В «Удинезе» высказались о предполагаемом интересе к Гарре

Спортивный директор «Удинезе» Федерико Бальцаретти оценил слухи об интересе клуба к полузащитнику «Крыльев Советов» Бенхамину Гарре.
Возможен ли еще трансфер Гарре в «Удинезе»? Мы не занимаемся этим.
Спортивный директор «Удинезе» Федерико Бальцаретти оценил слухи об интересе клуба к полузащитнику «Крыльев Советов» Бенхамину Гарре.
Возможен ли еще трансфер Гарре в «Удинезе»? Мы не занимаемся этим.
Бенхамин только себя показал, пускай дальше развивается, тогда уже возможно появится предметный интерес
Бенхамин только себя показал, пускай дальше развивается, тогда уже возможно появится предметный интерес