Игроки «Вулверхэмптона» на тренировке сыграли матч с детьми

«Вулверхэмптон» пригласил на базу основной команды клуба детей из команды U8.
Они встретились с защитником Уго Буэно и спортивным директором Мэттом Хоббсом. Затем им была предоставлена возможность посмотреть оставшуюся часть тренировки взрослых футболистов. В какой-то момент главный тренер «волков» Гари О'Нил решил организовать матч 5 на 5 с участием детей и некоторых игроков основы.
В игре приняли участие такие футболисты, как Макс Килман, Жозе Са, Матеус Кунья, Пабло Сарабия и Педру Нету.
В клубе отметили, что стремятся каждый год обеспечивать взаимодействие детей до 8 лет с основной командой, так как это даёт ребятам лучший опыт.
вот так и закладывают фундамент будущего ...
вот так и закладывают фундамент будущего ...