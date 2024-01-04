АПЛ потеряла Салаха, Сона и Кудуса. Звёзды отправляются на Кубки Африки и Азии

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вчера, 21:07

Четыре десятка футболистов пропустят около месяца.

Только у «Манчестер Сити», «Ньюкасла» и «Бернли» нет в составах будущих участников Кубков Африки и Азии, которые стартуют в январе. Но есть серьезные потери у 17 других команд. Хватает отъезда Эндо и Салаха, чтобы у Клоппа добавилось головной боли. Если Египет заберется далеко на Кубке Африки, то Салах может пропустить до восьми поединков «Ливерпуля» в разных турнирах. Дважды речь о поединках против «Арсенала», есть тема для разговора. Соберем команду из тех, кто не сыграет в АПЛ около месяца.

Вратарь

Андре Онана («Манчестер Юнайтед»/Камерун)

У «красных дьяволов» нет вратаря сильнее. Де Хеа не вернули, хотя Давид свободен и увлекся другим видом спорта. Онана ошибался, но также отражал удары в АПЛ , по-прежнему нужен МЮ в основе. Камерунец сначала порвал со сборной, а потом вернулся. Оказался в заявке на КАН, так что тренер тен Хаг попробует спасти карьеру в МЮ без Андре.

Защитники

Серж Орье («Ноттингем Форест»/Кот-д'Ивуар)

Отметим «Ноттингем Форест», который потеряет сразу шестерых футболистов. Все они отправятся на Кубок Африки. Орье самый известный. Серж не играет, как раньше, но опытный ивуариец умеет прикрыть правый фланг, атакует и вступает в борьбу. Теперь «лесники» поставят на чемпиона мира Монтиэля, который провел всего три матча в основе в сезоне АПЛ .

Наиф Агер («Вест Хэм»/Марокко)

«Вест Хэм» выше «Манчестер Юнайтед» в таблице, а марокканец Агер – основной защитник, сыгравший в 16 турах. Сборная, ставшая одной из сенсаций катарского чемпионата мира, надеется неплохо выступить на Кубке Африки. Им нужен огромный защитник, который раньше играл за «Ренн». Агер помогал Зума, а теперь на поле ждут грека Мавропаноса и ветерана Огбонну.

Вилли Боли («Ноттингем Форест»/Кот-д'Ивуар)

Ещё один футболист из «Ноттингем Форест», снова ивуариец в этом составе. Кубок Африки пройдет на родине Вилли Боли. Ветеран, игравший раньше за «Вулвз», недавно попал в африканскую сборную, ведь родился рядом с Парижем. Воспитывался в знаменитом центре Клерфонтен, играл за французские молодежные сборные. Не стал звездой, но вернулся на родину предков.

Такехиро Томиясу («Арсенал»/Япония)

У японца не сложилось в «Арсенале». В декабре Такехиро выбивала травма. Универсальный защитник мог даже покинуть «канониров», но Кубок Азии помешает спокойно выбирать новый клуб для аренды. Томиясу может сыграть на любом из флангов и даже иногда в центре обороны, но Артете нужны более надежные защитники. Такехиро необходим новый вызов.

Альтернатива: Райан Аит-Нури («Вулверхэмптон»/Алжир), Ола Айна («Ноттингем Форест»/Нигерия), Ким Джи-Су («Брентфорд»/Южная Корея), Фоде Балло-Туре («Фулхэм»/Сенегал), Кэлвин Басси («Фулхэм»/Нигерия), Исса Каборе («Лутон»/Буркина Фасо), Мусса Ниакате («Ноттингем Форест»/Сенегал), Яссер Ляруси («Шеффилд Юнайтед»/Алжир), Джастин Хабнер («Вулверхэмптон»/Индонезия).

