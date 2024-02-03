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Дубль Ришарлисона не помог «Тоттенхэму» переиграть «Эвертон»

вчера, 17:31
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)2 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Эвертон» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в 23-м туре АПЛ (2:2).

Ришарлисон на 4-й минуте вывел гостей вперед, а на 30-й Джек Харрисон сравнял счет. На 41-й Ришарлисон оформил дубль. Джэрред Брэнтуэйт на 90+4-й вернул равенство на табло.

После матча «ириски» идут на 17-м месте (19 очков), «шпоры» находятся на 4-й позиции (44 балла).

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Все комментарии
2nnapjpfa55d
2nnapjpfa55d
вчера в 19:13
Эвертону плюс, Тоттенхэму минус.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:38
Счёт по игре !
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 18:35
Лучшая диета это кушать, а не жрать..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:45, ред.
Игра так себе. А вот её комментатор Наташа Юрина реально на высоте.
Девушка намного комфортней воспринимается ухом, нежели, к примеру напыщенный Генич или глупый Арустамян. У неё прекрасная речь, в которой отсутствуют слова-паразиты, тавтология, глупые приколы и самолюбование.
Беспристрастность у комментатора-болельщика - это больная для многих тема, однако она и с этим справляется.
Да и касаемо самих футбольных тонкостей - Юрина фору многим представителям сильного пола по части профессии может дать.
w6dtm8srt9xn
w6dtm8srt9xn
вчера в 17:45
    68aprbtr64bt
    68aprbtr64bt
    вчера в 17:35
    Тоттенхэм упустил победу играя в гостях!
    Eugene Natsmith
    Eugene Natsmith
    вчера в 17:32
    достойный результат от достойных команд ...да очки нужны и тем и тем.
    Гость
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