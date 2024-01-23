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«Реал» продлил контракт с Милитао

вчера, 16:18

«Реал» продлил соглашение с центральным защитником Эдером Милитао.

Контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.

Футболист сборной Бразилии выступает за мадридскую команду с 2019 года, проведя в общей сложности за неё 143 матча, а также забив 11 мячей.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:50
Надеюсь, что вернётся ещё более сильным. Очень не хватает его и Куртуа.
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:37
Это же его Сити качнула?
shur
shur ответ AgamagA_____ (раскрыть)
вчера в 18:13, ред.
...Гризманн наоборот, извлёк урок из игровой ситуации в Барсе,
стал ещё мудрее и полезнее в Атлетико, а то что в нём Дешам души не чает, то каждому школяру понятно,один из лидеров сборной Франции,мозг и душа команды!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
112910415
112910415
вчера в 17:50
будем надеяться на лучшее
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 17:48
Да вообще нет никаких гарантий, что даже топ игрок может продолжить играть на своём уровне в другом топ клубе. Простой пример - Азар. Шевченко в Челси - провал. Торрес в Челси тоже провал. Это как пример яркие игроки, звёзды. В той же Барселоне пропали Коутинью, Гризманн.
4h88dvm6d8vj
4h88dvm6d8vj
вчера в 17:32
В 28 году будет ветераном Реала. Удачи в играх!
q9dzngytm7pd
q9dzngytm7pd ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:58
Будет ли на том же уровне играть, вот в чём вопрос(
8s9qrg2g7fy3
8s9qrg2g7fy3 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 16:57
Может просто сжалились...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 16:28
Так же в "Арсенале" с Рэмзи и Уилширом, оба после тяжелых травм так и не вернулись на тот уровень, который показывали. Поэтому боязно за Куртуа и Эдера (ну Алаба и до травмы вообще не оправдывал свою космическую зарплату в 18 миллионов в год, так что его не беру, тут прокол Переса, который хотел взять по дешёвке топа, а в итоге выложит 60 миллионов посредственному ныне защитнику).
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:25
Отлично, Эдер - один из ключевых игроков, и сейчас его очень не хватает. Вместе с Рюдигером и Куртуа они были важными творцами успеха со взятием ЛЧ. Его и Куртуище очень не хватает.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:24
Редко продлевают контракт с человеком, который с тяжёлой травмой.
Можно вспомнить пример Хесе из Реала. До травмы это был один из лучших игроков на тот момент в Реале. Но вспышка была недолгой. После травмы уже не было ни скорости, ни напористости той.
Не факт, что после травмы это будет прежний Милитао. Но тем не менее, молодцы, поддержали игрока
Гость
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