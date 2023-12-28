Бразилец для Семака на Новый год. Чемпионы РПЛ подписывают игрока за 15 миллионов евро

Артур дополнит латиноамериканский легион.
Чемпион Бразилии вместо Малкома
Летом «Зенит» не нашел никого на замену лидеру на поле и новому гражданину РФ, который за 60 млн евро отправился на заработки в Саудовскую Аравию. У Малкома в «Аль-Хиляле» все замечательно, ведет игру команды, которая не дождалась крутых действий от Неймара – звездный новичок травмировался. Артур Гимараеш из «Палмейраса» не бил рекорд Пеле по голам в сборной Бразилии, как бывший вингер ПСЖ, зато может заменить Малкома, который в Париж не доехал.
Бразильский журналист Фабио Алейшо сообщил, что «Зенит» уладил сделку с «Палмейрасом». Артур очень невысокий – 165 сантиметров (для солидности приписывают иногда три сантиметра), зато резкий и техничный атакующий хавбек. Может сыграть слева и справа, но предпочитает правый край и позицию под центральным нападающим. В 25 лет плеймейкер стал чемпионом Бразилии во второй раз подряд в составе команды Эндрика, которому отдал место в конце года.
Форвард «Реала» не может переехать зимой в Европу из-за возраста, а вот Артура останавливает только смена агента. Переговоры начинал посредник, у которого на контракте Родриго из «Реала». А теперь сделку между клубами заключит другой авторизированный агент. Когда уладят передачу документов футболиста, можно будет объявить о трансфере за 15 млн евро. Ведь есть сомнения, что «Зенит» подписывает не скромную версию Жулиано, а нового лидера в стиле Халка.
Артур не впечатлил в сезоне Серии А
В этот раз в РПЛ приедет не футболист с опытом игры за «Барселону», как у Малкома. У Артура 23 матча в основе «Палмейраса» в бразильской Серии А, еще девять выходов на замену, но результативность скромная – 5 голов, 2 ассиста. Выпал из основы, когда тренер сменил схему команды. У «Палмейраса» был драматичный путь на вершину, они дождались удивительного краха «Ботафого», но волевые качества показывали не благодаря игре Артура.
У атакующего крошки ни одного голевого действия за «Палмейрас» с начала августа. Причем нет отметок о свежих травмах, 25-летний хавбек стал игроком ротации, а когда играл в основе, то тоже не забивал и не раздавал умные передачи. Так что в игре Артура нашли скауты и аналитики «Зенита»? Поставили на довольно опытного человека, который агрессивно ведет борьбу и быстро принимает решения. Четырнадцатый номер «Палмейраса» играет левой ногой.
Артур может удачно смещаться с правого фланга в центр для ударов и передач. Поскольку Клаудиньо и Мостовой при случае займут левый край атаки, то можно вернуться к схеме «4-3-3». Правый фланг у «Зенита» был проблемным, ведь Марио Фернандес не заиграл, Кругового не превратили в нового Анюкова. А Кузяева, чтобы закрыть проблемное место в основе, у Семака больше нет. Переход на «5-3-2» не принес уверенное лидерство в таблице РПЛ, команда много проигрывала.
Бразильский вектор Семака сохраняется
В «Зените» верят, что класса и опыта Артура хватит для прогресса в РПЛ, ведь без рывка по голам после переезда это ещё один Ду Кейрос и Мантуан, только дороже. Дуглас, Родригао, Фернандес, Вендел, Клаудиньо и Артур могут сформировать шестерку бразильцев в основе «Зенита». Будь у Семака шанс заменить вратаря Кержакова на сильного голкипера из-за океана, тренер бы ею тоже воспользовался. Но Иван не потянул уровень, уехал обратно в Бразилию.
Кроме шести человек под основу, есть также Ренан, Кейрос и Мантуан на лавке. Будет девять бразильцев, хотя Марио Фернандес не считается легионером, ведь это бывший игрок сборной РФ. «Зенит» теперь бразильская команда, вот только уровень новичков из Южной Америки не растет, а снижается. Есть сомнения, что модные бразильские футболисты горят желанием оставаться в «Зените» надолго, в клубе стараются предупредить отток кадров новыми сделками.
На одной из основных позиций Артура – правый инсайд и вингер, не было никого. Приезд недешевого новичка значит или корректировку амплуа крошечного игрока – поставят вторым форвардом в схеме «5-3-2» чуть ниже колумбийца Кассьерры, или «Зенит» возвращается к модели «4-3-3». Так плотнее будет работа в центре поля, где Барриосу очевидно нужна активная поддержка Клаудиньо и Вендела. Но эти два бразильца прошлым летом едва не уехали из РПЛ.
Остаются сомнения насчет уровня новичка
Артур не решает проблемы схемы «5-3-2». У него нет навыков разрушения чужой игры, как у Дзюбы, который располагался ниже Азмуна и много прессинговал. Оттянутый форвард Артур скорее подходит как первая единица в схеме «3-5-1-1». Ведет борьбу за мяч Артур плохо, хуже юной звезды Эндрика. Вся надежда петербуржцев на падение уровня игры в обороне других команд РПЛ, что позволит новичку всех «возить» на технике, невзирая на скромные габариты.
Семак полагает, что парень, который в Бразилии один раз забил 12 голов и сделал 8 ассистов за сезон в составе бывшего клуба Клаудиньо – «Брагантино», повторит тот результат в «Зените». После отъезда кучерявого плеймейкера в Санкт-Петербург именно Артур стал вожаком в команде корпорации «Ред Булл», а затем вернулся в «Палмейрас». Но первая порция бразильцев, которые помогли «Зениту» стать многократными чемпионами России, была сильнее, чем новая волна.
От 15 до 18 миллионов евро отдадут за запасного игрока «Палмейраса». Артур явно не второй Малком, «Барселона» его к себе не звала, в финале Олимпиады победный гол не забивал. Причем потенциальный новичок набивает себе цену, сделав паузу накануне подписания контракта с «Зенитом». Семак запросил новичков, но если у Артура появится зацепка на переход в топ-5, трансфер в клуб РПЛ легко может сорваться, невзирая на уговор между клубами. Надо искать дальше?