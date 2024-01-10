Игроки «Вулверхэмптона» на тренировке сыграли матч с детьми

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вчера, 13:18

«Вулверхэмптон» пригласил на базу основной команды клуба детей из команды U8.

Они встретились с защитником и спортивным директором Мэттом Хоббсом. Затем им была предоставлена возможность посмотреть оставшуюся часть тренировки взрослых футболистов. В какой-то момент главный тренер «волков» решил организовать матч 5 на 5 с участием детей и некоторых игроков основы.

В игре приняли участие такие футболисты, как , , , и .

В клубе отметили, что стремятся каждый год обеспечивать взаимодействие детей до 8 лет с основной командой, так как это даёт ребятам лучший опыт.