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«Спартак» поздравил Романцева с 70-летием

вчера, 10:28

«Спартак» поздравил Олега Романцева с днём рождения.

4 января бывшему главному тренеру клуба исполнилось 70 лет.

«Спартак» поздравляет с днём рождения самого титулованного тренера в истории клуба! Восемь чемпионств России, чемпионство СССР в качестве игрока и тренера, четыре Кубка страны.

Две из четырёх звёзд над нашей эмблемой горят в знак побед, добытых при Олеге Романцеве.

Также «Спасибо!» хочется сказать не только за победы и титулы, но и за тот стиль, которым «Спартак» запомнился миллионам болельщиков по всему миру!

В этот знаковый день мы желаем нашей легенде крепкого здоровья и долголетия. С юбилеем, Олег Иванович!

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Все комментарии
Интерес
Интерес
вчера в 18:37
Все поздравляем!
ABir
ABir
вчера в 15:05
Такие люди приносили славу Спартаку и России, их нельзя забывать! С Юбилеем Олег Иванович!
протон
протон
вчера в 14:14
Самые тёплые слова и поздравления юбиляру! Помню его великолепную игру в Спартаке! В независимости от принадлежности и клубных предпочтений, желаю Олегу Ивановичу крепкого здоровья и долголетия!
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:42
Корифей российского футбола. ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Capral
Capral
вчера в 12:42
От всей души, от всего сердца поздравляю Олега Ивановича с Юбилеем!!! Замечательному футболисту и тренеру- Здоровья, и Долгих лет Жизни!!! На поле, всегда был корректным и умным футболистом. Не припомню грубости с его стороны. Даже мальчишкам, подававшим мячи- всегда говорил спасибо. Культурный, интеллигентный человек. Ну и как тренер состоялся!!! Его Великий Спартак-90х- Гордость российского футбола, осколок- ушедшей Великой Страны!!!

С Днем рождения, Вас- Юбиляр!!!!!!!
shur
shur
вчера в 12:41
...да это Спартак, Сборная, тренер сильно переживающий за
результат, за команду...Это в конце концрв Советский Союз и
то прекрасное время в футболе! Олег Иванович, дорогой, спасибо
за тот Спартак, за тот московский футбол,здоровья!!!!!!!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 11:23
Смотри-ка, не забыли.
А я помню матч в Киеве 1:4, еще в СССР.
Вещий
Вещий
вчера в 10:39
Олег Иванович! С юбилеем Вас! Крепкого Вам здоровья! Спасибо за Вашу работу на благо Спартаку и РОССИЙСКОМУ футболу!
sova147
sova147
вчера в 10:28
Великий тренер! Поздравляем!!!!
Гость
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