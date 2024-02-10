Холанд забил 52 гола за 50 первых матчей в старте в рамках АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил дубль в матче 24-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:0).
Таким образом, норвежец забил уже 52 гола за 50 первых матчей в стартовом составе в рамках чемпионата Англии. Это больше, чем у любого другого футболиста в истории за аналогичное количество игр.
спасибо Вам большое !
спасибо Вам большое !
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Но вип випу поставить дизлайк не может.
Но вип випу поставить дизлайк не может.
простите, а дизлайки как ставить ?
простите, а дизлайки как ставить ?
Продлил VIP на пол года.
Пункт 2:
https://www.soccer.ru/blogs/record/943962
Продлил VIP на пол года.
Пункт 2:
https://www.soccer.ru/blogs/record/943962
а возобновить можно ?
а возобновить можно ?
Но, зачастую против ТОП клубов в важных матчах теряется почему то.
Но, зачастую против ТОП клубов в важных матчах теряется почему то.