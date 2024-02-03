«Краснодар» крупно обыграл «Родину» в контрольном матче

«Краснодар» одержал крупную победу в контрольном матче с «Родиной».
Эдуард Сперцян открыл счет на 4-й минуте, Олакунле Олусегун на 38-й удвоил преимущество команды, а на 65-й Джон Кордоба забил третий мяч «быков».
«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ, «Родина» идет на 7-м месте в Первой лиге.
В этом матче произошло очень редкое явление, голевую передачу третьего гола отдал мощным броском рукой вратарь быков Агкацев. Швырнул мяч в сторону центрального круга на Кордобу, а тот оставил не у дел двух защитников и забил в дальний угол в своем стиле.
Ну и напоследок, судья в этом матче спас Родину от еще более крупного поражения, не назначив пенальти во втором тайме за фол в штрафной на Волкове, хотя на повторе был виден фол.
В этом матче произошло очень редкое явление, голевую передачу третьего гола отдал мощным броском рукой вратарь быков Агкацев. Швырнул мяч в сторону центрального круга на Кордобу, а тот оставил не у дел двух защитников и забил в дальний угол в своем стиле.
Ну и напоследок, судья в этом матче спас Родину от еще более крупного поражения, не назначив пенальти во втором тайме за фол в штрафной на Волкове, хотя на повторе был виден фол.