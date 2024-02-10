Матч Второй Бундеслиги прерывали из-за протеста фанатов

1707546318

вчера, 09:25

Матч Второй Бундеслиги между «Гамбургом» и «Ганновером» (3:4) был временно приостановлен.

Причиной этого стало то, что болельщики гостей прикрепили замки к стойкам ворот внутри стадиона в знак протеста против владельцев своего клуба. Также они вывесили баннеры, на которых в перекрестии был изображён председатель правления «Ганновера» Мартин Кинд.

Руководство «Ганновера» ранее проголосовало за предложение Немецкой футбольной лиги (DFL) о приобретении новых стратегических инвестиционных партнёров. Планируется, что DFL заключит сделку по продаже 8% медиаправ Бундеслиги и Второй Бундеслиги двум частным инвестиционным компаниям. Привлечение сторонних инвесторов должно поспособствовать существенному увеличению доходов от телевидения.