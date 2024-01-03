Моуриньо хочет видеть в «Роме» защитника «Тоттенхэма»

Защитник Эрик Дайер может покинуть «Тоттенхэм».
В подписании англичанина заинтересована «Рома». Видеть Дайера в римском клубе хочет лично Жозе Моуриньо, который уже работал с футболистом в «Тоттенхэме».
«Шпоры» отпустят Эрика в «Рому», если им удастся оформить трансфер Раду Дрэгушина из «Дженоа».
Что касается Ромы, то почему бы и нет. Если Крис Смоллинг смог показать себя в Серии А в той же самой Роме, то Эрик тем более должен заиграть, т.к лично по мне, Эрик сильнее Криса. У Ромы действительно сейчас проблемы с центром обороны, т.к и Смоллинг,и Кумбулла травмированны. Интересно вот только за сколько шпоры отпустят игрока?! Деньги то им тоже нужны, т.к шпорам нужны деньги на трансфер Дрэгушина, и действовать им нужно быстро, т.к на Раду притендуют и другие клубы
Что касается Ромы, то почему бы и нет. Если Крис Смоллинг смог показать себя в Серии А в той же самой Роме, то Эрик тем более должен заиграть, т.к лично по мне, Эрик сильнее Криса. У Ромы действительно сейчас проблемы с центром обороны, т.к и Смоллинг,и Кумбулла травмированны. Интересно вот только за сколько шпоры отпустят игрока?! Деньги то им тоже нужны, т.к шпорам нужны деньги на трансфер Дрэгушина, и действовать им нужно быстро, т.к на Раду притендуют и другие клубы