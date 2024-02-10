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Холанд забил 52 гола за 50 первых матчей в старте в рамках АПЛ

вчера, 17:44
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил дубль в матче 24-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:0).

Таким образом, норвежец забил уже 52 гола за 50 первых матчей в стартовом составе в рамках чемпионата Англии. Это больше, чем у любого другого футболиста в истории за аналогичное количество игр.

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Все комментарии
112910415
112910415 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 19:21
полная версия ...
спасибо Вам большое !
Kenas Ter-Aristakesian
Kenas Ter-Aristakesian
вчера в 19:05
Молодец Холланд, в АПЛ побьет рекорд со временем.
alexgurzan
alexgurzan ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 19:01
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112910415
112910415 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 18:57, ред.
у меня нет кнопки дизлайка (
alexgurzan
alexgurzan ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 18:55, ред.
Рядом с кнопкой лайка, есть кнопка дизлайка.
Но вип випу поставить дизлайк не может.
112910415
112910415 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 18:52, ред.
благодарю !
простите, а дизлайки как ставить ?
alexgurzan
alexgurzan ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 18:48
Добрый вечер.
Продлил VIP на пол года.
Пункт 2:
https://www.soccer.ru/blogs/record/943962
112910415
112910415
вчера в 18:45
ой, у меня вроде ВИП-статус закончился ...
а возобновить можно ?
112910415
112910415
вчера в 18:42
удивительный результат, поразительный даже !
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:33
Голевая машина в самой сильной лиге мира.
Но, зачастую против ТОП клубов в важных матчах теряется почему то.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:45
Свое дело знает!))
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