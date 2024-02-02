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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыФранция. Лига 1 2023/2024

«Лион» обвинил «Вест Хэм» в срыве трансфера Бенрахма

вчера, 11:15

«Лион» обвинил «Вест Хэм» в срыве трансфера нападающего сборной Алжира Мохамеда Бенрахма. В четверг «ткачи» достигли устной договорённости с «молотобойцами» о переходе игрока и ожидали его в четверг в Лионе.

Французский клуб загрузил все необходимые данные в систему ФИФА, чтобы осуществить трансфер Бенрахма. «Вест Хэм» со своей стороны не сделал этого, несмотря на постоянное общение между клубами и обещания английской стороны.

«Лион» оставляет за собой право инициировать все соответствующие процедуры, необходимые для подтверждения сделки в более поздний срок, и при необходимости привлечь «молотобойцев» к ответственности.

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Все комментарии
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ubxc9zh83kwq
вчера в 14:32
Могли и передумать, это их право.
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vwy2fgyc8y4g
вчера в 13:55
Согласен с позицией «Лиона». «Вест Хэм» проявил неуважение к французскому клубу, не выполнив свои обязательства по трансферу. Это может привести к негативным последствиям для английского клуба, так как «Лион» имеет право на проведение сделки в более поздний срок и привлечение «Вест Хэма» к ответственности.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:07
А вот и трансферный скандальчик подоспел...
Вещий
Вещий
вчера в 11:20
Интересно чем же все это дело закончится... и на чью сторону встанет ФиФа
Гость
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