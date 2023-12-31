Алаев назвал человека года в российском футболе

Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос, кого он считает человеком года в российском футболе.
Акинфеев. Памятник Акинфееву на стадионе ЦСКА? Не мне это решать, но я согласен с мнением, что это можно сделать уже сейчас.
Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос, кого он считает человеком года в российском футболе.
Акинфеев. Памятник Акинфееву на стадионе ЦСКА? Не мне это решать, но я согласен с мнением, что это можно сделать уже сейчас.
И прими мои искренние поздравления с Новым годом! Здоровья, успехов, счастья в Новом году!
И прими мои искренние поздравления с Новым годом! Здоровья, успехов, счастья в Новом году!
Всех болельщиков с наступающим Новым годом. Желаю всем здоровья и лада в семье.
Всех болельщиков с наступающим Новым годом. Желаю всем здоровья и лада в семье.
Врядли найдётся вратарь России который сыграл 43 матча
Врядли найдётся вратарь России который сыграл 43 матча
Дюков/Миллер - два однояйцевых близнеца держат пальму первенства и Народной лУбви!
Дюков/Миллер - два однояйцевых близнеца держат пальму первенства и Народной лУбви!
С 2004 по 2018 годы играл в национальной сборной России, провёл 111 матчей, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира 2018 года. Заслуженный мастер спорта России (2005). Шестикратный чемпион России, семикратный обладатель кубка России, семикратный обладатель суперкубка России, обладатель кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Самый «преданный» футболист среди действующих игроков топ-10 лиг Европы.
Десятикратный обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина. Возглавляет клуб Льва Яшина и входит в клуб Игоря Нетто. Занял 15-е место в списке лучших вратарей 2001–2011 годов по версии IFFHS.
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Вот когда у Сафонова будет ТАКОЙ перечень наград и титулов, вот тогда можно будет говорить о памятнике Матвею.
С 2004 по 2018 годы играл в национальной сборной России, провёл 111 матчей, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира 2018 года. Заслуженный мастер спорта России (2005). Шестикратный чемпион России, семикратный обладатель кубка России, семикратный обладатель суперкубка России, обладатель кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Самый «преданный» футболист среди действующих игроков топ-10 лиг Европы.
Десятикратный обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина. Возглавляет клуб Льва Яшина и входит в клуб Игоря Нетто. Занял 15-е место в списке лучших вратарей 2001–2011 годов по версии IFFHS.
----------------------
Вот когда у Сафонова будет ТАКОЙ перечень наград и титулов, вот тогда можно будет говорить о памятнике Матвею.