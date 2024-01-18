Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2023/2024

«Торино» готовит новое предложение по защитнику «Гремио»

вчера, 10:00

«Торино» намерено приобрести защитника «Гремио» Куабано. Туринцы готовят новое предложение в размере 1,5 миллионов евро плюс бонусы. В «Торино» уверены, что сделка состоится.

В прошедшем сезоне Куабано провёл 18 матчей, забил 3 мяча и получил 6 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего бразильца в 1,5 миллиона евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Фулхэм» работает над трансфером игрока, которым интересуется «Ливерпуль»
Сегодня, 11:38
Слухи«Сельта» претендует на защитника «Ньюкасла»
Сегодня, 10:56
СлухиОдин из лидеров чемпионата Англии хочет подписать нападающего «Мидлсбро»
Сегодня, 08:53
Слухи«Олимпиакос» хочет усилиться игроком «Коринтианса»
Сегодня, 08:37
Слухи«Ред Булл Зальцбург» не продаст Шимича этой зимой
Сегодня, 08:17
Слухи«Манчестер Юнайтед» следит за защитником «Байера»
Сегодня, 00:39
Все комментарии
протон
протон
вчера в 10:41
Самое главное мои друзья по больше содержательных комментариев, особенно большую ценность имеют репосты как развитие сайта и увеличения численности активных созидателей. Многие игроки в погоне за очками обленились выкладывать комментарии со смыслом ограничиваясь пару словечками ради КП.
 Кп - не основа на сайте, а всего лишь досуг и связующий элемент, создающий положительную динамику роста активности ресурса. По моему  мнению, самым ценным фактором, который увеличивает динамику сайта - это общение корреспондентов на линии чата новостей. В чем тут мой акцент, это справедливая игра для большинства в Кп. Поиск оптимальной середины балансировка так скажем по всем позициям. Когда говорят: нужен "родительский контроль", он, думаю нужен по отношению к клонам, и нужно максимально ограничить их среду обитания на сайте. Не должно быть на сайте 400 клонов от одного пользователя в противовес к тем у кого один. 
drug01
drug01
вчера в 10:40
Надеюсь упорство Торино достигнет своего результата!!! Желаем удачи!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 