«Торино» намерено приобрести защитника «Гремио» Куабано. Туринцы готовят новое предложение в размере 1,5 миллионов евро плюс бонусы. В «Торино» уверены, что сделка состоится.
В прошедшем сезоне Куабано провёл 18 матчей, забил 3 мяча и получил 6 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего бразильца в 1,5 миллиона евро.
Кп - не основа на сайте, а всего лишь досуг и связующий элемент, создающий положительную динамику роста активности ресурса. По моему мнению, самым ценным фактором, который увеличивает динамику сайта - это общение корреспондентов на линии чата новостей. В чем тут мой акцент, это справедливая игра для большинства в Кп. Поиск оптимальной середины балансировка так скажем по всем позициям. Когда говорят: нужен "родительский контроль", он, думаю нужен по отношению к клонам, и нужно максимально ограничить их среду обитания на сайте. Не должно быть на сайте 400 клонов от одного пользователя в противовес к тем у кого один.
Кп - не основа на сайте, а всего лишь досуг и связующий элемент, создающий положительную динамику роста активности ресурса. По моему мнению, самым ценным фактором, который увеличивает динамику сайта - это общение корреспондентов на линии чата новостей. В чем тут мой акцент, это справедливая игра для большинства в Кп. Поиск оптимальной середины балансировка так скажем по всем позициям. Когда говорят: нужен "родительский контроль", он, думаю нужен по отношению к клонам, и нужно максимально ограничить их среду обитания на сайте. Не должно быть на сайте 400 клонов от одного пользователя в противовес к тем у кого один.