Нобоа не тренируется с «Сочи»

Полузащитник «Сочи» не тренируется с командой. Это подтвердил генеральный директор клуба .

Действительно, Кристиан Нобоа пока не тренируется с командой. Сейчас рано говорить о его возможном уходе из «Сочи». Если что-то будет, то мы объявим.