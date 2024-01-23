«Реал» продлил контракт с Милитао

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вчера, 16:18

«Реал» продлил соглашение с центральным защитником .

Контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.

Футболист сборной Бразилии выступает за мадридскую команду с 2019 года, проведя в общей сложности за неё 143 матча, а также забив 11 мячей.