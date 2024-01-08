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«Нам нужен киллер». Многострадальный фаворит АПЛ заждался спасителя

вчера, 18:24
Арсенал

«Арсенал» зимой ищет центрфорварда.

У «канониров» 3 гола после 124 ударов

Легендарный форвард «Арсенала» Иан Райт написал после промахов «канониров»: Нам нужен киллер.

Один из остроумных фанатов в шутку ответил, что хоть Хаверц и плох в центре атаки, это слишком жесткое предложение – заказать для немца киллера. Юмор помогает справиться со стрессом, и его в жизни фанатов «Арсенала» хватает. Команда Артеты выиграла один из последних семи поединков во всех турнирах, проиграв четыре раза. В этих матчах нанесли 124 удара, почти по 18 в среднем за игру. Забили всего пять мячей, хотя попали в створ 35 раз. Когда 72 % выстрелов мимо ворот, то проблема не только с реализацией, но также с меткостью футболистов «Арсенала».

Легко назвать причину неудач против «Астон Виллы», «Вест Хэма» и «Фулхэма». Подвела реализация. Также очевидно, что вылет из Кубка Англии от «Ливерпуля», который удачно сыграл вторым номером и получил в подарок на Новый год автогол Кивиора, является продолжением серии слабых выступлений в центре атаки и чужой штрафной площади. У «Арсенала» нет никого лучше, чем Жезус, но бразильский нападающий не отвечает чемпионским требованиям, иначе Гвардиола не отпустил бы его из «Манчестер Сити». У Габи то травмы, то спад.

Промахи Жезусу не чужды, из 32 ударов в АПЛ нападающий выжал три гола. У Сака, хотя это рекордсмен по выстрелам по воротам в команде, тоже так себе реализация. Нкетиа, хотя форвард забил 5 мячей в АПЛ, не является элитным футболистом. Более года у Артеты идея добавить ещё одного вингера. Предлагали деньги за Рафинью, который оказался в «Барселоне». Присматривались к Педру Нету из «Вулверхэмптона», у него сейчас 1 гол и 7 ассистов в АПЛ.

«Арсенал» дрался с «Челси» за право подписать Мудрика, а также пытались взять в аренду португальца Феликса. Прошлым летом Артета пробовал подписать Муссу Диаби – ушел в «Астон Виллу». И это снова человек на фланги, где Мартинелли, Сака, Троссард и Нельсон. Но вспомните, как мало лет основным вингерам. Молодым ребятам нужен отдых. У «Арсенала» пауза в матчах до 20 января, команда немного отдохнет после ужасного отрезка.

А вот спортивный директор клуба Эду работает, давно ищет центрального нападающего. Не верьте Артете, который называет зимний трансфер «маловероятным». Это лишь часть игры, чтобы продавцы не наглели, заламывая цену, понимая, что ситуация критическая.

Осимхена не получится подписать в январе

Виктор входит в планы Артеты. Нигериец сыграет на Кубке Африки, а дальше бросится на «Барселону» в плей-офф Лиги чемпионов. Президент «Наполи» Де Лаурентис не отдаст основного форварда в январе, ведь продлили контракт. А если план директора Эду заключается в трансфере форварда летом – это может быть не только Осимхен, но также Влахович из «Ювентуса», если серб чуть дешевле, то зимой нельзя тратить много денег.

У «Арсенала» не только Деклан Райс в списке дорогих покупок последнего времени. Также слишком много – 75 млн евро, выбросили на трансфер Кая Хаверца. Поэтому теперь остается меньше свободных средств. Проблема в том, что зимой не получится с выгодой попрощаться с парочкой игроков, например, отдав Нкетиа и Рамсдейла. А если не сгенерировать приток свежих денег, то включатся ограничения финансового фэйр-плей.

Артета и Эду допустили ошибку, когда доверили судьбу целого сезона Жезусу и Хаверцу, хотя оба игрока не чистые «стервятники» внутри штрафной площади. А когда нет человека с инстинктами Анри, Суареса и Агуэро, то тяжело выиграть АПЛ. Осимхен, если бы его выманили прошлым летом, убрав с пути «Челси», мог вести «Арсенал» к титулу. А так маячит перспектива снова занять четвертое место, сломав коллектив морально.

