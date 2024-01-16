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Глушаков — о сборах с «Ростовом»: «Мне всё нравится, хорошая атмосфера»

вчера, 16:31

Полузащитник Денис Глушаков рассказал о ходе тренировок с «Ростовом».

В принципе всё хорошо, тренировочный процесс идёт. Нагрузки выдерживаю, в общей группе тренируюсь, с Валерием Карпиным и футболистами общаюсь. Мне всё нравится, хорошая атмосфера.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:21
трудно поверить, что возьмёт его Карпин
ABir
ABir
вчера в 20:58
Откуда ты нарисовался Денис - чертяка?
tp93whnhna6v
tp93whnhna6v
вчера в 18:21
Всё хорошо, только желаемый миллион зелёных не предлагают.... Ну дайте хотя бы половину!
kqzbhf5xxwyf
kqzbhf5xxwyf
вчера в 18:16
Денис бы не помешал Ростову для усиления
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:38
Так как участвую в КП тоже решил высказать своё мнение .
Лично я спокойно отношусь как играют мои соперники по КП. На больших "кэфах" или малых ; один у них аккаунт или несколько ; "писатели" они или "вольные стрелки"...
Конечно же не хочется проигрывать ,особенно подчас в последний момент - зато повышается интерес, да ведь это конкурс - значит есть и победители и проигравшие.
Да и многие почему то забывают, что КП по крайней мере две стороны . Со одной стороны организаторы у которых свои цели ( наверное имеется установка начальства , пожелания спонсоров, и наконец своё видение ситуации)
С другой стороны участники со своими амбициями и запросами (всем не угодишь).Но ведь когда мы становимся участниками, мы априори принимаем правила и условия конкурса за соблюдением которых следят организаторы.
Диапазон возможностей описан в правилах (что не запрещено , то можно) - дерзайте , придумывайте , что то новое и побеждайте! Ведь по ходу КП -были новаторы. И возможно ещё появится какой ни будь "не...бенный математик" или везунчик "поцелованный в маковку" - которые всех "уделают")
Ведь "положа руку на сердце" конкурс отличный - хорошая м/т база; нормальные призы; а что самое главное спокойные своевременные ответы на вопросы "разгневанных" участников.
Конечно и мне не всё нравиться в КП (надо быть "блаженным", что бы быть всем довольным) и хотелось бы некоторые "вещи" поменять. Но повторюсь я нахожусь в графе "участники" и следовательно могу либо участвовать ,либо нет.
Теперь , что касается снижение потолка "кэфов", по сути не чего не
изменилось - ведь он снизился для для всех участников - выбирай любой предоставленный "кэф" и ставь.
PS Кстати в декабре в финале ( в группе Яшина ) насколько я помню победил обычный пользователь ( не "писатель" и не "клоновод").
Мои поздравления!
hdte3uusrs2y
hdte3uusrs2y
вчера в 17:26
Одно дело тренировки, а другое дело официальные матчи.
shlomo
shlomo
вчера в 17:16
Не думаю что Карпуша поведется и возьмет его в команду...
sova147
sova147
вчера в 17:05
У него большое желание ещё играть, пожелаем чтобы он нашёл свою команду..
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:43
Может в Ростове и останется играть?
Гость
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