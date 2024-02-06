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Почеттино ответил на вопрос о взаимоотношениях с руководством «Челси»

вчера, 16:48

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино дал комментарий касательно взаимоотношений с руководством клуба.

Мы выполняем работу все вместе. Это важнее всего. Мы общаемся каждый день.

Ранее сообщалось, что «синие» не смогут уволить рулевого в этом сезоне. «Челси» идет на 11-м месте в АПЛ.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:59
очень важно, что все вместе ! )
но результаты-то где, когда ?!
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 21:53
А его никто и не оправдывает. Важно понять, в чем причина неудач. Но и назвать, Почеттино полным неудачником, вероятно не стоит. Так часто бывает- не заладилось в одном клубе, получается в другом... Тухель конечно так низко не падал, но похоже, в этом сезоне, может проиграть абсолютно всё. С Анчелотти или даже с Тухелем, Почеттино, никто не сравнивает- разные уровни, но и хоронить тренера, я бы не стал. Возможно увольнение- это бывает и не только с такими как Почеттино. Пару дней назад, в немецкой печати было громкое оглавление по работе Почеттино. Но честно скажу, не стал читать, не интересно.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:41, ред.
Но в Челси к сожалению дно пробито. Тухель, Анчелотти с топами так не падали.
Почеттино казалось не кубковый тренер, теперь у него проблемы на длинной дистанции.
Флик смог собрать сопли в Баварии после Ковача, где казалось что Бавария не сможет выиграть ЛЧ.
Анчелотти смог собрать Реал и выиграть ЛЧ после Зидана, который безвольно проиграл полуфинал Челси в ЛЧ.
У Аллегри в Ювентусе не все топы играют даже по меркам Серии А, но пытается навязать борьбу за чемпионство.
Конте и Жозе по таким тратам купили бы тех кого хотели бы и скорее всего боролись бы в АПЛ за топ-4.
А то что сейчас творится в Челси нет оправдания.
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 19:41
Моё Почтение!!!
Согласен. Но никто его и не оправдывает. Нет результата, нет игры и даже перспективы на достойную игру. Абсолютно бессистемный футбол. Очень жаль. Но я уже вспоминал его работу в ТХ и работу, довольно удачную. Не всегда, всё и у всех получается... Тот же, Анчилотти, тоже не всегда побеждал или Зидан. Я не знаю причин неудач Челси, не знаю всех проблем команды. У Тухеля, тоже, ничего не клеится, хотя условия созданы нормальные. Мне трудно ответить, тем более, объяснить. Но далеко не всегда, сильный состав- гарантия быстрого успеха...
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:28, ред.
Здравствуйте, но все таки не понятно как можно с таким составом быть где-то в середине таблицы.
Это не Барселона где считают каждую копейку, в Челси тратят под хотелки тренера, тут должен быть результат.
И под такие затраты выбор у Челси будет большой, а Почеттино пока не тянет.
К ним могут пойти тот же Жозе, Конте, Аллегри, Флик.
Почеттино скорее всего понимает, что долго не продержится, если будут такие результаты.
Да и Аякс прошёл Юве на тонкого, была к примеру штанга у Косты и обилие моментов у Аякса не было. Вообще похожие тренеры (Почеттино и Тен Хаг) встретились в полуфинале ЛЧ и у них есть схожие проблемы в АПЛ. Может у Тен Хага немного лучше турнирное положение.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 18:54
Есть ещё время всё исправить более менее достойно!
jjhzvhwety8g
jjhzvhwety8g
вчера в 18:27
Пока совет директоров взял паузу, дав ещё немного времени тренеру.
Capral
Capral
вчера в 17:54, ред.
Ну, допустим, он не нулевой, это Вы, любезный, несколько загнули.

Достаточно вспомнить как он с ТХ дошел до финала ЛЧ, и как героически, выбил в 1/2 Аякс, который, к слову сказать, в том розыгрыше громил Юве и Реал!!! Другое дело что, конечно, он не гений, и ошибки в работе у него имеются. Он человек невыдержанный, где-то возможно нескромный, но кто из нас без греха?

Много Вы знаете в современном футболе тренеров-гениев? Почет работает как может. Как сложится его дальнейшая работа - неизвестно. Похоже что в Челси светлое будущее его не ждет. Признаюсь, когда Почеттино пришел в Челси, я даже не сомневался, что именно у него раскроется Мудрик! Увы, моим надеждам не суждено было сбыться... И все равно, я желаю ему Удачи!!!
Les_Corts
Les_Corts ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 17:41
Гениальность Боули узрим, когда Челси будет продавать игроков. Если сможет выходить в условный "плюс", то хотя бы бизнес-план можно признать адекватным. Но со спортивной точки зрения это конечно полный капут.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:33, ред.
Хорошо пригрелся Почеттино уволить его нельзя, сезон проваливает, но гениально вдалбивает в голову всем, что можно быть элитным без трофеев.
Да ещё и указал, что они все вместе делают работу, то есть в Челси никому трофеи не нужны больше, ведь они и так себя элитой считают.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:12
Руководству клуба по барабану на тебя .
У них совершенно другие прерогативы , купи - продай ☝️😉. Они вообще не про футбол.
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:09
А что еще он мог сказать.
Вещий
Вещий
вчера в 17:02
Cначала контракты с физруками позаключают кабальные для клубов, затем ничего поделать с этим не могут. За что 12 мультов компенсации Почеттино? Он ничего не выиграл. Распиарили до топ-тренера, а он нулевый. Нужно оклад плюс премии за результаты. Нет результатов - на выход. с тем, кто его привел...

Ну а так что, Боули красава, за пару лет сменил двух тренеров, накупил на лярд игроков и главное достижение команды - боязнь нарушить ффп ( если сейчас начать процесс смены тренера....). Так хреново не управлял клубом в АПЛ никто, даже Глейзеры, которых Боули с легкостью переплюнул....
Гость
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