Даже Тоуни из «Брентфорда» – у него завершается дисквалификация за ставки на футбол, является слишком дорогим январским лотом для «канониров», которые вложили деньги в тех, кто не помогает. Защитнику Тимберу не повезло, травмировался, но Хаверц изначально казался странной ставкой с огромным ценником. Скептики не ошиблись, у Кая четыре гола в АПЛ, но этого мало в сезоне, где «Ливерпуль» включил рациональность.

На рынке остаются реалистичные варианты

У Артеты большой список трансферных желаний. Подумывают о подписании центрального защитника Гуэхи из «Кристал Пэлас», чтобы составил связку с Салиба. В будущем «канониры» мечтают усилить центр поля, Партея стоило отдать шейхам за хорошие деньги. Игру Дугласа Луиса из «Астон Виллы» и Мартина Субименди из «Реала Сосьедад» аналитики лондонского клуба давно изучили. Решение примут ближе к лету.

А пока большинство фанатов «Арсенала» в опросах голосуют за подписание центрального нападающего. И если хорошо подумать о характеристиках нужного игрока, то на рынке можно найти парочку форвардов, способных приехать в январе. В «Севилье» ведет борьбу за выживание в Ла Лиге марокканец Эн-Несери. Ему 26 лет, шикарно играет головой. Если договорятся об аренде без права выкупа, то не худший вариант.

Сразу несколько вариантов в Бундеслиге. У «Лейпцига» в основе есть бельгиец Опенда, но можно повоевать за 20-летнего словенца Шешко. А вот героя немецкого сезона – Гуйрасси из «Штутгарта», достать сложнее. Во-первых, устанет на Кубке Африки, играя за Гвинею. Во-вторых, после голов в Бундеслиге ценник взлетел до 40 миллионов евро. Гуйрасси может оказаться героем на час, ставить на такого форварда опасно.

Но есть ли у «Арсенала» идеальный выбор? Нельзя выпадать из первой четверки, уступив «Тоттенхэму», ведь «канониры» только вернулись в ЛЧ, впервые за много лет сыграют в плей-офф. В матчах против «Порту» тоже нужен меткий форвард. Поэтому вспомнят и бразильца Барбосу из «Фламенго». Габигол намного дешевле, чем многие другие форварды, поскольку контракт лишь до конца этого года. Также вспомнят старого знакомого.

Фирмино хочет сбежать из Саудовской Аравии. Будет забавно, если именно Бобби весной поможет Артете в погоне за «Ливерпулем». История знала похожие примеры, голландец Ван Перси единственный раз стал чемпионом Англии в составе «Манчестер Юнайтед», а не «Арсенала».

