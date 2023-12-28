Бразилец для Семака на Новый год. Чемпионы РПЛ подписывают игрока за 15 миллионов евро

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вчера, 14:45

Артур дополнит латиноамериканский легион.

Чемпион Бразилии вместо Малкома

Летом «Зенит» не нашел никого на замену лидеру на поле и новому гражданину РФ , который за 60 млн евро отправился на заработки в Саудовскую Аравию. У Малкома в «Аль-Хиляле» все замечательно, ведет игру команды, которая не дождалась крутых действий от Неймара – звездный новичок травмировался. Артур Гимараеш из «Палмейраса» не бил рекорд Пеле по голам в сборной Бразилии, как бывший вингер ПСЖ , зато может заменить Малкома, который в Париж не доехал.

Бразильский журналист Фабио Алейшо сообщил, что «Зенит» уладил сделку с «Палмейрасом». Артур очень невысокий – 165 сантиметров (для солидности приписывают иногда три сантиметра), зато резкий и техничный атакующий хавбек. Может сыграть слева и справа, но предпочитает правый край и позицию под центральным нападающим. В 25 лет плеймейкер стал чемпионом Бразилии во второй раз подряд в составе команды Эндрика, которому отдал место в конце года.

Форвард «Реала» не может переехать зимой в Европу из-за возраста, а вот Артура останавливает только смена агента. Переговоры начинал посредник, у которого на контракте Родриго из «Реала». А теперь сделку между клубами заключит другой авторизированный агент. Когда уладят передачу документов футболиста, можно будет объявить о трансфере за 15 млн евро. Ведь есть сомнения, что «Зенит» подписывает не скромную версию Жулиано, а нового лидера в стиле Халка.

Артур не впечатлил в сезоне Серии А

В этот раз в РПЛ приедет не футболист с опытом игры за «Барселону», как у Малкома. У Артура 23 матча в основе «Палмейраса» в бразильской Серии А, еще девять выходов на замену, но результативность скромная – 5 голов, 2 ассиста. Выпал из основы, когда тренер сменил схему команды. У «Палмейраса» был драматичный путь на вершину, они дождались удивительного краха «Ботафого», но волевые качества показывали не благодаря игре Артура.

У атакующего крошки ни одного голевого действия за «Палмейрас» с начала августа. Причем нет отметок о свежих травмах, 25-летний хавбек стал игроком ротации, а когда играл в основе, то тоже не забивал и не раздавал умные передачи. Так что в игре Артура нашли скауты и аналитики «Зенита»? Поставили на довольно опытного человека, который агрессивно ведет борьбу и быстро принимает решения. Четырнадцатый номер «Палмейраса» играет левой ногой.

Артур может удачно смещаться с правого фланга в центр для ударов и передач. Поскольку Клаудиньо и Мостовой при случае займут левый край атаки, то можно вернуться к схеме «4-3-3». Правый фланг у «Зенита» был проблемным, ведь Марио Фернандес не заиграл, Кругового не превратили в нового Анюкова. А Кузяева, чтобы закрыть проблемное место в основе, у Семака больше нет. Переход на «5-3-2» не принес уверенное лидерство в таблице РПЛ , команда много проигрывала.

Бразильский вектор Семака сохраняется

В «Зените» верят, что класса и опыта Артура хватит для прогресса в РПЛ , ведь без рывка по голам после переезда это ещё один Ду Кейрос и Мантуан, только дороже. Дуглас, Родригао, Фернандес, Вендел, Клаудиньо и Артур могут сформировать шестерку бразильцев в основе «Зенита». Будь у Семака шанс заменить вратаря Кержакова на сильного голкипера из-за океана, тренер бы ею тоже воспользовался. Но Иван не потянул уровень, уехал обратно в Бразилию.

Кроме шести человек под основу, есть также Ренан, Кейрос и Мантуан на лавке. Будет девять бразильцев, хотя Марио Фернандес не считается легионером, ведь это бывший игрок сборной РФ . «Зенит» теперь бразильская команда, вот только уровень новичков из Южной Америки не растет, а снижается. Есть сомнения, что модные бразильские футболисты горят желанием оставаться в «Зените» надолго, в клубе стараются предупредить отток кадров новыми сделками.

На одной из основных позиций Артура – правый инсайд и вингер, не было никого. Приезд недешевого новичка значит или корректировку амплуа крошечного игрока – поставят вторым форвардом в схеме «5-3-2» чуть ниже колумбийца Кассьерры, или «Зенит» возвращается к модели «4-3-3». Так плотнее будет работа в центре поля, где Барриосу очевидно нужна активная поддержка Клаудиньо и Вендела. Но эти два бразильца прошлым летом едва не уехали из РПЛ .

Остаются сомнения насчет уровня новичка

Артур не решает проблемы схемы «5-3-2». У него нет навыков разрушения чужой игры, как у Дзюбы, который располагался ниже Азмуна и много прессинговал. Оттянутый форвард Артур скорее подходит как первая единица в схеме «3-5-1-1». Ведет борьбу за мяч Артур плохо, хуже юной звезды Эндрика. Вся надежда петербуржцев на падение уровня игры в обороне других команд РПЛ , что позволит новичку всех «возить» на технике, невзирая на скромные габариты.

Семак полагает, что парень, который в Бразилии один раз забил 12 голов и сделал 8 ассистов за сезон в составе бывшего клуба Клаудиньо – «Брагантино», повторит тот результат в «Зените». После отъезда кучерявого плеймейкера в Санкт-Петербург именно Артур стал вожаком в команде корпорации «Ред Булл», а затем вернулся в «Палмейрас». Но первая порция бразильцев, которые помогли «Зениту» стать многократными чемпионами России, была сильнее, чем новая волна.