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В РФС дали комментарий касательно крыш на стадионах

вчера, 11:57

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о строительстве крыш на стадионах в России.

На «Газпром Арене» крыша несет стационарную нагрузку. Наверное, ее можно построить на уже действующих стадионах. Но это повлечет не просто безумные траты, а сверхбезумные. Ведь надо будет еще менять конструктив и внешний облик стадионов.

Это будет какая-то конструкция, которая действительно закроет стадион. Но вопрос, сможет ли она защитить от снега или сильного дождя, или ее придется, наоборот, открывать в этот момент. Скорее всего, тут ближе второй вариант. Так что тема актуальная.

Казалось бы, для нашей северной страны об этом изначально могли подумать. Ведь это не надо только «Краснодару», «Сочи» и другим южным клубам, хотя и им иногда нужно защищаться от дождя.

Наши клубы выступают с подобными инициативами – насчет крыш. Если какие-то проекты будут рассматриваться и выноситься, РФС, несомненно, будет их поддерживать. И в рамках своих проектов, и в рамках помощи в получении субсидирования со стороны государства. Но для этого нужны не просто слова, что «мы хотим крышу», а уже проект с детальной проработкой из серии «крыша такая, стоимость равна столько».

К «Торпедо» обращался Галицкий. И предлагал варианты, чтобы в Москве появился хотя бы один такой стадион.

И мы к ним обращались в тот момент. Они, естественно, были не готовы к такому варианту. Подробнее вам может рассказать об этом Александр Александрович Алаев, общавшийся тогда об этом с «Торпедо». Я присутствовал при разговоре. Насколько понимаю, они были не готовы даже рассматривать такой вариант как опцию.

