АПЛ потеряла Салаха, Сона и Кудуса. Звёзды отправляются на Кубки Африки и Азии

Четыре десятка футболистов пропустят около месяца.
Только у «Манчестер Сити», «Ньюкасла» и «Бернли» нет в составах будущих участников Кубков Африки и Азии, которые стартуют в январе. Но есть серьезные потери у 17 других команд. Хватает отъезда Эндо и Салаха, чтобы у Клоппа добавилось головной боли. Если Египет заберется далеко на Кубке Африки, то Салах может пропустить до восьми поединков «Ливерпуля» в разных турнирах. Дважды речь о поединках против «Арсенала», есть тема для разговора. Соберем команду из тех, кто не сыграет в АПЛ около месяца.
Вратарь
Андре Онана («Манчестер Юнайтед»/Камерун)
У «красных дьяволов» нет вратаря сильнее. Де Хеа не вернули, хотя Давид свободен и увлекся другим видом спорта. Онана ошибался, но также отражал удары в АПЛ, по-прежнему нужен МЮ в основе. Камерунец сначала порвал со сборной, а потом вернулся. Оказался в заявке на КАН, так что тренер тен Хаг попробует спасти карьеру в МЮ без Андре.
Защитники
Серж Орье («Ноттингем Форест»/Кот-д'Ивуар)
Отметим «Ноттингем Форест», который потеряет сразу шестерых футболистов. Все они отправятся на Кубок Африки. Орье самый известный. Серж не играет, как раньше, но опытный ивуариец умеет прикрыть правый фланг, атакует и вступает в борьбу. Теперь «лесники» поставят на чемпиона мира Монтиэля, который провел всего три матча в основе в сезоне АПЛ.
Наиф Агер («Вест Хэм»/Марокко)
«Вест Хэм» выше «Манчестер Юнайтед» в таблице, а марокканец Агер – основной защитник, сыгравший в 16 турах. Сборная, ставшая одной из сенсаций катарского чемпионата мира, надеется неплохо выступить на Кубке Африки. Им нужен огромный защитник, который раньше играл за «Ренн». Агер помогал Зума, а теперь на поле ждут грека Мавропаноса и ветерана Огбонну.
Вилли Боли («Ноттингем Форест»/Кот-д'Ивуар)
Ещё один футболист из «Ноттингем Форест», снова ивуариец в этом составе. Кубок Африки пройдет на родине Вилли Боли. Ветеран, игравший раньше за «Вулвз», недавно попал в африканскую сборную, ведь родился рядом с Парижем. Воспитывался в знаменитом центре Клерфонтен, играл за французские молодежные сборные. Не стал звездой, но вернулся на родину предков.
Такехиро Томиясу («Арсенал»/Япония)
У японца не сложилось в «Арсенале». В декабре Такехиро выбивала травма. Универсальный защитник мог даже покинуть «канониров», но Кубок Азии помешает спокойно выбирать новый клуб для аренды. Томиясу может сыграть на любом из флангов и даже иногда в центре обороны, но Артете нужны более надежные защитники. Такехиро необходим новый вызов.
Альтернатива: Райан Аит-Нури («Вулверхэмптон»/Алжир), Ола Айна («Ноттингем Форест»/Нигерия), Ким Джи-Су («Брентфорд»/Южная Корея), Фоде Балло-Туре («Фулхэм»/Сенегал), Кэлвин Басси («Фулхэм»/Нигерия), Исса Каборе («Лутон»/Буркина Фасо), Мусса Ниакате («Ноттингем Форест»/Сенегал), Яссер Ляруси («Шеффилд Юнайтед»/Алжир), Джастин Хабнер («Вулверхэмптон»/Индонезия).
Хавбеки
Ив Биссума («Тоттенхэм»/Мали)
Ганец Партей из «Арсенала» не сыграет на Кубке Африки. Официально из-за травмы, но также могут вмешиваться проблемы с законом, опорника обвиняют в насилии. Биссума применял силу только к соперникам «шпор». У «Тоттенхэма» уедут лидер Сон и два центральных хавбека Сарр и Биссумма – серьезные потери для команды, которая борется за первую четверку.
