Глушаков — о сборах с «Ростовом»: «Мне всё нравится, хорошая атмосфера»

Полузащитник рассказал о ходе тренировок с «Ростовом».

В принципе всё хорошо, тренировочный процесс идёт. Нагрузки выдерживаю, в общей группе тренируюсь, с Валерием Карпиным и футболистами общаюсь. Мне всё нравится, хорошая атмосфера.