Хавбеки

Ив Биссума («Тоттенхэм»/Мали)

Ганец Партей из «Арсенала» не сыграет на Кубке Африки. Официально из-за травмы, но также могут вмешиваться проблемы с законом, опорника обвиняют в насилии. Биссума применял силу только к соперникам «шпор». У «Тоттенхэма» уедут лидер Сон и два центральных хавбека Сарр и Биссумма – серьезные потери для команды, которая борется за первую четверку.

Мохаммед Кудус («Вест Хэм»/Гана)

«Вест Хэм» идет в таблице за «шпорами», отрыв в пять пунктов. «Молотобойцы» довольны новичком Кудусом, которого Мойес ставил на правый фланг атаки и на позицию ниже по схеме под нападающим. У ганского форварда шесть голов и один ассист в АПЛ . Также есть успехи в Лиге Европы. Для «Вест Хэма» это потеря, алжирец Бенрахма не такой результативный.

Каору Митома («Брайтон»/Япония)

У «Брайтона» нет готовой замены для Митомы, хотя Де Дзерби и старается набирать игроков с запасом, используя в линии атаки универсальных футболистов. Адингра тоже уедет на континентальный турнир. Так что слева может играть португалец Жоао Педро, ведь у испанца Ансу Фати травма. Митома в новом сезоне не впечатляет, как в прошлом, но японец радовал голами.

Альтернатива: Ватару Эндо («Ливерпуль»/Япония), Софьян Амрабат («Манчестер Юнайтед»/Марокко), Анис Слимане («Шеффилд Юнайтед»/Тунис), Бубакар Траоре («Вулверхэмптон»/Мали), Шейху Куяте («Ноттингем Форест»/Сенегал), Ибрахима Сангаре («Ноттингем Форест»/Кот-д'Ивуар), Идрисса Гейе («Эвертон»/Сенегал), Франк Огочукву («Брентфорд»/Нигерия), Йоан Висса («Брентфорд»/ДР Конго), Мохамед Эльнени («Арсенал»/Египет), Папе Сарр («Тоттенхэм»/Сенегал).

Нападающие

Мохамед Салах («Ливерпуль»/Египет)

У Салаха 14 голов и 8 ассистов в АПЛ , для «Ливерпуля» потеря Мохамеда на несколько недель это настоящая катастрофа. Собослаи не отдает столько голевых передач, как и Александер-Арнольд. Дарвин Нуньес промахивается, у Гакпо 4 балла по «гол плюс пас», как у центрального защитника ван Дейка. Отъезд Салаха – шанс преследователей перегнать «Ливерпуль».

Николас Джексон («Челси»/Сенегал)

Хотя южный кореец Хи-Чхан из «Вулвз» забил больше, в основу берем нападающего «Челси». Колоритнее, ведь промахивался из удачных позиций и заслужил репутацию Нуньеса из состава «синих». Джексон неопытный, не всегда до приезда в Лондон играл в центре нападения. Почеттино ищет форварда, а Николас мечтает помочь Сенегалу защитить титул чемпионов Африки.

Сон Хын-Мин («Тоттенхэм»/Южная Корея)

Легенда «Тоттенхэма», лидер команды. У Сона нет такого статуса в мировой иерархии, как у Салаха. Но после ухода Кейна именно лидер сборной Южной Кореи – главный снайпер «шпор». У него 12 голов и 5 ассистов в АПЛ . Тренер Постекоглу вынужден доверять Ришарлисону в центре атаки, но бразилец не настолько стабильный, как любимчик азиатской публики.

Альтернатива: Хван Хи-Чхан («Вулверхэмптон»/Южная Корея), Антуан Семеньо («Борнмут» /Гана), Саман Годдос («Брентфорд»/Иран), Данго Уаттара («Борнмут»/Буркина Фасо), Амад Диалло («Манчестер Юнайтед»/Кот-д'Ивуар), Симон Адингра («Брайтон»/Кот-д'Ивуар), Джордан Айю («Кристал Пэлас»/Гана), Алекс Ивоби («Фулхэм»/Нигерия).