Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТренировкиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Нобоа не тренируется с «Сочи»

вчера, 18:15

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа не тренируется с командой. Это подтвердил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

Действительно, Кристиан Нобоа пока не тренируется с командой. Сейчас рано говорить о его возможном уходе из «Сочи». Если что-то будет, то мы объявим.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Глушаков — о сборах с «Ростовом»: «Мне всё нравится, хорошая атмосфера»
16 января
Игроки «Вулверхэмптона» на тренировке сыграли матч с детьми
10 января Фото
ОфициальноХоланд вернулся к тренировкам после травмы
04 января
Ивич: «Галицкий приезжает на тренировки»
25 декабря 2023
Президент «Урала» рассказал о тренировке команды в условиях сильного мороза
07 декабря 2023
Йедлин рассказал о поведении Месси на тренировках клуба «Интер Майами»
07 декабря 2023
Сортировать
Все комментарии
Интерес
Интерес
вчера в 21:50
Поедет Родину спасать.Но это не точно.
cpy2qssm7vwf
cpy2qssm7vwf
вчера в 20:52
Похоже всё уже решено, просто идёт утряска некоторых моментов.
drug01
drug01
вчера в 19:26
Возможно есть какие то варианты! Для Сочи он много сделал хорошего. Но футбол бросать ещё рано....
lotsman
lotsman ответ s8c2n5y7hsmx (раскрыть)
вчера в 19:23
В Эквадор.
s8c2n5y7hsmx
s8c2n5y7hsmx ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:19
В смысле в Зенит или в Эквадор?)
Думаю, что на родину он сейчас точно не хочет))
lotsman
lotsman
вчера в 19:05
Да пора ему уже возвращаться к родным берегам. Он не плохо показал себя в РПЛ.
Capral
Capral
вчера в 18:45
Похоже, что уйдет... Всегда, когда из чемпионата уходят игроки- умные, техничные, много лет игравшие в ПЛ России, всегда, появляется, небольшое чувство недосказанности. Кто бы за кого не болел, думаю, Нобоа, и как человек, и как игрок- оставил после себя в России, самое приятное впечатление!!! Умный, техничный, и, я даже сказал бы- аристократичный футболист с экзотической внешностью, с кошачьей походкой. Незаменимый, яркий диспетчер в Рубине у Бердыева. Много полезного и нужного сделавший в ДИНАМО. И конечно, снова у Бердыева- но уже в Ростове, но, всё тот же, неповторимый и неувядающий Нобоа!!! Про питерский период Нобоа я не вспоминал, поскольку, считаю его не самым ярким в карьере замечательного игрока.

Не знаю, останется ли Нобоа в России или решит закончить карьеру на Родине, так или иначе, от всей души, пожелаю ему Удачи- как футбольной, так и чисто человеческой!!!
ermak6848
ermak6848 ответ Kenas Ter-Aristakessian (раскрыть)
вчера в 18:34
похоже на Это..
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 18:30
Не тренируется с командой, значит Нобоа скоро уйдет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 