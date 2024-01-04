«Спартак» поздравил Романцева с 70-летием

«Спартак» поздравил Олега Романцева с днём рождения.
4 января бывшему главному тренеру клуба исполнилось 70 лет.
«Спартак» поздравляет с днём рождения самого титулованного тренера в истории клуба! Восемь чемпионств России, чемпионство СССР в качестве игрока и тренера, четыре Кубка страны.
Две из четырёх звёзд над нашей эмблемой горят в знак побед, добытых при Олеге Романцеве.
Также «Спасибо!» хочется сказать не только за победы и титулы, но и за тот стиль, которым «Спартак» запомнился миллионам болельщиков по всему миру!
В этот знаковый день мы желаем нашей легенде крепкого здоровья и долголетия. С юбилеем, Олег Иванович!
С Днем рождения, Вас- Юбиляр!!!!!!!
С Днем рождения, Вас- Юбиляр!!!!!!!
результат, за команду...Это в конце концрв Советский Союз и
то прекрасное время в футболе! Олег Иванович, дорогой, спасибо
за тот Спартак, за тот московский футбол,здоровья!!!!!!!
результат, за команду...Это в конце концрв Советский Союз и
то прекрасное время в футболе! Олег Иванович, дорогой, спасибо
за тот Спартак, за тот московский футбол,здоровья!!!!!!!
А я помню матч в Киеве 1:4, еще в СССР.
А я помню матч в Киеве 1:4, еще в СССР.