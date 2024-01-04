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ГлавнаяНовостиТренировкиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Холанд вернулся к тренировкам после травмы

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Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 13:16, ред.
Сити заберёт всё...
Холанд вернулся...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:41
Ну какой ещё квардупл, Сити одного трофея будет достаточно с такой полузащитой
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:01
Месяц в лазарете не сдвинул его с первой строчки бомбардиров сезона в АПЛ......
Удачи......и не побоюсь этого слова - квадрупла......
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:54
Посмотрим,что он покажет после восстановления.
shlomo
shlomo
вчера в 11:54
Ну все не повезло Вилле ... наверное много пропустят.
Гость
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