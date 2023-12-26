В РФС дали комментарий касательно крыш на стадионах

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о строительстве крыш на стадионах в России.
На «Газпром Арене» крыша несет стационарную нагрузку. Наверное, ее можно построить на уже действующих стадионах. Но это повлечет не просто безумные траты, а сверхбезумные. Ведь надо будет еще менять конструктив и внешний облик стадионов.
Это будет какая-то конструкция, которая действительно закроет стадион. Но вопрос, сможет ли она защитить от снега или сильного дождя, или ее придется, наоборот, открывать в этот момент. Скорее всего, тут ближе второй вариант. Так что тема актуальная.
Казалось бы, для нашей северной страны об этом изначально могли подумать. Ведь это не надо только «Краснодару», «Сочи» и другим южным клубам, хотя и им иногда нужно защищаться от дождя.
Наши клубы выступают с подобными инициативами – насчет крыш. Если какие-то проекты будут рассматриваться и выноситься, РФС, несомненно, будет их поддерживать. И в рамках своих проектов, и в рамках помощи в получении субсидирования со стороны государства. Но для этого нужны не просто слова, что «мы хотим крышу», а уже проект с детальной проработкой из серии «крыша такая, стоимость равна столько».
К «Торпедо» обращался Галицкий. И предлагал варианты, чтобы в Москве появился хотя бы один такой стадион.
И мы к ним обращались в тот момент. Они, естественно, были не готовы к такому варианту. Подробнее вам может рассказать об этом Александр Александрович Алаев, общавшийся тогда об этом с «Торпедо». Я присутствовал при разговоре. Насколько понимаю, они были не готовы даже рассматривать такой вариант как опцию.
Ни в одной скандинавской стране нет стадионов с крышами, если не считать закрытых в самых северных городах. Потому что стадион с крышей будет стоить в четыре раза дороже обычного.
И, вдобавок, я не раз говорил - та же Норвегия, Дания, Швеция не играют зимой. У них почему-то нет проблем с составлением расписания, в Норвегии, например, играть начинают в апреле - в итоге у них и газоны успевают вырасти нормально, а не игроки топчут только выросшую травку, чтобы потом весь сезон играть на болоте.
У тут логично - после FanUidi, после которого доход клубов с болельщиков сократился в два раза (посещаемость "Зенита" упала с 46 тыс до 24 тыс средняя), рассуждать о том, почему бы не построить стадионы с крышами, на которые нужны такие же деньги, как на подготовку к ЧМ.
По-моему, единственное, что можно сказать про крыши в РФС, это то, что у её руководства они давно съехали.
Ни в одной скандинавской стране нет стадионов с крышами, если не считать закрытых в самых северных городах. Потому что стадион с крышей будет стоить в четыре раза дороже обычного.
И, вдобавок, я не раз говорил - та же Норвегия, Дания, Швеция не играют зимой. У них почему-то нет проблем с составлением расписания, в Норвегии, например, играть начинают в апреле - в итоге у них и газоны успевают вырасти нормально, а не игроки топчут только выросшую травку, чтобы потом весь сезон играть на болоте.
У тут логично - после FanUidi, после которого доход клубов с болельщиков сократился в два раза (посещаемость "Зенита" упала с 46 тыс до 24 тыс средняя), рассуждать о том, почему бы не построить стадионы с крышами, на которые нужны такие же деньги, как на подготовку к ЧМ.
По-моему, единственное, что можно сказать про крыши в РФС, это то, что у её руководства они давно съехали.
При том, что нас всегда играют зимой и до этого всегда играли красным мячом, там такой уровень "ответственности", что при составлении нового контракта им даже лень было заглянуть в старый.
Имхо Алаева только за это можно было снять. Хотя он удобный, выбрали самого серого бездаря с взглядом запуганной мышки.
При том, что нас всегда играют зимой и до этого всегда играли красным мячом, там такой уровень "ответственности", что при составлении нового контракта им даже лень было заглянуть в старый.
Имхо Алаева только за это можно было снять. Хотя он удобный, выбрали самого серого бездаря с взглядом запуганной мышки.