Холанд вернулся к тренировкам после травмы

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд приступил к тренировкам после травмы. Клубная пресс-служба опубликовала фотографии с занятия.
В последний раз норвежский форвард выходил на поле в матче с «Астон Виллой» 6 декабря.
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд приступил к тренировкам после травмы. Клубная пресс-служба опубликовала фотографии с занятия.
В последний раз норвежский форвард выходил на поле в матче с «Астон Виллой» 6 декабря.
Холанд вернулся...
Холанд вернулся...
Удачи......и не побоюсь этого слова - квадрупла......
Удачи......и не побоюсь этого слова - квадрупла......