Почеттино ответил на вопрос о взаимоотношениях с руководством «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино дал комментарий касательно взаимоотношений с руководством клуба.
Мы выполняем работу все вместе. Это важнее всего. Мы общаемся каждый день.
Ранее сообщалось, что «синие» не смогут уволить рулевого в этом сезоне. «Челси» идет на 11-м месте в АПЛ.
Ну а так что, Боули красава, за пару лет сменил двух тренеров, накупил на лярд игроков и главное достижение команды - боязнь нарушить ффп ( если сейчас начать процесс смены тренера....). Так хреново не управлял клубом в АПЛ никто, даже Глейзеры, которых Боули с легкостью переплюнул....
Ну а так что, Боули красава, за пару лет сменил двух тренеров, накупил на лярд игроков и главное достижение команды - боязнь нарушить ффп ( если сейчас начать процесс смены тренера....). Так хреново не управлял клубом в АПЛ никто, даже Глейзеры, которых Боули с легкостью переплюнул....
Да ещё и указал, что они все вместе делают работу, то есть в Челси никому трофеи не нужны больше, ведь они и так себя элитой считают.
Да ещё и указал, что они все вместе делают работу, то есть в Челси никому трофеи не нужны больше, ведь они и так себя элитой считают.
Достаточно вспомнить как он с ТХ дошел до финала ЛЧ, и как героически, выбил в 1/2 Аякс, который, к слову сказать, в том розыгрыше громил Юве и Реал!!! Другое дело что, конечно, он не гений, и ошибки в работе у него имеются. Он человек невыдержанный, где-то возможно нескромный, но кто из нас без греха?
Много Вы знаете в современном футболе тренеров-гениев? Почет работает как может. Как сложится его дальнейшая работа - неизвестно. Похоже что в Челси светлое будущее его не ждет. Признаюсь, когда Почеттино пришел в Челси, я даже не сомневался, что именно у него раскроется Мудрик! Увы, моим надеждам не суждено было сбыться... И все равно, я желаю ему Удачи!!!
Достаточно вспомнить как он с ТХ дошел до финала ЛЧ, и как героически, выбил в 1/2 Аякс, который, к слову сказать, в том розыгрыше громил Юве и Реал!!! Другое дело что, конечно, он не гений, и ошибки в работе у него имеются. Он человек невыдержанный, где-то возможно нескромный, но кто из нас без греха?
Много Вы знаете в современном футболе тренеров-гениев? Почет работает как может. Как сложится его дальнейшая работа - неизвестно. Похоже что в Челси светлое будущее его не ждет. Признаюсь, когда Почеттино пришел в Челси, я даже не сомневался, что именно у него раскроется Мудрик! Увы, моим надеждам не суждено было сбыться... И все равно, я желаю ему Удачи!!!