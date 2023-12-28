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В «Удинезе» высказались о предполагаемом интересе к Гарре

вчера, 18:58

Спортивный директор «Удинезе» Федерико Бальцаретти оценил слухи об интересе клуба к полузащитнику «Крыльев Советов» Бенхамину Гарре.

Возможен ли еще трансфер Гарре в «Удинезе»? Мы не занимаемся этим.

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
вчера в 20:28
Зачем все эти подогревания слухами о клубах из Европы
Бенхамин только себя показал, пускай дальше развивается, тогда уже возможно появится предметный интерес
idres
idres
вчера в 20:02
Молодцы утятину сбили на взлете... что дольше слухи не распространялись.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:35
Всё коротко и понятно . Привет агенту !))
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