Мохаммед Кудус («Вест Хэм»/Гана)
«Вест Хэм» идет в таблице за «шпорами», отрыв в пять пунктов. «Молотобойцы» довольны новичком Кудусом, которого Мойес ставил на правый фланг атаки и на позицию ниже по схеме под нападающим. У ганского форварда шесть голов и один ассист в АПЛ. Также есть успехи в Лиге Европы. Для «Вест Хэма» это потеря, алжирец Бенрахма не такой результативный.
Каору Митома («Брайтон»/Япония)
У «Брайтона» нет готовой замены для Митомы, хотя Де Дзерби и старается набирать игроков с запасом, используя в линии атаки универсальных футболистов. Адингра тоже уедет на континентальный турнир. Так что слева может играть португалец Жоао Педро, ведь у испанца Ансу Фати травма. Митома в новом сезоне не впечатляет, как в прошлом, но японец радовал голами.
Альтернатива: Ватару Эндо («Ливерпуль»/Япония), Софьян Амрабат («Манчестер Юнайтед»/Марокко), Анис Слимане («Шеффилд Юнайтед»/Тунис), Бубакар Траоре («Вулверхэмптон»/Мали), Шейху Куяте («Ноттингем Форест»/Сенегал), Ибрахима Сангаре («Ноттингем Форест»/Кот-д'Ивуар), Идрисса Гейе («Эвертон»/Сенегал), Франк Огочукву («Брентфорд»/Нигерия), Йоан Висса («Брентфорд»/ДР Конго), Мохамед Эльнени («Арсенал»/Египет), Папе Сарр («Тоттенхэм»/Сенегал).
Нападающие
Мохамед Салах («Ливерпуль»/Египет)
У Салаха 14 голов и 8 ассистов в АПЛ, для «Ливерпуля» потеря Мохамеда на несколько недель это настоящая катастрофа. Собослаи не отдает столько голевых передач, как и Александер-Арнольд. Дарвин Нуньес промахивается, у Гакпо 4 балла по «гол плюс пас», как у центрального защитника ван Дейка. Отъезд Салаха – шанс преследователей перегнать «Ливерпуль».
Николас Джексон («Челси»/Сенегал)
Хотя южный кореец Хи-Чхан из «Вулвз» забил больше, в основу берем нападающего «Челси». Колоритнее, ведь промахивался из удачных позиций и заслужил репутацию Нуньеса из состава «синих». Джексон неопытный, не всегда до приезда в Лондон играл в центре нападения. Почеттино ищет форварда, а Николас мечтает помочь Сенегалу защитить титул чемпионов Африки.
Сон Хын-Мин («Тоттенхэм»/Южная Корея)
Легенда «Тоттенхэма», лидер команды. У Сона нет такого статуса в мировой иерархии, как у Салаха. Но после ухода Кейна именно лидер сборной Южной Кореи – главный снайпер «шпор». У него 12 голов и 5 ассистов в АПЛ. Тренер Постекоглу вынужден доверять Ришарлисону в центре атаки, но бразилец не настолько стабильный, как любимчик азиатской публики.
Альтернатива: Хван Хи-Чхан («Вулверхэмптон»/Южная Корея), Антуан Семеньо («Борнмут» /Гана), Саман Годдос («Брентфорд»/Иран), Данго Уаттара («Борнмут»/Буркина Фасо), Амад Диалло («Манчестер Юнайтед»/Кот-д'Ивуар), Симон Адингра («Брайтон»/Кот-д'Ивуар), Джордан Айю («Кристал Пэлас»/Гана), Алекс Ивоби («Фулхэм»/Нигерия).
Клубы АПЛ потеряют 39 человек, а средняя заявка в районе 25 футболистов. Ещё повезло, что не все африканцы и азиаты покидают чемпионат Англии с середины января. Если собрать всех, то можно отнять две полноценные команды. Понятно, что не все футболисты представляют фаворитов и основные составы. Но даже борьба за выживание в АПЛ это игра на большие деньги, а «Ноттингем Форест» теряет шесть человек, пять из которых в основной обойме.
PS Думаю отъезд Онаны лучшая новость для фанатов МЮ, пускай до финала дойдет, подольше там сыграет.
PS Думаю отъезд Онаны лучшая новость для фанатов МЮ, пускай до финала дойдет, подольше там сыграет.