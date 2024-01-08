«Нам нужен киллер». Многострадальный фаворит АПЛ заждался спасителя

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вчера, 18:24

«Арсенал» зимой ищет центрфорварда.

У «канониров» 3 гола после 124 ударов

Легендарный форвард «Арсенала» Иан Райт написал после промахов «канониров»: Нам нужен киллер.

Один из остроумных фанатов в шутку ответил, что хоть Хаверц и плох в центре атаки, это слишком жесткое предложение – заказать для немца киллера. Юмор помогает справиться со стрессом, и его в жизни фанатов «Арсенала» хватает. Команда Артеты выиграла один из последних семи поединков во всех турнирах, проиграв четыре раза. В этих матчах нанесли 124 удара, почти по 18 в среднем за игру. Забили всего пять мячей, хотя попали в створ 35 раз. Когда 72 % выстрелов мимо ворот, то проблема не только с реализацией, но также с меткостью футболистов «Арсенала».

Легко назвать причину неудач против «Астон Виллы», «Вест Хэма» и «Фулхэма». Подвела реализация. Также очевидно, что вылет из Кубка Англии от «Ливерпуля», который удачно сыграл вторым номером и получил в подарок на Новый год автогол Кивиора, является продолжением серии слабых выступлений в центре атаки и чужой штрафной площади. У «Арсенала» нет никого лучше, чем Жезус, но бразильский нападающий не отвечает чемпионским требованиям, иначе Гвардиола не отпустил бы его из «Манчестер Сити». У Габи то травмы, то спад.

Промахи Жезусу не чужды, из 32 ударов в АПЛ нападающий выжал три гола. У Сака, хотя это рекордсмен по выстрелам по воротам в команде, тоже так себе реализация. Нкетиа, хотя форвард забил 5 мячей в АПЛ , не является элитным футболистом. Более года у Артеты идея добавить ещё одного вингера. Предлагали деньги за Рафинью, который оказался в «Барселоне». Присматривались к Педру Нету из «Вулверхэмптона», у него сейчас 1 гол и 7 ассистов в АПЛ .

«Арсенал» дрался с «Челси» за право подписать Мудрика, а также пытались взять в аренду португальца Феликса. Прошлым летом Артета пробовал подписать Муссу Диаби – ушел в «Астон Виллу». И это снова человек на фланги, где Мартинелли, Сака, Троссард и Нельсон. Но вспомните, как мало лет основным вингерам. Молодым ребятам нужен отдых. У «Арсенала» пауза в матчах до 20 января, команда немного отдохнет после ужасного отрезка.

А вот спортивный директор клуба Эду работает, давно ищет центрального нападающего. Не верьте Артете, который называет зимний трансфер «маловероятным». Это лишь часть игры, чтобы продавцы не наглели, заламывая цену, понимая, что ситуация критическая.

Осимхена не получится подписать в январе

Виктор входит в планы Артеты. Нигериец сыграет на Кубке Африки, а дальше бросится на «Барселону» в плей-офф Лиги чемпионов. Президент «Наполи» Де Лаурентис не отдаст основного форварда в январе, ведь продлили контракт. А если план директора Эду заключается в трансфере форварда летом – это может быть не только Осимхен, но также Влахович из «Ювентуса», если серб чуть дешевле, то зимой нельзя тратить много денег.

У «Арсенала» не только Деклан Райс в списке дорогих покупок последнего времени. Также слишком много – 75 млн евро, выбросили на трансфер Кая Хаверца. Поэтому теперь остается меньше свободных средств. Проблема в том, что зимой не получится с выгодой попрощаться с парочкой игроков, например, отдав Нкетиа и Рамсдейла. А если не сгенерировать приток свежих денег, то включатся ограничения финансового фэйр-плей.

Артета и Эду допустили ошибку, когда доверили судьбу целого сезона Жезусу и Хаверцу, хотя оба игрока не чистые «стервятники» внутри штрафной площади. А когда нет человека с инстинктами Анри, Суареса и Агуэро, то тяжело выиграть АПЛ . Осимхен, если бы его выманили прошлым летом, убрав с пути «Челси», мог вести «Арсенал» к титулу. А так маячит перспектива снова занять четвертое место, сломав коллектив морально.

Даже Тоуни из «Брентфорда» – у него завершается дисквалификация за ставки на футбол, является слишком дорогим январским лотом для «канониров», которые вложили деньги в тех, кто не помогает. Защитнику Тимберу не повезло, травмировался, но Хаверц изначально казался странной ставкой с огромным ценником. Скептики не ошиблись, у Кая четыре гола в АПЛ , но этого мало в сезоне, где «Ливерпуль» включил рациональность.

На рынке остаются реалистичные варианты

У Артеты большой список трансферных желаний. Подумывают о подписании центрального защитника Гуэхи из «Кристал Пэлас», чтобы составил связку с Салиба. В будущем «канониры» мечтают усилить центр поля, Партея стоило отдать шейхам за хорошие деньги. Игру Дугласа Луиса из «Астон Виллы» и Мартина Субименди из «Реала Сосьедад» аналитики лондонского клуба давно изучили. Решение примут ближе к лету.

А пока большинство фанатов «Арсенала» в опросах голосуют за подписание центрального нападающего. И если хорошо подумать о характеристиках нужного игрока, то на рынке можно найти парочку форвардов, способных приехать в январе. В «Севилье» ведет борьбу за выживание в Ла Лиге марокканец Эн-Несери. Ему 26 лет, шикарно играет головой. Если договорятся об аренде без права выкупа, то не худший вариант.

Сразу несколько вариантов в Бундеслиге. У «Лейпцига» в основе есть бельгиец Опенда, но можно повоевать за 20-летнего словенца Шешко. А вот героя немецкого сезона – Гуйрасси из «Штутгарта», достать сложнее. Во-первых, устанет на Кубке Африки, играя за Гвинею. Во-вторых, после голов в Бундеслиге ценник взлетел до 40 миллионов евро. Гуйрасси может оказаться героем на час, ставить на такого форварда опасно.

Но есть ли у «Арсенала» идеальный выбор? Нельзя выпадать из первой четверки, уступив «Тоттенхэму», ведь «канониры» только вернулись в ЛЧ , впервые за много лет сыграют в плей-офф. В матчах против «Порту» тоже нужен меткий форвард. Поэтому вспомнят и бразильца Барбосу из «Фламенго». Габигол намного дешевле, чем многие другие форварды, поскольку контракт лишь до конца этого года. Также вспомнят старого знакомого.

Фирмино хочет сбежать из Саудовской Аравии. Будет забавно, если именно Бобби весной поможет Артете в погоне за «Ливерпулем». История знала похожие примеры, голландец Ван Перси единственный раз стал чемпионом Англии в составе «Манчестер Юнайтед», а не «Арсенала».