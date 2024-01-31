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«Копенгаген» взял в аренду защитника из Английской Премьер-Лиги

вчера, 13:53

Защитник Скотт МакКенна на правах аренды перешёл из «Ноттингем Форест» в «Копенгаген».

Футболист будет выступать за коллектив из Дании до конца нынешнего сезона.

«Копенгаген» взял в аренду защитника из Английской Премьер-Лиги

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Все комментарии
a-league
a-league
вчера в 14:32
    p7z6sg8z964k
    p7z6sg8z964k
    вчера в 14:18
    Под плей-офф ЛЧ обязательно надо надо датчанам укрепляться
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 14:16
    Копенгагену как раз не помешает усиление в защите.
    Гость
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