Холанд вернулся к тренировкам после травмы

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вчера, 11:37

Нападающий «Манчестер Сити» приступил к тренировкам после травмы. Клубная пресс-служба опубликовала фотографии с занятия.

В последний раз норвежский форвард выходил на поле в матче с «Астон Виллой» 6 декабря.