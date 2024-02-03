Дубль Ришарлисона не помог «Тоттенхэму» переиграть «Эвертон»

«Эвертон» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в 23-м туре АПЛ (2:2).
Ришарлисон на 4-й минуте вывел гостей вперед, а на 30-й Джек Харрисон сравнял счет. На 41-й Ришарлисон оформил дубль. Джэрред Брэнтуэйт на 90+4-й вернул равенство на табло.
После матча «ириски» идут на 17-м месте (19 очков), «шпоры» находятся на 4-й позиции (44 балла).
Девушка намного комфортней воспринимается ухом, нежели, к примеру напыщенный Генич или глупый Арустамян. У неё прекрасная речь, в которой отсутствуют слова-паразиты, тавтология, глупые приколы и самолюбование.
Беспристрастность у комментатора-болельщика - это больная для многих тема, однако она и с этим справляется.
Да и касаемо самих футбольных тонкостей - Юрина фору многим представителям сильного пола по части профессии может дать.
Девушка намного комфортней воспринимается ухом, нежели, к примеру напыщенный Генич или глупый Арустамян. У неё прекрасная речь, в которой отсутствуют слова-паразиты, тавтология, глупые приколы и самолюбование.
Беспристрастность у комментатора-болельщика - это больная для многих тема, однако она и с этим справляется.
Да и касаемо самих футбольных тонкостей - Юрина фору многим представителям сильного пола по части профессии может дать.