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Все комментарии
zdeniss
zdeniss
вчера в 23:41
Футбол Арсенала мало изменился за последнее время, возможно главная причина, что он стал предсказуем для соперников. Сака и Мартинели наглухо закрываются защитой и без ошибок другой команды сейчас очень тяжело забить. Из команды я вижу только трех игроков, кто может сыграть нетривиально - Мартинели, Зинченко и Троссард. Остальные настолько предсказуемы в своих действиях, что их игра не ставит никаких проблем для защиты. Возможно, игроки-миллионеры из Арсенала потеряли раж от игры и не хотят (=боятся) рисковать в том или ином моменте, который может стать ключевым… В прошлом году пришел Зинченко и Жезус, вошли настолько сильно, что подняли Арсенал наверх, благодаря и своему духу победителей. Потом подтянулся Троссард. Пришли Хаверц и Райс, к ним есть вопросы, но итог какой - Арсенал закрепился в лидерах. Команда мало пропускает - защита в порядке, команда много контролирует - полузащита в порядке, команда мало забивает, поэтому пропали победы. После Ван Перси я не помню в Арсенале ярко выраженного напа , который мог много забивать (Жиру не в счет - он больше выходил на замену), в Арсенале уже многие годы забивает по итогу много игроков немного мячей за сезон. Играет вся команда. Пришла пора освежать команду. Нап нужен, это бесспорно. И нужна защита, пока она в порядке, но нужны люди на замену. Верю в команду, сезон не потерян, все еще впереди!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 22:30
Уважаемый ну зачем так нагло уничтожать Арсенал )
А если серьёзно, ваши доводы понятны и казалось бы Вы правы, но все таки относительно все это и возможно все лежит лишь на поверхности.
Рэшфорд тоже забил 17 голов в АПЛ в прошлом сезоне, но не тащит в этом.
Вся игра Арсенала будет крутиться вокруг Рона и комбинационный футбол мы в исполнении Арсенала не увидим, а вся игра Арсенала держится за счёт этого.
Но никто не против если Рон перейдет в Арсенал, это поможет Ливерпулю и Тоттенхэму )
А МЮ уже не спасти Тен Хаг по инерции уже всех менять и на лавку сажать начал после Рона )
6c9np483f2rx
6c9np483f2rx
вчера в 21:23
Думаю все решения уже будут актуальны только в следующем сезоне, про этот можно забыть.
qrfr9kw2tru6
qrfr9kw2tru6
вчера в 21:20
Один киллер всех проблем не решит...
DXTK
DXTK
вчера в 20:16
Я знаю кто спасет этот Арсенал.....лучший бомбардир прошлого года ....."прирожденный замыкатель" и покаритель 11 метровой точки легенда С Аравииии никто иной, как (барабанная дробь) ....... Криштиану Роналду.

PS Если Роналду в мертвом МЮ смог забить 16-18 голов став третьим бомбардиром АПЛ и клуб финишировал 6тым, то здесь он сможет развернуться, и это будет достойный ответ Тен Хагу,....... легенда канониров ван Перси переходил в МЮ, теперь легенда МЮ Роналду перейдет в Арсенал..........
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:17
Слишком просто сказать - нужно купить киллера. Доминатор вообще пока что завяз в своём позиционном футболе. У него есть два взрывных вингера, способных забивать, но они малополезны при такой игре, поэтому мы и видим, что Мартинелли и Сака в этом сезоне получают много критики, и как бы она по делу, но что быстрый и техничный Мартинелли может сделать при вязком медленном футболе Артеты?

Пока что всё идёт именно так, как я говорил в прошлом году - что "Арсенал" не стал играть лучше в новом сезоне, и, как я говорил, Артете очень далеко до чемпионства.

Будем смотреть, как "Арсенал" ищет свою игру, но, пока Доминатор не станет хотя бы немного тактически гибким, подозреваю, что долго придётся её искать.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 19:02, ред.
Арсенал искренне заинтересован в Иване Тони и хотел бы подписать его в это трансферное окно, но они не могут этого сделать из-за правил прибыли и устойчивого развития, поскольку Брентфорд требует 100 миллионов фунтов стерлингов. Это не старт без большой продажи. Что, конечно же, поднимает вопрос об огромных расходах на Хаверца летом. С этой точки зрения, кажется, это имеет еще меньше смысла. Вот только дело не столько в том, почему Хаверца подписали, сколько в том, когда.

Без реализации моментов Арсенал опустится еще ниже в турнирной таблице. Жезус получил травму, может пропустит пару игр, а может и больше. Думаю, в этом сезоне лучшее, на что они могут претендовать — третье место в АПЛ. Что еще, собственно, нужно заслужить, ведь Астон Вилла в этом сезоне не промах?

Обычное дело: команда показывала хорошую игру в течение одного сезона, претендовала на звание чемпиона Премьер-лиги, но потерпела неудачу, а в следующем сезоне стала хуже играть. Так бывает со многими командами. Вот например Жирона в этом сезоне превосходно играет, а сможет ли эта команда так играть еще пару лет, ну ладно - хоть один год? Скорее всего нет, потому что в будущем хороших заберут топ-клубы и команда распадется.

Но проблема Арсенала в другом - в мотивации. Команда не готова к чемпионству в этом сезоне. Артете нужны свежие идеи. В последнем матче с Ливерпулем они должны были выиграть, но увы, победил Ливерпуль.
Гость
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