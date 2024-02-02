«Лион» обвинил «Вест Хэм» в срыве трансфера Бенрахма

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вчера, 11:15

«Лион» обвинил «Вест Хэм» в срыве трансфера нападающего сборной Алжира . В четверг «ткачи» достигли устной договорённости с «молотобойцами» о переходе игрока и ожидали его в четверг в Лионе.

Французский клуб загрузил все необходимые данные в систему ФИФА , чтобы осуществить трансфер Бенрахма. «Вест Хэм» со своей стороны не сделал этого, несмотря на постоянное общение между клубами и обещания английской стороны.

«Лион» оставляет за собой право инициировать все соответствующие процедуры, необходимые для подтверждения сделки в более поздний срок, и при необходимости привлечь «молотобойцев» к ответственности.