиУЕФА хочет пригласить «Аль-Наср» в Лигу чемпионов в следующем году
14 ноября
Генеральный секретарь РФС: «В УЕФА не хотят, чтобы мы уходили в АФК»
27 октября
Стала известна дата следующего заседания исполкома УЕФА
24 октября
Сортировать
Все комментарии
FRZZ
FRZZ ответ fpnc6fcff7dn (раскрыть)
вчера в 17:55
Дурной пример заразителен...
112910415
112910415
вчера в 16:36
что-то есть в этом знакомое !
но что ?! не удаётся вспомнить (
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:56, ред.
Он убил футбол со своими поправками
Сп62
Сп62
вчера в 15:25
Это мы уже проходили. Нам это, как никому, близко.
xs7xx8wba37y
xs7xx8wba37y
вчера в 15:24
Когда-то совсем не давно, уже где то такое было
fpnc6fcff7dn
fpnc6fcff7dn
вчера в 15:24
У нас тоже один такой есть с обнулятором
z28nu8mgwhkt
z28nu8mgwhkt
вчера в 15:22
Присосалась пиявка словенская к халяве, дрыном не отобьёшь
Futurista
Futurista
вчера в 15:04
А что так можно было?)...они же говорили что нельзя)...
lotsman
lotsman
вчера в 15:01
Каждый, добравшийся до сытной кормушки, старается изменить устав так, чтобы дольше оставаться во главе сытного стола.
idres
idres
вчера в 14:54
Хорошее место, доходное и не пыльное....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 