«Реал» продлил контракт с Милитао

«Реал» продлил соглашение с центральным защитником Эдером Милитао.
Контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.
Футболист сборной Бразилии выступает за мадридскую команду с 2019 года, проведя в общей сложности за неё 143 матча, а также забив 11 мячей.
«Реал» продлил соглашение с центральным защитником Эдером Милитао.
Контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.
Футболист сборной Бразилии выступает за мадридскую команду с 2019 года, проведя в общей сложности за неё 143 матча, а также забив 11 мячей.
Можно вспомнить пример Хесе из Реала. До травмы это был один из лучших игроков на тот момент в Реале. Но вспышка была недолгой. После травмы уже не было ни скорости, ни напористости той.
Не факт, что после травмы это будет прежний Милитао. Но тем не менее, молодцы, поддержали игрока
Можно вспомнить пример Хесе из Реала. До травмы это был один из лучших игроков на тот момент в Реале. Но вспышка была недолгой. После травмы уже не было ни скорости, ни напористости той.
Не факт, что после травмы это будет прежний Милитао. Но тем не менее, молодцы, поддержали игрока