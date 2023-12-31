Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Алаев назвал человека года в российском футболе

вчера, 09:25

Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос, кого он считает человеком года в российском футболе.

Акинфеев. Памятник Акинфееву на стадионе ЦСКА? Не мне это решать, но я согласен с мнением, что это можно сделать уже сейчас.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Каррера назвал лучшего тренера РПЛ в 2023 году
30 декабря 2023
Алаев ответил на вопрос о лучшем иностранном игроке Премьер-Лиги в 2023-м
28 декабря 2023
Глава Премьер-Лиги высказался о лучших российских игроках
28 декабря 2023
Юрий Сёмин назвал тройку лучших футболистов РПЛ в 2023 году
25 декабря 2023
Канчельскис назвал четыре клуба, в которых никогда не будет работать
21 декабря 2023
В «Сочи» объяснили, почему назначили Морено
17 декабря 2023
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:27
Надо начать с бюста героя.
shur
shur ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
вчера в 22:19
...С Наступающим, всех благ!!!
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:16
Анатолий, скорее всего ты прав!
И прими мои искренние поздравления с Новым годом! Здоровья, успехов, счастья в Новом году!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:05
Очень надеюсь, что Игорь является благоразумным человеком, поэтому, узнав об этом неадекватном, по поводу памятника, мнении Президента РПЛ, позвонит ему и попросит больше не заикаться на данную тему.
Всех болельщиков с наступающим Новым годом. Желаю всем здоровья и лада в семье.
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 16:36
Я тебе больше скажу
Врядли найдётся вратарь России который сыграл 43 матча
pomor45
pomor45
вчера в 14:45, ред.
Памятник можно и живому поставить при сильном желании поскорее отправить его на конкурс к Святому Петру.
b82pazjbggxg
b82pazjbggxg
вчера в 14:17, ред.
Алаев тёмный до невозможности.
Дюков/Миллер - два однояйцевых близнеца держат пальму первенства и Народной лУбви!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 14:00
А ты учитываешь, что этот год имеет две половины? В первой половине 2023 г. Акинфеев в значительной степени способствовал и серебряным медалям и завоеванию Кубка РФ. Другие клубы не преуспели в двух турнирах одновременно. Ясно?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 13:58
Выдающегося не сделал никто. А Акинфеев привел ЦСКА в 2023 г к серебряным медалям и Кубку РФ. И его вклад в это достижения был огромным. Это очевидно. Вопросы еще есть?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 13:55
Володя, не надо понимать буквально про памятник. Это фигура речи, образное выражение. Он просто имел в виду вклад Акинфеева в достижения клуба в 2023 г. (серебро _+ Кубок РФ). И все. Как то все возбудились при слове памятник. Русский язык богат на образные выражения. Это английский и немецкий - языки формальные и там все буквально. А русский стоит особняком! С Новым годом тебя и всех наших однополчан! Здоровья и успехов во всем!
Karkaz
Karkaz ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 13:49, ред.
Опять же. Я не знаю как там было в интервью, но судя по написанному, он сначала ответил, на "человек года" - Акинфеев. А дальше уже был другой вопрос или он от себя добавил про памятник.
cska1948
cska1948 ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 13:07
А вы знаете хоть одного спортсмена, которому по итогам года ставили памятник? Лично я не знаю и уверен, что Алаев говорил про памятник Акинфееву за ВСЮ его карьеру футболиста.
Karkaz
Karkaz ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 12:49
Там же ясно написано "человек года", а не "человек за всю историю"
Futurista
Futurista
вчера в 12:00
Игорян лучший конь России...
lotsman
lotsman ответ 5t5mgqz39krp (раскрыть)
вчера в 11:50
Саня Головин играет сейчас не за Россию и уже давно. Он российский игрок, но не игрок России, он игрок Франции, французского клуба.
adekvat
adekvat ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:30
Я не про памятник, я про человека года, что он сделал выдающегося в этом году? Маты которыми он кроет защитников когда пропускает не в счет.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 11:29
Дыро феев лучший? Пусть так считает БалалАлаев!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:17
Хочу видеть памятник Слуцкому и Дзюбе на фоне их похода по торговым палаткам на каком то базаре...))
Сп62
Сп62
вчера в 11:07
При определении человека года в футболе следует учитывать его достижения в этом году, а не за всю историю российского футбола. В этом году Игорь, как всегда, выступил на уровне, но лучшим он явно не был.
shur
shur
вчера в 11:06
....С наступающим Игорёк!!!
ABir
ABir
вчера в 10:51
Акинфеев - значительная фигура в российском футболе, но памятник пока - явный перебор.
Ветер23
Ветер23 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 10:49
Причем тут Сафонов? Речь совсем не о нем
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 10:23
Сюда бы ещё прибавить вечный рекорд ЛЧ - 43 игры ПОДРЯД с пропущенными мячами. Сафонову столько и не сыграть в ЛЧ!...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 10:20, ред.
Ну здесь Алаев назвав Акинфеева лучшим человеком года не по спортивным достижениям видимо , а в целом за его карьеру в цска . Преданность клубу в свое время отличной игрой и долголетием в футболе....
5t5mgqz39krp
5t5mgqz39krp
вчера в 10:09
Не знаю по каким критериям они избирают,но лучший игрок сейчас в России эта Саня Головин
cska1948
cska1948 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 09:58
Игорь Владимирович Акинфеев (род. 8 апреля 1986) — российский футболист, вратарь. С начала карьеры выступает за ЦСКА, действующий капитан команды.

С 2004 по 2018 годы играл в национальной сборной России, провёл 111 матчей, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира 2018 года. Заслуженный мастер спорта России (2005). Шестикратный чемпион России, семикратный обладатель кубка России, семикратный обладатель суперкубка России, обладатель кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Самый «преданный» футболист среди действующих игроков топ-10 лиг Европы.

Десятикратный обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина. Возглавляет клуб Льва Яшина и входит в клуб Игоря Нетто. Занял 15-е место в списке лучших вратарей 2001–2011 годов по версии IFFHS.
----------------------
Вот когда у Сафонова будет ТАКОЙ перечень наград и титулов, вот тогда можно будет говорить о памятнике Матвею.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:55
По мне так С.Н. Галицкий.
Rudokor
Rudokor
вчера в 09:53
Чем Дзюба хуже?
adekvat
adekvat
вчера в 09:50
А что он такого сделал? Восьмое место команды, 15 игр 24 пропущенных. Сафонов тогда суперчеловек года? 18 игр 13 пропущенных.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:40
Согласен с Алаевым!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 