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Все комментарии
Zimka
Zimka
вчера в 22:26
Смысла подбивать календарь под ЕК и международные матчи уже нет, надо играть когда погода позволяет, матчи в декабре никому не нужны.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:43
Мну не в Питере живет и редко бывал на "Зенит-Арене", но хулиганов тоже не созерцал!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:39
Однако, я ходил на "Зенит-Арену" как раз, т.к. живу в Питере, и в жизни никаких хулиганов там не помню)
Шуnя771
Шуnя771 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:09
Надоть всегда помнить и Вам...:
"Закуска градус понижает!"
pomor45
pomor45 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:47
Что же тут знать? И не совет это. Это факт. Они знают, что делают. Что им надо, то и делают.
pomor45
pomor45 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:40, ред.
Можно ещё наливать на стадионе бесплатно. Тогда нам всё ни по чём. Футболист тоже пусть бегают с подогревом. Хорошо-то как всем будет.
pomor45
pomor45 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:36
Падение посещаемости Зенит-арены вдвое это для начала просто замечательно, учитывая, что паспорта болельщика уже приобрели более 60000 болельщиков и темпы не снижаются. Нормальные болельщики всё более убеждаются, что намерение власти убрать хулиганов со стадиона не пустое и они его заполнят. Будьте уверены, дайте только время.
Ironigor
Ironigor ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:35
    pomor45
    pomor45 ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 20:22
      pomor45
      pomor45
      вчера в 20:20
      Крыша над головой нужна всем. Тут и обсуждать-то нечего. Если рассуждать от экономии, то самым рациональным вариантом будет покончить с футболом в России вообще. Второй: разыгрывать чемпионат только летом в течение двух лет - первый круг в первый год, второй во второй. Третий: Сжать ЧР в лето, играя каждые два-три дня. Но тут наши лодыри, привыкшие к двум отпускам в году, не выдержат. Я за первый вариант, поскольку такой футбол не стоит никаких затрат.
      Интерес
      Интерес ответ Romeo 777 (раскрыть)
      вчера в 18:02
      ТОгда государство просто постеснялось занять денег на крыши новых стадионов у "мыслящих правильно". То ли дело страны "Райского сада"-у них в топ-5 все стадионы с крышами!!! Особенно в рассаднике миллиардеров-Монако,с их колхозным стадионом.
      Интерес
      Интерес ответ hq2z83n7cbej (раскрыть)
      вчера в 17:58
      Это не бакланы,а морские чайки.
      Интерес
      Интерес
      вчера в 17:49
      Итог :Нихрена не будет.
      lotsman
      lotsman
      вчера в 16:33
      Надо было думать о крышах раньше, при строительстве стадионов, а пристраивать что то, к уже действующему, это безумие.
      VeniaminS
      VeniaminS
      вчера в 16:15
      Не надо было подстраиваться под Европу,а играть как играли.Северные страны играют ,как играли.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 14:46
      "Сверхбезумные траты" - это без крыш арены ставить...в северной стране....
      Ибо по-любому..."скупой - платит дважды"....
      112910415
      112910415
      вчера в 14:08
      функционер прав !
      возводить крыши над существующими стадионами -
      страшно дорого, да и долго.
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      вчера в 13:59
      Это тема для отмывания ооооооочень больших денег. Думаю, что не будет крыши в ближайшее время.
      Хиромант
      Хиромант ответ szn3shm597xz (раскрыть)
      вчера в 13:57
      - Ну да, всё так просто... А вылетит Сочи, Ахмат, да и Ростов не застрахован - кто остаётся? Питер и Краснодар. Два стадиона на всю РПЛ? Тут как ни крути - не впишешься... А если в РПЛ выйдет ещё пара-тройка команд из Сибири, Дальнего Востока, да просто из северных городов - что тогда? Для такой огромной страны, как Россия, крытые стадионы всё равно будут нужны! Лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь...
      Tex
      Tex
      вчера в 13:55
      Умные люди уже придумали куда сверхбезумные траты должны идти, хотя по мне, лучше бы крыши на все стадионы сделали, это в любом случае было бы в тысячи раз полезней для россиян.
      Glosser
      Glosser
      вчера в 13:48
      Частая смена тренеров не помогает, а крыша поможет.
      shur
      shur ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
      вчера в 13:37
      ...в целом соглашусь, как говорится нежили хорошо и нечего начинать,как так...Первое: Газпром конечно может всё! Да и х-ен
      с ним! Второе, правда скандинавы чётко планируют зиму и лето
      и при этом сильны во всём и в коньках,и в лыжах, и в хоккее и в
      футболе,почему, правильное отношение к любимому делу! Ребятушки, футбол жил-был в Советском Союзе и все, всему были довольны, от мало до велика!!!
      Romeo 777
      Romeo 777
      вчера в 13:36
      Об этом надо было думать, когда массово понастроили стадионов перед ЧМ, а сейчас смысла нет. Смысл есть лишь в том, чтобы менять даты старта и окончания российского футбола.
      lobsterdam
      lobsterdam ответ Против ЦСКА (раскрыть)
      вчера в 13:36
      Какие новые стадионы? Все уже построены к 2018!
      lobsterdam
      lobsterdam ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
      вчера в 13:34
      Справедливости ради: Скандинавский п-о-в находится в зоне «обогрева» Гольфстрима и , соответсвенно, климат там влажный морской, в отличие от нашего морозного континентального, куда никакой Гольфстрим попасть никак не может! Потом, если не ошибаюсь, у нас никогда не строили специальных футбольных стадионов, только многофункциональные (Лужники в 1956г), ну и в республиках по 1 стадиону в столицах. О зрителях никто и не задумывался, каково им будет в дождь? Можно зонтом запастись! А вам ещё бы и крышу? На такие траты никто бы тогда не пошёл, посчитав это излишеством!
      Шуnя771
      Шуnя771
      вчера в 13:29
      И крышу надо с утеплителем и скворечниками!
      И сиденья с подогревом надо!
      И под это дело распилочный цех...))
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      вчера в 13:27
      Это все ненужные разговоры.
      А вот на новых стадионах надо сразу предусмотреть крыши.
      a-league
      a-league
      вчера в 13:10, ред.
      Если все силовые конструкции арены изначально не рассчитаны по нагрузкам на наличие крыши, то дешевле построить новый стадион с крышей, чем городить небезопасную "залипуху" над старым
      8zgdyxh8ssm3
      8zgdyxh8ssm3
      вчера в 12:53
      И если вдруг тебе взгрустнется,
      Что денег нет, того, сего,
      Гордись и вспомни, что ты спонсор
      Крыш стадиона твоего...
      szn3shm597xz
      szn3shm597xz
      вчера в 12:50
      Да забудьте вы про крыши уже.
      Никто не будет их делать.
      Нецелесообразно.
      Лучше бы с календарём разобрались.
      Начинать весной в Ростове, Краснодаре, Грозном, Сочи, Питере и там же заканчивать в ноябре.
      Гость
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