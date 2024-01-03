Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2023/2024

Моуриньо хочет видеть в «Роме» защитника «Тоттенхэма»

вчера, 08:49

Защитник Эрик Дайер может покинуть «Тоттенхэм».

В подписании англичанина заинтересована «Рома». Видеть Дайера в римском клубе хочет лично Жозе Моуриньо, который уже работал с футболистом в «Тоттенхэме».

«Шпоры» отпустят Эрика в «Рому», если им удастся оформить трансфер Раду Дрэгушина из «Дженоа».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
У Бензема, Фирмино и Неймара проблемы в Саудовской Аравии. Там не такой рай, как говорит Роналду
Сегодня, 23:00Вадим Багров в блоге Дно пробито
СлухиУслуги Фирмино предложены нескольким клубам АПЛ
Сегодня, 20:51
Мбаппе снова проявил неуважение к «Реалу». Француз опасен для Анчелотти
Сегодня, 15:24Вадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии11
СлухиАгент Каземиро предложил «Аль-Насру» приобрести игрока
Сегодня, 11:53
Мбаппе: «Я ещё не принял решение о своём будущем»
Сегодня, 09:43
СлухиВ Саудовской Аравии возобновили интерес к Де Брюйне
Сегодня, 09:10
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:24
Дайер конечно же уже слабоват для АПЛ и основу Тоттенхэма точно не потянет, а вот в условном Эвертоне или Лутоне еще пригодился бы, т.к опыт огромный у Эрика.
Что касается Ромы, то почему бы и нет. Если Крис Смоллинг смог показать себя в Серии А в той же самой Роме, то Эрик тем более должен заиграть, т.к лично по мне, Эрик сильнее Криса. У Ромы действительно сейчас проблемы с центром обороны, т.к и Смоллинг,и Кумбулла травмированны. Интересно вот только за сколько шпоры отпустят игрока?! Деньги то им тоже нужны, т.к шпорам нужны деньги на трансфер Дрэгушина, и действовать им нужно быстро, т.к на Раду притендуют и другие клубы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:59
Роме надо купить Драгушина и поменять на Дайера...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:57
Присмотрел тренер надо брать - это точно.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 