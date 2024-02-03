«Краснодар» крупно обыграл «Родину» в контрольном матче

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вчера, 18:58

«Краснодар» одержал крупную победу в контрольном матче с «Родиной».

Эдуард Сперцян открыл счет на 4-й минуте, Олакунле Олусегун на 38-й удвоил преимущество команды, а на 65-й Джон Кордоба забил третий мяч «быков».