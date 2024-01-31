Защитник Скотт МакКенна на правах аренды перешёл из «Ноттингем Форест» в «Копенгаген».
Футболист будет выступать за коллектив из Дании до конца нынешнего сезона.
Защитник Скотт МакКенна на правах аренды перешёл из «Ноттингем Форест» в «Копенгаген».
Футболист будет выступать за коллектив из Дании до конца нынешнего сезона.
Присоединяюсь к соболезнованиям Союзу литераторов по поводу безвременной утраты всего, что "наговорено" за месяц непосильного труда. Это свыше прилетел говорунам бумеранг за удобные/обрезанные коэффициенты
Присоединяюсь к соболезнованиям Союзу литераторов по поводу безвременной утраты всего, что "наговорено" за месяц непосильного труда. Это свыше прилетел говорунам бумеранг за удобные/обрезанные коэффициенты