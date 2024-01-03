Моуриньо хочет видеть в «Роме» защитника «Тоттенхэма»

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вчера, 08:49

Защитник может покинуть «Тоттенхэм».

В подписании англичанина заинтересована «Рома». Видеть Дайера в римском клубе хочет лично , который уже работал с футболистом в «Тоттенхэме».

«Шпоры» отпустят Эрика в «Рому», если им удастся оформить трансфер из «Дженоа».