Нобоа не тренируется с «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа не тренируется с командой. Это подтвердил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.
Действительно, Кристиан Нобоа пока не тренируется с командой. Сейчас рано говорить о его возможном уходе из «Сочи». Если что-то будет, то мы объявим.
Не знаю, останется ли Нобоа в России или решит закончить карьеру на Родине, так или иначе, от всей души, пожелаю ему Удачи- как футбольной, так и чисто человеческой!!!
Не знаю, останется ли Нобоа в России или решит закончить карьеру на Родине, так или иначе, от всей души, пожелаю ему Удачи- как футбольной, так и чисто человеческой!!!