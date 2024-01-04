«Спартак» поздравил Романцева с 70-летием

«Спартак» поздравил с днём рождения.

4 января бывшему главному тренеру клуба исполнилось 70 лет.

«Спартак» поздравляет с днём рождения самого титулованного тренера в истории клуба! Восемь чемпионств России, чемпионство СССР в качестве игрока и тренера, четыре Кубка страны.

Две из четырёх звёзд над нашей эмблемой горят в знак побед, добытых при Олеге Романцеве.

Также «Спасибо!» хочется сказать не только за победы и титулы, но и за тот стиль, которым «Спартак» запомнился миллионам болельщиков по всему миру!

В этот знаковый день мы желаем нашей легенде крепкого здоровья и долголетия. С юбилеем, Олег Иванович!