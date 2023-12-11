Чеферин хочет внести поправки, чтобы остаться во главе УЕФА до 2031 года

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вчера, 14:51

Президент УЕФА может остаться во главе организации до 2031 года.

По информации источника, глава Союза европейских футбольных ассоциаций вместе со своими сторонниками в течение нескольких месяцев работал над планами о внесении поправок в устав УЕФА , а перед жеребьёвкой группового этапа чемпионата Европы 2024 года они были представлены на исполкоме.

Предложение о внесении поправок будет вынесено на голосование всех 55 стран-членов УЕФА на Конгрессе в Париже, который пройдёт в феврале следующего года.

Отмечается, что бывший исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Дэвид Гилл выступает против возможных изменений.