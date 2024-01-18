«Торино» готовит новое предложение по защитнику «Гремио»

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вчера, 10:00

«Торино» намерено приобрести защитника «Гремио» . Туринцы готовят новое предложение в размере 1,5 миллионов евро плюс бонусы. В «Торино» уверены, что сделка состоится.

В прошедшем сезоне Куабано провёл 18 матчей, забил 3 мяча и получил 6 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего бразильца в 1,5 миллиона евро.