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Матч Второй Бундеслиги прерывали из-за протеста фанатов

вчера, 09:25
ГамбургЛоготип футбольный клуб Гамбург3 : 4Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96Матч завершен

Матч Второй Бундеслиги между «Гамбургом» и «Ганновером» (3:4) был временно приостановлен.

Причиной этого стало то, что болельщики гостей прикрепили замки к стойкам ворот внутри стадиона в знак протеста против владельцев своего клуба. Также они вывесили баннеры, на которых в перекрестии был изображён председатель правления «Ганновера» Мартин Кинд.

Руководство «Ганновера» ранее проголосовало за предложение Немецкой футбольной лиги (DFL) о приобретении новых стратегических инвестиционных партнёров. Планируется, что DFL заключит сделку по продаже 8% медиаправ Бундеслиги и Второй Бундеслиги двум частным инвестиционным компаниям. Привлечение сторонних инвесторов должно поспособствовать существенному увеличению доходов от телевидения.

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Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:10
Я смотрел эту игру,хорошо хоть тракторов с навозом не было!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:02
Это еще фермеры молчат.
Regista_888
Regista_888
вчера в 09:39
    shlomo
    shlomo
    вчера в 09:27
    Непонятно чем недовольны болельщики Ганновера.... если бюджет клуба будет увеличен, то это только плюс.
    Гость
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