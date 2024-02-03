Дубль Ришарлисона не помог «Тоттенхэму» переиграть «Эвертон»

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вчера, 17:31

«Эвертон» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в 23-м туре АПЛ (2:2).

Ришарлисон на 4-й минуте вывел гостей вперед, а на 30-й Джек Харрисон сравнял счет. На 41-й Ришарлисон оформил дубль. Джэрред Брэнтуэйт на 90+4-й вернул равенство на табло.

После матча «ириски» идут на 17-м месте (19 очков), «шпоры» находятся на 4-й позиции (44 балла).