Холанд забил 52 гола за 50 первых матчей в старте в рамках АПЛ

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вчера, 17:44

Нападающий «Манчестер Сити» оформил дубль в матче 24-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:0).

Таким образом, норвежец забил уже 52 гола за 50 первых матчей в стартовом составе в рамках чемпионата Англии. Это больше, чем у любого другого футболиста в истории за аналогичное количество игр.