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«Краснодар» крупно обыграл «Родину» в контрольном матче

вчера, 18:58
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 0Логотип футбольный клуб Родина (Москва)РодинаМатч завершен

«Краснодар» одержал крупную победу в контрольном матче с «Родиной».

Эдуард Сперцян открыл счет на 4-й минуте, Олакунле Олусегун на 38-й удвоил преимущество команды, а на 65-й Джон Кордоба забил третий мяч «быков».

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ, «Родина» идет на 7-м месте в Первой лиге.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
whb7t46q3m38
whb7t46q3m38
вчера в 22:02
Гордится особо и нечем, избиение младших...
efnq7e7sf8h5
efnq7e7sf8h5 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:00
Двусмысленно звучит конечно))
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:15
Краснодар играл расслабленно, был виден низкий темп и желание сохранить мяч, а не побежать в атаку. В то время, как Родина забирала мяч в основном через фолы, старались, пыхтели. Краснодар быстро забирал мяч и распоряжался им по своему усмотрению. Да, категория у соперников разная, но работу в прессинге отмечу как плюс, работала вся команда и прессинг был эффективен.

В этом матче произошло очень редкое явление, голевую передачу третьего гола отдал мощным броском рукой вратарь быков Агкацев. Швырнул мяч в сторону центрального круга на Кордобу, а тот оставил не у дел двух защитников и забил в дальний угол в своем стиле.
Ну и напоследок, судья в этом матче спас Родину от еще более крупного поражения, не назначив пенальти во втором тайме за фол в штрафной на Волкове, хотя на повторе был виден фол.
lotsman
lotsman
вчера в 19:12
Бедная Родина. Все её крупно раскатывают.
s3qdqw9f6ct8
s3qdqw9f6ct8
вчера в 19:11
Класс есть класс. Главное не потратить силы на товарищеские матчи.
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